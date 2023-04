La radio municipal de Granada que lucha contra la soledad de los mayores

Patro no es una mujer dispuesta a que sus problemas de movilidad la detengan. No hace gala de ellos, sino que se esfuerza por espantarlos a base de ganas. Con esa ambición, agarra el folio en el que ha escrito un poema y, acercándose al micrófono, empieza a hablar como quien llevara toda la vida conduciendo un programa de radio. Patro es solo uno de los ejemplos de lo que la “Radio de cerca” de La Chana, uno de los barrios más populares de Granada, ha logrado con los mayores: alejarlos de la soledad.

'Cohousing' para combatir la soledad de los mayores y la despoblación rural en Jaén

Más

Impulsado por el Ayuntamiento de Granada y gestionado por Luis Cotarelo, este proyecto radiofónico tiene sus líneas maestras muy bien definidas y todas ellas pasan por recordarnos que no hay edad para comunicar a través de un micrófono y que la experiencia de la vida bien merece ser aplicada a un programa que pueda disfrutar todo el mundo. Así, la propia Patro, Antonia, Rafael o María José, llevan desde enero grabando espacios radiofónicos.

Entrevistas, espacios de poesía o radionovelas completan una parrilla que más allá de su programación ha conseguido devolverles la ilusión por seguir aprendiendo y llenar su tiempo. Uno de los mejores ejemplos es Rafael, que llega al estudio cargado de una carpeta con tantas hojas que es evidente que ha estado trabajando en ellas. “Rafa es el que más se esfuerza. Hay días que tenemos que decirle que no traiga tanto porque no cabe en el programa”, dicen sus compañeras de mesa, Antonia y María José.

“No somos trastos viejos”

Rafael, que fue funcionario del Servicio Andaluz de Salud (SAS) hasta su jubilación, dice estar “feliz” y viviendo “una segunda juventud”: “Queremos comunicar y hacer cosas buenas. Somos mayores y tenemos experiencia de la vida que podemos enseñar. No somos trastos viejos. Además, tenemos mucho conocimiento de las cosas que podemos compartir con los que vienen”.

Desde que empezaron los talleres para aprender a locutar en octubre, hasta el inicio de sus primeros programas, el progreso ha sido mayúsculo. “Nos vamos adaptando poco a poco, pero estamos mucho más sueltos”. Una realidad que corrobora el técnico en Servicios Sociales de La Chana que gestiona la radio y que es el alma máter de este proyecto, Luis Cotarelo: “Se les ve ilusionados y con muchas ganas de hacer cosas. Vienen varias horas antes a preparar los programas y se van casi los últimos”.

Un proyecto que no renuncia a nada

A Cotarelo le quieren todos los mayores que pasan por “Radio de cerca”. “Si no estuviera él, esto no sería lo mismo”. Tanto es así que Nuria Gutiérrez, la concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Granada, desearía que hubiese “un Luis en cada distrito, pero no podemos clonarle”. Ella es la edil encargada de haber hecho posible la idea de Luis que ha llenado de vida a los abuelos de este popular barrio granadino. “Nos gustaría que esta iniciativa tuviese eco en toda la ciudad porque es muy bonita”.

Luis Cotarelo, el ideólogo de la radio que ha montado en su propio despacho del Centro Municipal de Servicios Sociales de La Chana, cuenta que todo surgió tras realizar un estudio “para comprobar las necesidades de las personas mayores tras la pandemia”. De esa forma, pudieron constatar algo que es un hecho desde siempre y que se acentuó durante aquel periodo: que nuestros abuelos se enfrentan a diario a la soledad. Por ello, aspiran a que la idea siga creciendo “y se pueda ampliar hacia otros soportes”.

Ahora mismo son 15 mayores los que participan activamente en los programas que van surgiendo. María José es una de ellas y admite que es una enamorada de la radio “desde siempre”, pero que no se había animado a hacer nada al respecto hasta que le ofrecieron la posibilidad en el taller de teatro en el que también participa. Tal es la dedicación que le ponen, que con la modesta promoción que permite un proyecto tan joven y tan localizado, cada programa, que suben a YouTube, ronda las 300 escuchas.

Romper con la rutina para perseguir los sueños tiene sus peajes a cualquier edad y Antonia sabe bien de alguno de ellos: “En mi casa no están muy contentos porque les digo que tengo radio y que no puedo cuidar a los niños”. Pero para ella y para sus compañeros está claro que cada martes debe estar reservado a dejar volar su talento y a que los oyentes puedan acercarse a sus pensamientos y propuestas a través de las ondas, que en este caso son de momento digitales. “Aspiramos a emitir por FM, que es el soporte que mejor manejan nuestros mayores, pero de momento no es posible”, cuenta Luis Cotarelo.

“Estas iniciativas nos mueven por dentro para dejar a un lado la soledad. Nos metemos aquí a las cuatro de la tarde y salimos a las nueve de la noche”, admite María José. Lo hace justo antes de dejar el improvisado estudio-despacho en el que están para darle paso a Patro y a sus compañeras del curso de literatura. Aprovechando su talento para escribir, hacen un programa monográfico sobre poemas que es tan bello como digno de admiración. Ninguno de los versos tiene nada que envidiar a las grandes plumas porque en “Radio de cerca” queda claro que el talento no tiene edad y que proyectos de este tipo le dan sentido a barrios como La Chana.