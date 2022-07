Vecinos de Fuente Vaqueros (Granada) se encierran en el centro de salud por no tener médico

Fuente Vaqueros se ha convertido en una improvisada punta de lanza contra la precariedad de la sanidad andaluza. Los vecinos de este municipio granadino han protagonizado un encierro simbólico en su centro de salud con el que pretenden que la Consejería de Salud tome cartas en el asunto y resuelva su gran problema: no tienen médicos suficientes. En concreto, desde este mes de julio solo cuentan con un facultativo para los 4.500 habitantes que viven en esta localidad, famosa por haber sido el lugar de nacimiento de Federico García Lorca. Salud se justifica diciendo que no hay personal suficiente en bolsa para contratar, aunque se comprometen a que haya dos médicos a jornada completa.

Después de una movilización a las puertas del ambulatorio de Fuente Vaqueros en la que han participado 300 lugareños, una treintena de ellos se han encerrado en estas instalaciones sanitarias hasta la medianoche para que quede patente que necesitan resolver la falta de médicos. La actual situación, debido al verano y a las bajas por vacaciones y otras circunstancias, ha dejado a esta localidad con un solo médico que no puede hacer la jornada completa ya que ha de dividirse. Según explica el alcalde de Fuente Vaqueros, José Manuel Molino (PSOE), “el facultativo que hay tiene que hacer guardias en el centro de referencia de la zona que se encuentra en Santa Fe”. Una circunstancia que le resta tiempo para poder trabajar en el ambulatorio fuenterino.

Además, como es el único médico que hay disponible también ha de realizar las visitas rutinarias que tiene asignadas por agenda, es habitual que a partir del mediodía no haya ningún galeno de cabecera en esta localidad, una de las que crecen en número de habitantes en los últimos años en el Área Metropolitana de Granada. “Un solo médico para 4.500 habitantes es muy poco y menos será si el municipio sigue creciendo”, explica el alcalde. Actualmente la plantilla con la que cuentan es de tres médicos de cabecera, otros tantos enfermeros y un pediatra, pero las bajas por vacaciones de verano han dejado sin profesionales de familia a los vecinos de este pueblo granadino. “Después de muchos años luchando y con el crecimiento de población que tenemos, logramos que se ampliase el número de médicos a tres, que hubiese también tres enfermeros y que trabajase el pediatra a jornada completa, pero ahora vemos que no es suficiente”.

Por eso, los fuenterinos han decidido realizar este encierro simbólico con el que quieren hacer visible su malestar por las políticas sanitarias que está aplicando la Junta de Andalucía. “Nosotros hemos decidido respaldar a los vecinos porque nos han pedido que nos movilicemos y no descartamos seguir haciéndolo”. Según confirma el alcalde, José Manuel Molino, la Consejería de Salud excusa la falta de médicos asegurando que “no hay personal para contratar”, aunque se han comprometido a un refuerzo de dos horas al día y a que haya dos facultativos de cabecera a jornada completa. “Tememos que es un parche porque durará unas semanas en las que quitarán a un médico de otro municipio en el que tendrán este mismo problema”. Además, el regidor considera que es algo sobre lo que se podía haber actuado previamente ya que los problemas de falta de personal no son nuevos.

“Sin ir más lejos, el centro de referencia de Santa Fe tiene adjudicadas 17 plazas para el personal sanitario, pero solo tiene cubiertas 11”. El alcalde se pregunta qué está pasando. “No sabemos las intenciones de la Junta en cuanto a la gestión de la sanidad pública en Andalucía. Hace cuatro años teníamos médicos en todos los centros de salud. En algo nos están engañando. Por otra parte, no puede ser una excusa que falte personal cuando han echado a miles de sanitarios hace unos meses”. En todos los municipios próximos a Fuente Vaqueros faltan profesionales de la salud durante todo el año, pero el verano está agravando el panorama por las bajas por vacaciones.

“Esta problemática la hemos trasladado muchas veces a la Delegación de Salud y no solamente con escritos, sino con reuniones, pero no hemos obtenido una solución”. Por eso, no descartan seguir movilizándose para que se arreglen de una vez por todas unos problemas que afectan a la vida de los vecinos. “El único médico que tenemos está sobrepasado por la presión y nos tememos que acabe dándose de baja por no poder aguantar más”, lamenta el alcalde de Fuente Vaqueros, José Manuel Molino.

La Junta, por su parte, intenta rebajar la crisis recordando que para mantener la atención sanitaria en Granada “en niveles adecuados de calidad y eficiencia también en época estival”. ha sido necesario “reorganizar la actividad de los centros de Atención Primaria”. El objetivo, dicen es “asegurar la atención sanitaria a la ciudadanía y compatibilizar ésta con el Plan de Vacaciones de los profesionales y la necesidad de llevar a cabo obras y reformas en algunos centros sanitarios de la provincia”.

“En Granada se lanzaron mas de 2.600 contratos de sustitución. Lamentablemente, el déficit de profesionales médicos es común a todo el Sistema Nacional de Salud y algunas categorías profesionales se han agotado en bolsa”, recuerdan desde Salud. “Para paliar esta situación desde Andalucía se han adoptado diferentes medidas, como por ejemplo, lanzar nuevas contrataciones con ofertas abiertas a nuevos profesionales no inscritos en la bolsa única de empleo, incluidos los que han finalizado este años sus estudios. Desde Andalucía también se ha advertido de esta situación en los Consejos Interterritoriales y solicitado el incremento de plazas de formación MIR”.