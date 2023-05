Vox envía por error las papeletas de Albolote a los vecinos de Granada capital

Los sobres electorales que Vox ha mandado a los vecinos de Granada capital de cara a los comicios locales del próximo 28 de mayo han llegado con un error notable: la lista no corresponde con la candidatura granadina, sino con la de otro municipio de la provincia. En concreto, la formación de extrema derecha envió equivocadamente dentro de los sobres la papeleta con los candidatos que se presentan al Ayuntamiento de Albolote, una de las localidades del área metropolitana. Aunque este medio ha intentado que el partido comentase lo ocurrido, las fuentes oficiales guardan silencio.

Es decir, cada granadino ha recibido en su buzón un sobre de Vox en el que, bajo el lema “Cuida Granada, cuida lo tuyo”, la formación llama a los vecinos de la ciudad de la Alhambra a votar a la candidata a la alcaldía, Beatriz Sánchez. De hecho, es la propia Sánchez la que firma la carta con los argumentos elegidos por el partido para convencer a los potenciales votantes. Sin embargo, si alguno de los que han recibido la carta decide hacer uso de la papeleta que va en su interior, estarán votando nulo porque la lista que aparece no es la de Granada capital, sino la de Albolote.

Doble fallo

Mientras que en la candidatura granadina la cabeza de lista es la propia Sánchez, acompañada de Mónica Rodríguez y Paloma Gómez, en el caso alboloteño aparecen David Navarro como alcaldable y Cristina Guerrero y María Jesús Martínez como números dos y tres respectivamente. Lo curioso es que en la papeleta aparece que se trata de la del municipio de Granada, pero en realidad es otro error porque, como se puede comprobar por los listados oficiales, la lista es la de los candidatos de Vox al Ayuntamiento de Albolote.

Por lo tanto, Vox ha cometido un doble fallo: enviar las listas de su partido en Albolote para los vecinos de Granada capital y no comprobar que en la propia papeleta se indica que, pese a no ser la candidatura correcta, sí es la del municipio de Granada, cuando no es así. Este medio se ha puesto en contacto con la formación de la extrema derecha para contrastar lo sucedido, pero no ha obtenido respuesta. No obstante, afiliados del partido explican que la doble equivocación se produjo en Madrid, debido a que Vox se organiza territorialmente desde la capital de España.

Desde Madrid redactaron las listas erróneas y enviaron las cartas con este fallo a los vecinos de Granada capital, aseguran fuentes internas. Para subsanarlo, han decidido reenviar de nuevo las cartas a los granadinos, esta vez sí, con la papeleta de la candidatura correcta. Un error que desde la militancia consideran “grosero” y que explica cómo funciona el partido al no dejar independencia a sus territorios.