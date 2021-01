El alcalde de Linares remodela el equipo de gobierno y anuncia bajada de sueldo para todos los concejales

El alcalde de Linares (Jaén), Raúl Caro-Accino (Cs), ha anunciado la remodelación de su equipo de Gobierno, que tomó posesión hace poco más de un año y medio y que está integrado por Cs, PP y CILU. La idea es "fortalecer" la estructura del Ayuntamiento frente a los "grandes desafíos" que afronta la ciudad en lo que queda de mandato, al tiempo que ha anunciado una bajada de sueldo para los 25 concejales que conforman la corporación municipal.

Los principales cambios afectan a tres departamentos concretos: Bienestar Social, que pasa al área de Participación Ciudadana y Festejos dirigida por Auxi del Olmo; Función Pública, que estará en manos del alcalde, y Contratación, de la que se hará cargo a partir de ahora la Concejalía de Economía y Hacienda que lidera Noelia Justicia. También la portavocía del Gobierno local pasa de Ángeles Isac (PP) al alcalde.

Según ha informado el alcalde en rueda de prensa, esta renovación del gabinete obedece al nuevo escenario que se abre después de los últimos acontecimientos vividos en Linares que requieren de un gobierno "de gran fortaleza política", formado para "completar una tarea de enorme envergadura".

"El sentido político de esta remodelación no es otro que estar preparados para afrontar con plenas garantías el presente y el futuro de esta ciudad", ha dicho Caro-Accino, al tiempo que ha incidido en que la idea es poder "trabajar todos unidos para la recuperación económica, social y moral del municipio".

Esperando los nuevos planes

El regidor ha subrayado que "cada cierto tiempo" es necesario acometer cambios para "ganar energía e impulso" en un momento crucial para la ciudad con la puesta en marcha del Plan de Reacción Inmediata, anunciado hace una semana por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y los proyectos de la Edusi y Eracis.

A todo ello ha sumado la necesidad de poner en marcha medidas de carácter económico y social para paliar los "gravísimos" efectos que la crisis sanitaria del coronavirus está causando en diferentes sectores, especialmente en el comercio y la hostelería de los que dependen cientos de familias linarenses.

Caro-Accino quiere, asimismo, con esta remodelación priorizar áreas fundamentales para el Ayuntamiento, como son Patrimonio, Asesoría Jurídica, Contratación y Recursos Humanos. "Una Administración débil en personal no va a ser capaz de enfrentarse a los importantes retos que tenemos por delante", ha insistido el alcalde, quien se ha mostrado confiado en reconducir el rumbo para dotar a la ciudad de herramientas suficientes para garantizar el bienestar no solo de la población actual, sino también de generaciones venideras.

"No solo pensamos en nosotros, sino en los linarenses del futuro. Queremos dejarles un Linares próspero del que se sientan orgullosos", ha dicho Caro-Accino.

La determinación del alcalde, que ya ha informado de todos los cambios a los portavoces del Partido Popular y de CILU, Ángeles Isac y Javier Bris, respectivamente, va acompañada de más iniciativas que serán debatidas en el próximo pleno de febrero y que tienen que ver con una reducción de los salarios que perciben concejales de la Corporación Municipal, que repercuten, como es obvio, en el equipo de Gobierno.

"Este Ayuntamiento no puede estar de perfil ante la durísima situación que estamos atravesando. Cuando pedimos a otras administraciones que pasen de las palabras a los hechos y de los deseos a las realidades, nosotros somos los primeros que debemos predicar con el ejemplo", ha dicho Caro-Accino.

En lo que respecta a los salarios, ha admitido ante la opinión pública "errores" y ha subrayado su deseo inmediato de corregirlos con una propuesta de Alcaldía para bajar los sueldos de toda la corporación, aunque ha apuntado que todavía no se ha concretado la cuantía. "No me importa reconocer los errores, tuvimos un error y le vamos a poner solución de forma inmediata", ha señalado Accino.

"Va a quedar clarísimo a los ciudadanos quien preside este Ayuntamiento y para ello he pedido un esfuerzo a mis socios de gobierno, que demuestre su compromiso con esta ciudad y deje claro a los ciudadanos que no son razones económicas las que les trajeron a trabajar por esta ciudad, por sus ciudadanos", ha dicho el alcalde.

Sobre la aceptación de las medidas por parte del resto de miembros del gobierno local, Caro-accino, y sobre todo de aquellos que ven mermadas sus competencias, ha indicado que "si ponen a la ciudad por delante, creo que todos van a aceptar estos cambios y si no, ya lo habrían manifestado".

Con la remodelación del gobierno y la bajada de sueldos, el alcalde ha incidido en que se trata de "dos medidas de calado" con las que pretende "mejorar la gestión municipal", que la ciudadanía "recupere la confianza en sus políticos" y responder a las necesidades de "una ciudad a la que le queda mucho por decir, tanto en el ámbito autonómico como nacional".