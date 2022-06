La ciudad con más paro de España se enfrenta a las elecciones andaluzas: entre el desencanto y la esperanza

Juan es de Linares. Lleva años ya en paro Linares, la segunda ciudad en población de la provincia de Jaén, y que repite otro año como la que más paro tiene de España, según el informe “Indicadores Urbanos 2022” del INE, se enfrenta a las elecciones andaluzas sumida entre el desencanto político y la esperanza, que se palpa en los comentarios de la calle y las redes sociales, y las plataformas ciudadanas que durante años han luchado por sacarla adelante podrían tener una posibilidad de entrar en el Parlamento Andaluz.

Raúl Caro-Accino Menéndez, alcalde de Linares: "No hay nadie en la provincia que no crea que son necesarias más inversiones"

Los dos años de pandemia no han contribuido a mejorar la situación económica (no muy halagüeña antes de la crisis sanitaria) de la ciudad otrora conocida por sus minas o por su industria automovilística y que desde las elecciones autonómicas de 2018 ha perdido casi 1.300 habitantes, más del 2% de población.

Un descenso demográfico que comenzó una década antes, en 2008, y que se aceleró en 2011, en plena crisis de la automovilística Santana Motor que cerró ese año. De hecho, desde entonces, Linares ha perdido de más de un 7,5% de población, pasando de los 61.110 de 2011, a los 56.525 habitantes actuales. ¿Por qué? No son pocos en la ciudad los que apuntan a la falta de infraestructuras, de servicios, de industria.

El crecimiento vegetativo de Linares es negativo desde 2015 y en el último año las defunciones casi duplican los nacimientos. A esto se suma la emigración: casi 1.500 personas salen de la ciudad cada año, la mayoría a otras provincias de España, también fuera del país. En este último caso, en su mayoría son inmigrantes que regresan a sus lugares de origen o buscan suerte en otros países.

“Votar más con la cabeza que con el corazón”

Luis Marín, supervisor de estaciones de Adif jubilado, representante de la Plataforma por el Ferrocarril de Jaen, ha visto cómo durante décadas, de forma paulatina desde 1992, se iba desmantelando el ferrocarril en una ciudad que en el siglo XIX llegó a tener hasta cinco estaciones de tren. En los últimos cuarenta años la estación Linares-Baeza ha pasado de tener 264 circulaciones de pasajeros a 8. Y de 60 de mercancías a 32.

Marín, uno de los candidatos por Jaén Merece Más, el partido de la llamada España Vaciada en Jaén, se considera apolítico. Cree que la gente está “cabreada”, aunque más animada y con ganas de cambio, ante la situación de paro. Considera que el ciudadano, tiene que votar con la cabeza y dejar el corazón, para su pareja, hijos, amigos. De lo contrario, es finalmente el aparato político el que decide. Se queja de que ha habido mucha dejación y conformismo y de que se critica el centralismo de las autonomías y luego lo aplican a las capitales de provincia, dejando abandonados al resto.

Entre otros servicios e infraestructuras, reivindica como fundamental la puesta en marcha del Puerto Seco de Linares, un proyecto para el que se expropiaron tierras hace 14 años, y que crearía 1.500 puestos de trabajo directos. Se queja de la gran cantidad de planes en los que se ha incluido la ciudad, desde el viejo Plan Jaén de 1953, con el que se creó Santana Motor, hasta el Activa Jaén, el Plan Linares Futuro y el último presentado por Juan Manuel Moreno hace un año. Muchos planes y pocos resultados.

Radiografía de una ciudad

La estadística del INE, que tiene en cuenta diversas variables, da una tasa de paro a Linares del 30,9 %. Sin embargo, el paro medio registrado en la ciudad, según los datos de los Indicadores de Desarrollo de la Fundación Plan Estratégico de Jaén, en 2021 era del 18,9%, un punto más que en 2018. La peor parte se la llevan las mujeres, que representan casi el 62% de las personas en desempleo.

El 93% del empleo es temporal, y más del 58% de los contratos realizados en el último año fueron en el sector servicios. Lo que sí han aumentado, y no mucho, son las altas en la Seguridad Social dentro del Régimen Especial Agrario, a pesar de que Linares no es una ciudad agrícola, al contrario de lo que ocurre en la mayoría de la provincia de Jaén. También ha aumentado el número de autónomos; de hecho, más del 60% de las empresas de la ciudad no tienen asalariados, y casi el 96% tienen menos de diez empleados.

El cierre del Corte Inglés en febrero del 2021 fue otro “jarro de agua fría” económico y social para Linares, cuyas calles más céntricas se pueden ver con carteles de se vende en los negocios. Con el cierre de este centro comercial tras 18 años (fue el primer Corte Inglés que abrió en Jaén en 2002), la ciudad se quedó sin 200 empleos directos y si un símbolo comercial. Su sólo anuncio, que se materializaría días después, dio lugar a protestas ciudadanas, como una cacerolada desde los balcones o una caravana de vehículos, en plena pandemia.

La crisis política no ayuda

Esta ciudad, cuyos ciudadanos han tomado la calle en diversas ocasiones, con masivas manifestaciones de entre 30.000 y 40.000 personas, germen de plataformas ciudadanas como Todos a una por Linares, se enfrenta además a una crisis política en el seno municipal, que hace mirar las próximas elecciones con otros ojos.

El último episodio, hace apenas unos días, ha sido un pleno lleno de descalificaciones entre los grupos políticos, que ha dejado sin presupuesto municipal a la ciudad para 2022 y dado una pincelada más al esperpento. Un serial político que vive la ciudad, gobernada por representantes de Ciudadanos y PP, en minoría después de que el alcalde naranja, Raúl Caro-Accino, quitase a principio de 2021 competencias a otro de sus socios, CILU, lo que llevó a la ruptura del pacto de gobierno tripartito.

Después, hace poco más de tres meses CILU, IU y PSOE presentaron una moción de censura, que está suspendida por la justicia de forma cautelar. A esto se añade que un juzgado ha abierto diligencias para identificar a 15 concejales de la corporación municipal que votaron en contra de la declaración de incompatibilidad de un concejal socialista, cuestionado por el equipo de gobierno por haber facturado desde su farmacia al Ayuntamiento productos como mascarillas o gel hidroalcohólico durante la pandemia.

Y en el último pleno municipal, el del 6 de junio, tomó posesión un nuevo concejal por la formación Linares Primero, en sustitución de Juan Fernández (que fue alcalde socialista de Linares durante veinte años y que ha sido condenado, tras ser denunciado por el PSOE, a cuatro años de prisión y diez de inhabilitación por malversación de caudales públicos).

Camino al 19 de junio

Este es el escenario económico, social y político, que han pisado en los últimos días los candidatos que han pasado por Linares pidiendo el voto para su formación política. El PP, antes incluso del pistoletazo de salida de la campaña, eligió Linares como el kilómetro 0 de la campaña electoral jiennense, calificando la ciudad de “muñeca rota del PSOE”.

Por su parte, el candidato socialista a la Junta, Espadas, también hizo parada en la ciudad el día 7. Mantuvo un encuentro con trabajadoras del sector de la Dependencia y visitó el Centro de Competencias Digitales de Renfe; nada de grandes actos abiertos a la ciudadanía en general, pero mucho más de lo que hizo su antecesora, Susana Díaz, que no puso los pies en Linares hasta el año pasado, en plena época de primarias socialistas y sin convocar a los medios de comunicación. Aunque algunas de sus declaraciones fueron cirticadas por vecinos y plataformas porque recordaban el llamado Plan Linares Futuro, con el que se cerró la automovilística Santana Motor, y que firmaron con mucha parafernalia tres consejeros andaluces en 2011. Un plan en el que se pusieron las esperanzas de toda una comarca, sin que se haya cumplido.

Linares fue el escenario del primer acto público en el que Nieto compartió mítin con una de las figuras nacionales de los partidos que conforman la confluencia Por Andalucía, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique. Macarena Olona, candidata de la extrema derecha, visitó la plaza de toros de Linares y se reunió con un grupo de cazadores, aunque no dejó propuestas específicas sobre la mesa.

Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) visitó Linares el 14 de junio acompañada por los cabezas de lista jienenses de su formación política. Allí defendió la necesidad de poner en marcha un proyecto de reindustrialización sostenible en el eje de la antigua Nacional IV.

La España Vaciada

La importancia de Linares es patente en el resto de partidos. El partido representante de la España Vaciada en esta provincia, Jaén Merece Más, al que el CIS daba un representante en su primera encuesta, inició la campaña en Linares. Lo hizo con un mitin que contó con la presencia de Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe; Joaquín Egea, senador de Teruel Existe y Antonio Sanz, Coordinador Nacional de la España Vaciada.

Ya en las anteriores elecciones autonómicas, la Plataforma Todos a Una Por Linares estuvo presente, de cierta forma, en las votaciones, consiguiendo el inusitado aumento del voto nulo, que se convirtió en las sexta fuerza en importancia, con el 5,31 %, 1.458 papeletas.

Casi 1.500 personas, obedeciendo a las consignas lanzadas por la plataforma, ejercieron su derecho al voto utilizando unas papeletas diseñados por Todos a Una Por Linares, que sustituía a los candidatos por reivindicaciones para la ciudad y la comarca.

Manuel Gámez, portavoz de la plataforma entonces, y que continúa trabajando con la misma, recuerda que de esas reivindicaciones apenas sí se ha avanzado aunque se ha visto una luz en el páramo, el desierto, que se había convertido Linares para los políticos.

Él ha optado por no entrar en la vía política y continúa su lucha dentro de la plataforma ciudadana, colaborando y ayudando en todo lo que les solicitan. Recuerda cómo comenzaron en 2017 lanzando un SOS sin que obtuvieran respuesta del Gobierno andaluz. Cree que se ha hecho poco, pero que por lo menos las dos o tres cosas con la que se comprometieron en la última legislatura, se han cumplido, como la cesión de los terrenos del Parque Empresarial Santa y la inversión para su adecuación. Pero todo “va muy despacio y Linares necesita un poco más de prisa” porque los jóvenes se van.

Hace cuatro años

En las elecciones andaluzas, del 3 de diciembre de 2018, el PSOE volvió a ganar las elecciones autonómicas, pero perdió casi el 50 % de los votos respecto a 2015 y en medio, ya entonces, del desencanto de los linarenses hacia los políticos, especialmente los de los partidos mayoritarios.

El PP, que se mantuvo como segunda fuerza más votada, también perdió apoyos, cinco puntos menos porcentuales (21,06 %). Por el contrario, lo mismo que ocurrió en el conjunto de la provincia, Ciudadanos dobló sus resultados anteriores (19,31 %), seguida de Adelante Andalucía (17,72 %) que sufrió un fuerte descalabro. La sorpresa en esas votaciones fue la fuerte subida de Vox que se situó como quinta fuerza con casi el 11 % de votos (2.843) frente a las 116 papeletas que lo apoyaron en 2015.

Con el 'Plan de Reacción Inmediata', anunciado por Juan Manuel Moreno en enero de 2021, se ha conseguido la cesión de los terrenos del Parque Industrial de la antigua Santana al Ayuntamiento y se ha aprobado una partida para adecuarlo y mantenerlo, pero es urgente la llegada de empresas a la ciudad. Se han dado nuevos pasos para que Linares tenga el Puerto Seco, que data de 2009, abandonado durante años, pero para el que no hay fecha de culminación. También sigue su curso el ramal ferroviario Vadollano-Linares y el proyecto de enlace con los terrenos de Santana, pero tras varias paralizaciones tampoco se sabe fecha para su fin.

Habrá que esperar al 19 de junio para conocer a ciencia cierta los resultados electorales en esta ciudad que busca su sitio. Algunos linarenses critican que la gente pueda optar por la economía sumergida ante la falta de expectativas, o ponen en duda las promesas de los políticos, ante décadas de reivindicaciones sin éxito.

Pero, como se pregunta Juan, linarense en paro desde hace unos años ¿en qué sector puede encajar esta ciudad, que no es zona turística, no hay construcción y desde hace años tampoco industria?