Raúl Caro-Accino Menéndez, alcalde de Linares: "No hay nadie en la provincia que no crea que son necesarias más inversiones"

El alcalde de Linares se encuentra al frente de la ciudad, que según las estadísticas, tiene más paro de España y para la que hace unas semanas anunció el presidente de la Junta de Andalucía un plan especial. Pero que ha llenado todas las portadas por la agresión de dos policías a uno hombre y su hija de 14 años, seguido de una protesta que acabó en disturbios. Una ciudad que fue conocida en todo el mundo en el siglo XIX por sus minas, llamada incluso la capital mundial del plomo, y en el siglo XX por la empresa automovilística Santana Motor.

Jaén ha perdido el 90% de los trenes de la provincia en 25 años

Raúl Caro-Accino Menéndez llegó a la alcaldía de Linares en 2019. Su fuerza política, Ciudadanos, fue la tercera más votada en las elecciones pero consiguió ser el primer edil tras un pacto con PP, partido más votado tras el PSOE, y con CILU-Linares.

Un pacto del que se ha desmarcado hace unos semanas esta última formación, después de que el propio alcalde anunciase la remodelación del equipo de gobierno y una bajada de sueldos para los 25 concejales que conforman la corporación municipal.

Caro-Accino, conocedor de la ciudad, al ser gerente de la Cámara de Comercio durante más de 30 años y miembro de instituciones y asociaciones para el impulso de la ciudad, asegura que se ha tenido que dedicar la mayor parte del poco más de un año que lleva al frente del Consistorio a luchar con una pandemia, y en estas circunstancias "uno se suele preocupar más de la salud de los ciudadanos y conseguir que funcione todo".

Linares fue muy conocida durante años por albergar la única empresa automovilística netamente andaluza y tras su cierre hace una década, por encabezar las ciudades con más paro de España. Este fin de semana, un suceso la ha llevado de nuevo a las portadas, especialmente cuando a la agresión le siguieron una serie de disturbios en la calle.

El alcalde atiende a elDiario.es Andalucía por teléfono, abriendo un hueco en una agenda saturada de entrevistas y reuniones. Asegura que Linares es una ciudad tranquila, amable y pide para ella y para la comarca inversiones que la ayuden a atraer empresas. Una ciudad que, según asegura en la página web del Ayuntamiento, “debe evolucionar hacia el futuro, teniendo como cimientos, aquellos pasajes de la historia que transformaron a Linares y sus gentes”.

Después de los disturbios, ¿cómo se encuentra Linares?

Linares es una ciudad tranquila, una ciudad amable, acogedora que tuvo un incidente muy desagradable que repudió toda la ciudadanía y luego unos hechos vandálicos que además estamos viendo que se están reproduciendo en otras ciudades. Creo que está todo muy sensible muy polarizado y estamos en una situación muy delicada, pero fue un hecho puntual. Al día siguiente la ciudad amaneció limpia con todo recogido y con la imagen que siempre queremos dar de ella.

En la calle se comenta que los disturbios fueron provocados por gente de fuera de la ciudad...

Esos son informes que maneja la policía que están bajo su proceso de investigación. Eso de que fuera gente de fuera o no, queda también un poco a la especulación. Al final lo importante es que eran muy pocos. En esa primera manifestación espontánea, cuando comenzaron los actos vandálicos, la mayor parte de la gente que iba en ella, eran ciudadanos que estaban expresando su repulsa por lo ocurrido, después se fueron a sus casa y llegaron esos actos que no venían a cuento y que creo que todos repudiamos porque no nos gusta que se dé esa imagen de la ciudad.

Se ha criticado por parte de algún sindicato de la Policía y CILUS-Linares la falta de efectivos de la Policía para enfrentarse a sucesos como estos.

Veo un disparate que desde CILUS se haya criticado la falta de efectivos policiales, sobre todo porque ellos han ostentado las concejalías de Interior y de Policía Local. La realidad es que Linares es una ciudad con un Cuerpo Nacional de Policía que mantiene unos índices de delincuencia bastante bajos. Nosotros estamos muy satisfechos y nuestra relación con la Policía Nacional es muy buena. Aquí está su principal centro de formación, entrenamiento, mejora de este país (en referencia a La Enira). Por aquí pasan entre 4.000 y 4.500 policías todos los años. Durante todo el año, los hoteles, los diferentes apartamentos están llenos de policías en formación, con lo cual tenemos una relación maravillosa con ellos y estamos encantados, porque para nosotros es otra industria más, otro elemento que dinamiza la economía.

Creo que poner en cuestión ahora la labor de la policía me parece que es aprovechar las circunstancias y una demagogia barata que no tiene ningún sentido.

¿Ha tenido conocimiento de las denuncias de las personas heridas durante los disturbios por la Policía?

Nos hemos interesado por el estado de cada uno de ellos, por los heridos de perdigones. Un hecho que la Policía sé que está investigando, ellos lo achacan a un error y nosotros tenemos que esperar a que ellos hagan su labor. Especular sobre algo que no conocemos no tiene ningún sentido, tenemos que dejar que cada uno haga su labor.

Yo creo que si creemos en el Estado de Derecho, creemos en el Estado de Derecho y por tanto el Estado de Derecho ha actuado, los tribunales han actuado, la Justicia ha actuado y además con una celeridad pasmosa; por tanto creo que no tiene más recorrido si cada uno hace su trabajo.

A nosotros nos corresponde interesarnos por la salud de los ciudadanos. Hemos hablado con el hospital para saber el estado de los heridos, les hemos deseado la más pronta recuperación, que creo que es lo que tenemos que hacer.

El presidente de la Junta ha anunciado que en el próximo Consejo de Gobierno se cederán los terrenos de la antigua Santana Motor a la ciudad, una petición muy demandada. Ha habido voces dudando del coste para la ciudad que supondrá el mantenimiento del mismo.

Yo como alcalde estoy muy satisfecho, porque sé que el mantenimiento está asegurado y no le cuesta un euro a esta ciudad. Cuando sepan el contenido del acuerdo sabrán que el mantenimiento lo seguirá asumiendo la administración andaluza mientras sea deficitario. Cuando consigamos entre todos los linarenses, poner ese suelo a disposición de las empresas, con seis millones de euros que nos han dado para hacer la adecuación y la demolición que haya que hacer, y consigamos revertir esa situación, habremos hecho nuestro trabajo y entonces seguirá sin costarle un euro al municipio.

Sabemos perfectamente lo que hay que demoler, lo que hay que hacer, lo hemos estado viendo durante este último año y lo que tenemos que hacer es ponernos cuanto antes para hacer lo más atractivo posible esos terrenos.

¿Ha habido alguna empresa que haya mostrado su intención de instalarse en Linares?

Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en esto, pero me gustaría recordar que llevamos un año y medio más o menos en el Ayuntamiento y un año de pandemia. Y cuando uno está en una crisis sanitaria enorme se suele preocupar más de la salud de los ciudadanos y conseguir que funcione todo para poder luchar contra esta pandemia. El tema de captación de empresas ha seguido su curso, pero estamos en una crisis económica brutal.

Aun así se anunció hace poco que iba a instalarse la compañía distribuidora farmacéutica más grande de España, Cofares, y conseguimos que el pasado año se instalara una empresa de servicios de segundo nivel de digitalización que actualmente tiene 70 u 80 trabajadores.

Soluciones mágicas no tenemos pero estamos trabajando en una buena dirección: en la elaboración de un portfolio que nos permita trabajar en captación de empresas, ahora, en disponer de este polígono en el que se esté terminando la conexión con el ramal central de la vía de ferrocarril que va desde Algeciras al norte de España. Eso es una de las cosas que nos van a ayudar.

Y el que nos haya dado cinco millones de euros para ayudar a la implantación de empresas digitales, innovadoras, tecnológicas. Pero todo tendrá que tener sus pasos, sus tiempos. Creo que conseguiremos ver resultados, no puede ser ni mañana ni pasado, pero alguna cosa irá saliendo.

¿Qué necesita Linares como ciudad?

La adecuación del polígono industrial, el tener un polígono industrial disponible, el tener un programa de ayudas interesantes, porque no solo estoy hablando de las ayudas que tenemos por parte de la Junta de Andalucía, es que también tenemos la ayuda de la Diputación provincial para incentivar la creación de empleo.

Y la ministra de Industria acaba de anunciar un plan especial para la provincia y para Linares, no sé si de inversiones o de ayudas; a mí me gustaría que fuera un programa de ayudas directas para la instalación de empresas. Es así como se reindustrializa un territorio y así es como asienta la población a los territorios, porque cuando luego hablamos todos de vamos a luchar contra la despoblación... contra la despoblación se lucha con empleo, y no hay otras cosa.

La administración tiene que hacer su trabajo, que es poner los distintos programas encima de la mesa para que las empresas puedan aprovechar esas ayudas, y eso lo tenemos claro. Ha habido experiencias exitosas y lo único que hay que hacer es repetirlas.

¿Qué tipo de experiencias?

Por ejemplo, nos hemos reunidos los 10 alcaldes de las poblaciones del eje de la Nacional IV solicitando volver a poner en marcha los programas de reindustrialización de ese eje, las ayudas que nos permitían tener polígonos atractivos, que permitían a las empresas invertir en maquinaria, en i+D, en creación de empleo, esas ayudas eran importantísimas y se fueron rebajando, rebajando, rebajando, cuando hace unos años, de verdad que aportaban un valor especial y de verdad que necesitamos que sigan aquí.

Uno de los hechos que provocó que Linares se manifestase hace unos días es el anuncio del cierre del Corte Ingles.

Nosotros hemos hecho todo lo que le correspondía a una administración local. No olvidemos que solo somos una administración local y que llegamos hasta donde llegamos. Le hemos ofrecido toda la ayuda para que la temporalidad del cierre sea la menos posible, hemos llegado a un acuerdo con ellos para que la planta baja quede abierta con las tiendas que tiene, y seguimos apretando a ver cómo conseguimos que la marca no desaparezca.

Una de las reivindicaciones de infraestructuras de la provincia son en ferrocarril, ¿también en Linares?

Yo creo que no hay nadie en la provincia que no crea que son necesarias más inversiones. Creo que fue un disparate lo que ocurrió cuando se hizo el último tramo de AVE cuando llegó a Granada. Y el haber dejado a la provincia de Jaén en la nada no tiene ningún sentido, es un auténtico disparate pero es la situación que tenemos y habrá que corregirla.

Yo creo que hay soluciones, desde la administración central en el Ministerio de Transportes, porque poco a poco nos han ido quitando servicios ferroviarios que nos han dejado un poco desmantelado, sobre todo el tema de transporte de pasajeros.

Linares fue la primera en pedir un ITI para la ciudad, ¿hay alguna comunicación por parte del Gobierno de proyectos que se acojan a la misma?

Ninguna. Estamos esperando. Creo que el anuncio de la ministra de Industria es esperanzador. Creemos que si de ahí se pueden encauzar fondos de la ITI, es esperanzador; estamos aquí para trabajar con ellos y poder establecer ese plan de ayudas. Lo importante es que haya esa apuesta por parte de la Administración central para esta ciudad y para la comarca.