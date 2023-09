Manuel Parras, experto en marketing: “Solo hay que producir aquello que se puede vender”

Por encima de ideas, de inversiones, de mobiliario o de redes sociales. A la hora de poner en marcha una iniciativa empresarial hay que tener en cuenta sobre todo qué se va a ofrecer al consumidor final, porque “solo hay que producir aquello que se puede vender”.

Es la principal idea que se extrae de una charla con el catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Jaén, Manuel Parras, que dirige el encuentro ‘Marketing Digital, Cocreación y Generación de Valor en un Entorno de Incertidumbre’ en la sede de Baeza de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

Parras es autor de un extenso número de monografías y artículos sobre marketing de aceites de oliva, y tiene claras cuáles son las claves que hay que cumplir para unas eficaces, como “saber a qué público te vas a dirigir”.

“Supongo que si tienes un proyecto empresarial es porque has detectado que hay un público, unos segmentos de mercado, que tienen una necesidad que no está cubierta bien o que no está ni siquiera cubierta”, explica a elDiario.es/andalucia en la sede baezana de la UNIA, pero siempre teniendo en cuenta que en el marketing “los pilares son los de hace muchísimos años, y lo que trata es de explicar por qué se producen relaciones de intercambio”.

Pero, además, “hay que insertar esa idea, ese pensamiento ideológico del marketing en el marco de los nuevos tiempos”, y no olvidar “el cambio de todo lo que tiene que ver con la digitalización, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con la cocreación, es decir, incorporar el discurso de los propios consumidores en las decisiones de las empresas, de las instituciones”.

“Una filosofía antes que técnicas de gestión”

Añade Manuel Parras que el terreno en el que se mueve es una filosofía “antes que una técnica de gestión, y esa filosofía hace que pueda aplicarse indistintamente a instituciones grandes, pequeñas, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro…”, con la premisa de que se hace en el curso una mirada concreta “a cómo se puede utilizar las técnicas del marketing digital en el sector oleícola, por estar donde estamos, con esta provincia que tiene un peso muy importante, como todos sabemos, en la oleicultura mundial”.

En este punto, “mezclamos una parte clásica con una más innovadora”, entendiendo que la innovadora tiene que ver con las técnicas, “cómo pueden ayudar a comprender mejor los mercados, todo lo que tiene que ver con la digitalización”, y todo eso lo explica a gente de todo tipo que ha acudido a Baeza. “El marketing es satisfacer necesidades”, pero también pasa su trabajo por renovarse, ya que “hace tres o cuatro años no sabíamos que existía el chat GPT, y no me atrevo a decir lo que tendremos con la Inteligencia Artificial dentro de medio año o dentro de un año, de modo que lo que tenemos que mostrarle a la gente, sobre todo a la gente joven, y a las empresas jóvenes, es que no se olviden de lo que es el marketing, con independencia de que tengan técnicas nuevas muy a mano”.

Ojo al uso de las redes sociales

Manuel Parras, por último, echa un visto a las redes sociales, de las que dice que “están muy bien para un determinado público, pero no funcionan igual para otro, igual que TikTok funciona para un público y no en otro tipo de gente”, porque, al final, lo que hay que hacer es “investigar a ese colectivo -posibles clientes-, cómo se nutre de información, cómo intercambia información. Si lo hacen a través de redes sociales, si lo hacen a través de otros medios más tradicionales, si hacen una mezcla de una cosa y otra”, todo eso sin olvidar “hacer una llamada de atención a la ética en todo lo que tiene que ver con redes sociales”.

“Mucha gente no sabe lo que es el marketing, pero todo el mundo habla de él, y se puede tener la tentación de confundirlo con trucos de mercado, o confundirlo con publicidad, o confundirlo con ventas. Pues aquí entramos en un campo de la ética de los negocios, que también es muy importante saber un uso de las redes, que es absolutamente necesario ahora y en lo que venga, pero hacerlo dentro del marco de la ética”.