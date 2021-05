La Junta de Andalucía mueve ficha para vacunar contra la Covid-19 a inmigrantes en situación irregular

La Junta de Andalucía acaba de mover ficha para vacunar a personas inmigrantes en situación administrativa irregular en España. El proceso va a ser muy similar al establecido con las personas sin hogar al tratarse de personas que no disponen de tarjeta sanitaria ya que sus datos no están en el sistema y los centros de salud no pueden llamarles para cerrar una cita para la administración de la dosis de Jannsen. Este mismo martes, y a través de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía, que agrupa a una decena de organizaciones representativas de los derechos sociales en la comunidad autónoma y donde se ha centralizado de nuevo el primer paso de este proceso especial de vacunación, ha dado comienzo el procedimiento para vacunar a inmigrantes sin documentación reglada y que, por tanto, no están dentro del sistema público de salud y, en muchos casos, no estar empadronados siquiera.

Fuentes de la Consejería de Salud y Familias se limitan a explicar que se está avanzando en ese trabajo porque la intención es "vacunar a todo el mundo" pero que se está organizando con la Mesa del Tercer Sector "de la manera más conjunta posible". En ese sentido, fuentes de la Mesa apuntan que este martes empezaron a "recoger los datos para hacer lo mismo que las personas sin hogar". También se prevé la próxima localización de personas que se alojan en asentamientos chabolistas para proceder a su vacunación también, añaden las mismas fuentes. En la próxima Comisión de Salud en el Parlamento de Andalucía, el consejero Jesús Aguirre deberá ofrecer más detalles al responder a una pregunta de la diputada de Adelante Andalucía Maribel Mora.

Después de que la semana anterior trascendiera que sería la vacuna de Janssen, la única monodosis ante el virus, la que se administraría a colectivos vulnerables como personas en situación de calle o inmigrantes con situación administrativa irregular, entendiendo que sería más difícil la pauta de dos dosis, la organización sería similar en el caso de inmigrantes o integrantes de asentamientos. Respecto al primer grupo había quedado establecido que, una vez la Junta determine el momento y protocolo oportuno, se volverá a contactar con algunas entidades sociales para que sean los técnicos de las mismas los que acompañen a esas personas a los centros de vacunación que la Consejería de Salud y Familias determine para ellas.

"Hay muchos migrantes sin documentación"

"Hay muchos migrantes sin documentación en Andalucía, y muchos de ellos trabajando en nuestros campos", apuntan fuentes de las asociaciones. La última cifra en ese ese sentido la aportó Vox cuando, recién constituido el nuevo Gobierno de Andalucía, en enero de 2019, pidió a la Junta que colaborara en la deportación de 52.000 "inmigrantes ilegales", si bien aquel dato procedía de un sindicato policial y era relativo a personas en situación irregular con tarjeta sanitaria. Las fuentes consultadas dudan de cómo será el proceso para su localización y vacunación porque "las personas sin hogar están empadronadas o tienen servicios sociales que les atienden en la calle, pero los inmigrantes sin tarjeta ni documentación es otra cosa".

Como ya informó este medio, aunque el plan de vacunación nacional incluye a todos los residentes en España, independientemente de su nacionalidad y tipo de seguro, la falta de un plan estatal, el retraso de la activación de medidas regionales claras para llegar a estas personas y la escasez de información pública al respecto no pone fácil el acceso a la inmunización de quienes no tienen tarjeta sanitaria. Ante esta situación, algunas comunidades autónomas han impulsado medidas para que los residentes que no están dados de alta en el sistema de salud público puedan ser citados. Sin embargo, no todos los procedimientos son claros y accesibles, y la Junta ha optado por este sistema de localización a través de la Mesa del Tercer Sector.

Hace ya mes y medio, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) pedía que se articularan planes y mecanismos para asegurar la inclusión de todas las personas en situación administrativa irregular que carezcan de tarjeta sanitaria en la estrategia de vacunación, solicitando al Gobierno andaluz "la adopción de los mecanismos precisos que aseguren el acceso a la vacuna, haciendo especial esfuerzo en garantizar la vacunación de aquellas personas en situación irregular que carezcan de tarjeta sanitaria".