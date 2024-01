El Camarón resucitado en el anuncio de Cruzcampo, ¿realidad o Inteligencia Artificial?

Una de aquellas entrañables Muñecas de Marín que coronaban los televisores de media España cobra vida, recorre las calles de una ciudad inequívocamente andaluza y llega a un lugar en el que, rodeada de otras compañeras, empieza a bailar al son de una guitarra. En el cuadro flamenco que interpreta la música, la silueta inconfundible de Camarón. De pronto, la voz poderosa del de la Isla se oye por bulerías: “De la Cruzcampo yo no me quito, de la Cruzcampo yo no me aparto…”.

Así es a grandes rasgos la nueva campaña publicitaria de esta popular marca de cerveza, continuación de la anterior, titulada Con mucho acento, que jugaba a resucitar a Lola Flores con un eslogan rotundo: “Tu acento es tu tesoro, no lo pierdas nunca”. Claro que aquella vez no se trataba de una verdadera Lola, sino de una imagen que remedaba el rostro y el acento de la gran folklórica jerezana. ¿Y ahora? ¿Ha ocurrido lo mismo con la voz de Camarón? ¿Acaso la Inteligencia Artificial ha puesto la memoria del cantaor al servicio de la publicidad?

Los aficionados han expresado en las redes sociales sus recelos nada más lanzarse la campaña esta semana, pero desde la marca aseguran que todo es cien por cien auténtico. E incluso han lanzado un documental para explicarlo.

“El reto era enorme después del éxito de Lola, pero quisimos dar un paso adelante, subir otro escalón”, afirma María Ruiz Sanguino, responsable de Cruzcampo. “Lo primero que nos planteamos era si se podía hacer un anuncio sin palabras, y la respuesta fue que sí, porque queremos transmitir emociones. Antes las campañas eran muy racionales, ahora priman los sentimientos, y el de la nuestra es el orgullo. Al escuchar las palabras de Lola, la muñeca de Marín cobra vida y empieza un camino de empoderamiento a través de las dos Andalucías: la más costumbrista, la de la gente en el bar jugando al dominó, y la del talento emergente y la gente que mira al futuro”, explica la responsable de la firma cervecera.

Cante y cerveza

El punto culminante, agrega Ruiz Sanguino, es el encuentro de la muñeca viviente con las raíces, y ahí entra Camarón. “Al contrario que con Lola, que era un deep fake [imagen falsa], hemos querido recurrir a lo más auténtico, y ahí entra esa grabación que cayó en nuestras manos por una casualidad del destino”, asegura.

La supuesta grabación del genio se produjo en 1989, en los Estudios Bola, donde iba a registrarse el disco Soy gitano. Ricardo Pachón, productor del álbum, era quien custodiaba la cinta original: “Eso ha estado en mis archivos 20 años, por lo menos”, asevera.

En el citado documental, la viuda de Camarón, Dolores Montoya Chispa, recuerda que era verano en Sevilla y Camarón, “a quien no le ponían límites a la hora de grabar, porque era muy perfeccionista”, se le ocurrió improvisar aquella letra. “Y cuando acababan de grabar, siempre tenían ahí su cervecita”, rememora.

Lo confirma el cantaor Diego Carrasco, que también participaba en la grabación: “Lo hizo él, lo hizo con mucho cariño y con el age que tenía y la voz que tenía y como estaba en aquel momento, pletórico de facultades y lleno de vida. Aquello nace de una chispa de gracia, de cambiar al chip, y eso le entusiasmó a él”.

“Entonces no había tantos adelantos, nos metíamos en el estudio, se ponía un biombo para los palmeros y lo hacíamos todo en directo, tan de verdad, que no acaba la fiesta nunca”, recuerda Tomatito, el guitarrista que acompañó a Camarón en su última etapa. “Allí estábamos nosotros y estaba la Cruzcampo, que era la cerveza que nos gustaba. Algo que surgió como una broma, él era capaz de convertirlo en arte. Por eso era un genio”, sentencia Tomatito.

Un icono cultural

Según informa la marca, el baile que acompaña a la bulería es obra de Triana Ramos, la coreógrafa del Motomami World Tour de Rosalía, y la música corre a cargo de la banda Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, quienes han adaptado su canción Gitana para el spot de Cruzcampo, añadiendo nuevas texturas y con un arreglo especial para acoplar la voz original de Camarón.

El vestido de más de 30 kilos que luce la protagonista, la actriz y bailaora Carmen Avilés, es una creación de Leandro Cano, que comportó más de 3.000 horas de trabajo para llevar los oficios y la artesanía andaluza a la alta costura flamenca. “Es un traje tradicional para una mujer moderna, una gitana fuerte que literalmente se echa los volantes a la espalda para comerse el mundo”, explica el diseñador jienense, quien contó con la asesoría de Ernesto Marín, de Muñecas Marín, para vestir una de las muñecas de la desaparecida fábrica de Chiclana con una réplica en miniatura del traje.

El rodaje del anuncio se realizó en formato cinematográfico de 35 mm durante cuatro días. Tres por las calles y avenidas de Jerez de la Frontera y Cádiz y uno más para convertir la antigua cárcel de El Puerto de Santa María en un plató. Esta nueva entrega de Con mucho acento vuelve a estar firmada por la agencia creativa Ogilvy, que ha confiado en la productora independiente Agosto y su dúo de directores Nono Ayuso y Rodrigo Inada. Dentsu X como agencia de medios y N Team Comunicación a cargo de las relaciones públicas, completan el equipo.

“Todo el mundo, desde Chispa a los Burrito, ha trabajado con mucho cariño con nosotros”, concluye María Ruiz Sanguino. “La viuda del cantaor me dijo algo que me llegó: que Camarón no se ha ido, que sigue con nosotros. Es un icono que trasciende lo musical, es parte de nuestra cultura. Y hemos querido rendirle homenaje a él y lo que representa. Pero sin adulterarlo: lo bueno, si real, dos veces bueno”, concluye.