Amor, arte y prejuicios: el avance de las nuevas propuestas de la XX edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla

El Festival de Cine Europeo de Sevilla (Seff) regresa un año más a la agenda otoñal para mostrar las mejores y más recientes producciones de un continente sacudido por la guerra de Ucrania y enfrentado a difíciles retos que se reflejan, de un modo u otro, en el celuloide. El Ayuntamiento hispalense ha acogido este miércoles el primer adelanto de la Sección Oficial de esta nueva edición, donde se verán las caras nombres tan destacados como los de Pietro Marcello, Lukas Dhont, Alice Diop y Kurdwin Ayub, y la presentación del cartel, obra de la sevillana Julia Llerena.

Sobre prejuicios

Entre los anunciados destacan las dos directoras, Alice Diop y Kurdwin Ayub, ambas documentalistas de reconocida trayectoria que han deslumbrado con sus primeras incursiones en la ficción. Con Saint Omer, la directora francesa de origen senegalés Alice Diop ganó el León de Plata Gran Premio del Jurado y el Premio Luigi di Laurentiis a la mejor ópera prima en el recientemente clausurado Festival de Venecia. Una inquietante historia basada en hechos reales para interrogarse sobre los prejuicios raciales, y las contradicciones y los conflictos que acarrea la experiencia de la maternidad en la sociedad contemporánea.

Por su parte, la joven directora austriaca de origen kurdo Kurdwin Ayub competirá por el Giraldillo de Oro con Sonne, título por el que recibió el Premio a la Mejor Ópera Prima en la Berlinale. Ganadora en Sevilla del Premio Las Nuevas Olas No Ficción por Paradise! Paradise! en 2016, Ayub debuta en la ficción con el apoyo en la producción de la compañía del director Ulrich Seidl, viejo conocido del certamen. En su película, la autora se vale de un lenguaje fresco y contemporáneo para poner a prueba las ideas preconcebidas sobre la identidad musulmana y los conflictos de los europeos de segunda generación.

Icónicas y universales

Tampoco pasará desapercibida la presencia de Pietro Marcello con el estreno en España de su último trabajo. Ganador del primer premio de Sevilla en 2019 por su adaptación del Martin Eden, de Jack London. El cineasta italiano presentará Scarlet, su primer trabajo rodado en francés, protagonizado por una estrella internacional como Louis Garrel, y en el que de nuevo parte del universo literario (el relato El velero rojo, del escritor ruso Alexander Grin) para entregar ahora un oscuro y poético cuento de hadas que reflexiona sobre el amor, el poder del arte y la emancipación femenina.

Completa este avance de los títulos a competición el nuevo trabajo de Lukas Dhont, viejo conocido de los espectadores sevillanos y una de las más fulgurantes irrupciones en el panorama europeo de los últimos años. Girl, un sensacional debut que cautivó por igual a la crítica más exigente y a los espectadores, se vio en 2018 en el Festival de Sevilla, en cuyo marco recogió además el Premio Discovery de la Academia de Cine Europeo por ese trabajo. Dhont protagonizará, por tanto, otro regreso muy esperado para presentar Close, película ganadora del Gran Premio del Jurado en Cannes, y en la que el joven director y guionista belga ratifica su especial talento para reflejar la fragilidad de los sentimientos a través del emocionante retrato de dos niños unidos por un vínculo cuya indefinición, en la frontera la amistad y el amor, de repente los violenta cuando llegan los primeros síntomas de confusión y desazón de la preadolescencia.

En cuanto al cartel de este Seff 2022, la artista Julia Llerena se inspira en el espectáculo de una puesta de sol, con el que ha querido trabajar en torno al concepto de paisaje como “delimitación de la naturaleza”, nacido en el ámbito pictórico y cargado hoy de resonancias cinematográficas por la capacidad de las películas para “crear imágenes icónicas y universales”.

Puesta de sol

“Una puesta de sol es algo que se contempla, es algo que sucede y no es fijo, e incluso hay quien aplaude al verla, de modo que tiene algo de espectáculo también”, explica la autora del cartel, que contiene dos sutiles guiños tanto a “la cálida luz del atardecer” en Sevilla como a un elemento esencial del cine como arte por medio del cristal roto: “Como la lente de una cámara, es un elemento determinante, pues en última instancia separa lo real de lo inventado o de la experiencia subjetiva, es decir, de lo vivido por cada uno”.

El adelanto de programación se completa con algunos títulos de la celebrada sección Las Nuevas Olas, dedicada a los cineastas emergentes. Por ella desfilarán Ali Cherri, libanés afincado en París que ganó el León de Plata de la Bienal de Arte de Venecia celebrada este mismo año con un proyecto expositivo muy relacionado con The Dam, película con la que participó en la Quincena de Realizadores de Cannes y que presentará en Sevilla. En este trabajo, con un pie en los arcanos del esoterismo y otro en el terreno del arte más sensible a la realidad inmediata, Cherri entrega un rotundo documento sobre la explotación de África, el autoritarismo y la imaginación como herramienta política para el cambio.

También en esta sección, el Seff ofrecerá una serie de filmes que reflejan preocupaciones sociales de la mayor vigencia. Así, la salud mental será abordada por Safe Place, del croata Juraj Lerotić, triplemente premiado en Locarno. Asimismo, Portugal gozará un año más de presencia significativa de la mano de Carlos Conceiçao, director de Nação valente, una película presentada en Locarno y ambientada en la Angola asolada por la guerra en los años 70. Por su parte, Human Flowers of Flesh, de Helena Wittmann, entronca con el espíritu de una edición que albergará una significativa serie de películas en las que las mujeres se reafirman en ámbitos tradicionalmente acotados para los hombres.

Volver a las salas

Por último, la sección Historias extraordinarias acogerá títulos como Plan 75, de la directora Chie Hayakawa, coproducción de Francia, Japón y Filipinas, que tuvo una gran acogida en la sección Un Certain Regard de Cannes y que ha sido elegida para representar a Japón en la próxima edición de los Oscar; y For my country, película con la que el actor y director argelino establecido en Francia Rachid Hami regresará a Sevilla tras su paso por el festival en 2016 con La mélodie.

En la presentación de todos estos adelantos, el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, afirmó que “el cine es clave para la imagen y el posicionamiento internacional de nuestra ciudad a nivel turístico, económico y cultural, y el Festival de Cine forma ya parte de la marca Sevilla y es símbolo inequívoco de nuestra visión europeísta y pieza fundamental de nuestro Otoño Cultural. Nos hace sentir que somos aún más una ciudad de cine en una Sevilla que, además, sigue marcando números históricos en cuanto a rodajes”.

“Sevilla es, hoy por hoy, un referente para el cine europeo”, prosiguió el primer edil. Estamos convencidos de que el Festival, que pasa por ser uno de los proyectos culturales más queridos por el público en esta ciudad, de otros puntos de España y de los cineastas que nos visitan, servirá en esta edición como catalizador para el regreso a las salas de todos aquellos espectadores que estos años se han mantenido alejados de los cines“.