Larissa Swirsky: la ucraniana que espió a los nazis desde Andalucía e inspiró al padre de 007

Eran los días de la II Guerra Mundial. En Cádiz, lejos de ningún campo de batalla, una joven con acento extranjero se movía entre sus vecinos sin llamar mucho la atención. Los que la conocían la llamaban 'la rusa'. Pero no nació exactamente en Rusia si no en Odesa (hoy Ucrania) en 1910, y su vida fue muchas cosas menos corriente. Su nombre y su apellido ucraniano fueron grabados en la lápida de una tumba en el cementerio de San Fernando de Sevilla en 1977: Larissa Swirsky.

Nazis en la Costa del Sol: cómo decenas de criminales encontraron refugio en la costa malagueña

Saber más

Así se llamaba una mujer que para el Servicio de Inteligencia Británico era 'Queen of Hearts', la Reina de Corazones. Y así lo atestiguan documentos que aún se conservan en los archivos del espionaje aliado con dicha firma. Precisamente con ese nombre –Queen of Hearts– ha querido titular el director Chema Ramos un documental que recoge ahora la vida de Swirsky. Se trata de una película producida por The Flow Studio, que se estrena este viernes 18 de marzo en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

La joven Larissa se puso al servicio del Gobierno británico en calidad de agente infiltrada. Fue entonces cuando conoció al periodista Ian Fleming, que entonces era miembro de la División de Inteligencia Naval

El documental recoge distintos aspectos de la vida de Larissa, como que escapó de los bolcheviques siendo muy pequeña como pariente de la famosa e imperial familia Romanov. O que completó su formación vital y académica en ciudades como Berlín, París o Cannes. En esta última ubicación conoció a Manuel Romero Hume, un militar sevillano que se convertiría en su marido y con quién compartiría el resto de su vida.

Así acabó viviendo en Ceuta donde conoció a una espía alemana que la reclutó para su causa. Al principio Larissa se puso al servicio de los nazis. Con tan solo 29 años, la guerra llegó a su vida y se convirtió en espía al servicio de Hitler, pero las primeras atrocidades cometidas con los judíos la hicieron repensar su colaboración.

Fue entonces cuando, sin que sus entonces “jefes” lo supieran, la joven Larissa se puso al servicio del Gobierno británico en calidad de agente infiltrada. Fue entonces cuando conoció al periodista Ian Fleming, que entonces era miembro de la División de Inteligencia Naval. Y ese encuentro sirvió al escritor como inspiración a la hora de que su personaje, 007, tuviese una rival femenina a la altura y con presencia activa en sus páginas.

Testigo directo, su hija

El documental tiene como protagonista, entre otros, a Liana, la hija de Larissa, que a sus 88 años aún vive en Sanlúcar de Barrameda y fue testigo directo de algunas de las misiones de su madre. Ella estaba a su lado cuando, por ejemplo, hacía fotos de barcos enemigos en la costa o recababa información crucial en la zona del Estrecho.

Junto al de Liana, la cinta cuenta, entre otros, con los testimonios de periodistas y personas expertas en la historia de la provincia de Cádiz y campo de Gibraltar, como Wayne Jamison, Ana Aranda Bernal, Juan José Téllez, Laura Garófano Escudier, Fabián Picardo, Tito Vallejo o Raúl Herrera Espinosa.

Gracias a ellos se entiende el contexto histórico, social y político de diferentes momentos de la vida de Larissa, desde principios del siglo XX hasta el final de la II Guerra Mundial. Ayuda, además, para acercarse a la situación y el papel de las mujeres de aquel entonces, y, al mismo tiempo, suma un capítulo más a las historias de espías que tanto han alimentado la época.

The Flow Studio ha contado para la película con la actriz Paula Iwasaky interpretando a la espía de joven, mientras que Vera Ramos interpreta a la hija de Larissa, Liana.

El documental ha contado con el apoyo de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, participa Canal Sur Televisión y con la colaboración de Diputación de Cádiz, Gobierno de Gibraltar, Instituto Andaluz de la Mujer, Ayuntamiento de Dos Hermanas, Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda y Ayuntamiento de Gerena.