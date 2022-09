Una 'ventana cinéfila' vuelve a acercar el séptimo arte a las aulas desde Educación Infantil a Bachillerato y ciclos formativos

El Festival de Sevilla, la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI), el Festival de Málaga, el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva y, como importante novedad este año, el Festival de Sitges, reunidos todos ellos en la alianza ProFestivales21, presentan una nueva edición de Ventana Cinéfila. Esta iniciativa pionera, que nació en 2020 con el propósito de acercar el cine a las aulas desde Educación Infantil a Bachillerato y ciclos formativos, se celebra en colaboración con la plataforma digital Filmin.

Desde el 6 de octubre (coincidiendo con la inauguración en Sitges) hasta el 18 de noviembre (fecha de la clausura en Huelva), Filmin habilitará un canal específico con una selección de siete largometrajes y tres programas de cortos recientes de autores europeos, latinoamericanos y asiáticos contemporáneos, a los que se podrá acceder online, de manera gratuita y previa inscripción y reparto de códigos de visionado.

Ventana Cinéfila, junto con secciones ya emblemáticas del Festival de Sevilla como Europa Junior y Cinéfilos del Futuro, responde a la especial atención a la dimensión formativa del cine que caracteriza al Festival de Sevilla. El propósito fundamental es acompañar a los equipos docentes en la familiarización de los alumnos con el cine contemporáneo, facilitando para ello contenidos rigurosos y de calidad en los que los estudiantes pueden verse reconocidos y apelados como tempranos espectadores, a la vez que adquieren recursos para un juicio crítico y una comprensión más profunda de los códigos y lenguajes que operan en la omnipresente cultura audiovisual de nuestros días.

Con más de 200.000 espectadores en su anterior edición, esta herramienta didáctica –creada en 2020 por el Festival de Sevilla y la SEMINCI de Valladolid, ampliada en 2021 a Málaga y Huelva y este año Sitges– Ventana Cinéfila es una iniciativa respaldada por la comunidad educativa y de referencia en el panorama europeo dentro del campo de las experiencias pedagógicas en torno al cine.

Ampliar la mirada social y la sensibilidad estética

Consensuada y diseñada por los departamentos de programación de los cinco festivales implicados, la selección incluye en el bloque de largometrajes títulos galardonados en Sevilla como La famosa invasión de los osos de Sicilia (Lorenzo Mattoti), Premio Europa Junior y Mención Especial del Jurado de la Sección Oficial en 2019, y Niñato (Adrián Orr), mejor película de la sección Las Nuevas Olas en 2017; además de Un disfraz para Nicolás (Eduardo Rivero), Away (Gints Zilbalodis), Mi Mundial (Carlos Andrés Morelli), Lola (Laurent Micheli) y Obediencia (Jamie Jones).

Escogidos siguiendo criterios de variedad temática y calidad cinematográfica para ampliar la mirada social y la sensibilidad estética de los alumnos, estos títulos abordan asuntos de gran vigencia como el calentamiento global y la emergencia climática, la diversidad sexual y funcional, el drama de los migrantes y desplazados por guerras o catástrofes naturales, el racismo, el desempleo o la precariedad laboral.

Los tres programas de cortos de Ventana Cinéfila, por su parte, están estructurados en distintos tramos de edad y plantean reflexiones sobre la sostenibilidad y la diversidad de la sociedad, además de temas de alcance universal y vuelo atemporal, desde grandes relatos de amor y amistad a historias de iniciación en el mundo adulto, pasando por emocionantes cantos a la imaginación y la fantasía.

Cada centro de enseñanza interesado en sumarse a este programa contará, además, con una serie de guías didácticas (en español e inglés o francés) sobre cada uno de los largometrajes y programas de cortos para trabajar y ampliar en clase los asuntos tratados antes y después del visionado de cada pieza.

Títulos de los largometrajes:

● Un disfraz para Nicolás, de Eduardo Rivero (México)

● Away, de Gints Zilbalodis (Letonia)

● La famosa invasión de los osos de Sicilia, de Lorenzo Mattoti (Italia-Francia)

● Mi Mundial, de Carlos Andrés Morelli (Uruguay-Argentina-Brasil)

● Niñato, de Adrián Orr (España)

● Lola, de Laurent Micheli (Francia)

● Obediencia, de Jamie Jones (Reino Unido)

Títulos de los cortometrajes:

PROGRAMA 1

Aprender de nuestro ecosistema (a partir de 3 años)

● El pingüino y la ballena, de Ezequiel Torres y Pablo Roldán (Argentina)

● Si viene de la tierra, de Katalin Egely (Hungría-Argentina)

● Sunday, de Neil Stubbings (Suiza)

● Tourist Trap, de Vera van Wolferen (Países Bajos)

● Ursa, the Song of the Northern Light, de Natalia Malykhina (Noruega)

● Vuela, de Carlos Gómez-Mira Sagrado (España)

PROGRAMA 2

Aprender de nuestro ecosistema (a partir de 8 años)

● Footsteps on the Wind, de Maya Sanbar, Gustavo Leal, Faga Melo (Estados Unidos-Reino Unido-Brasil)

● Melty Hearts, de Manuel Cisterna y Patricio Cisterna (Chile)

● Meta, de Antje Heyn (Alemania)

● Mora Mora, de Jurga Šeduikytė (Lituania)

● Packing a Wave, de Edu Glez (España)

PROGRAMA 3

Aprender de la diversidad (a partir de 3 años)

● A-choo!, de Lee Bo-reum (Corea del Sur)

● Aurora, de Jo Meuris (Estados Unidos)

● Bulit escucha a la Naturaleza, de Mikel Urmeneta y Juanjo Elordi (España)

● La sopa de Franzy, de Ana Chubinidze (Francia)

● Me, a monster, de Belinda Bonan (España)

● Mishou, de Milen Vitanov (Bulgaria)