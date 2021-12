Enrique Sánchez, más de 30 años homenajeando a The Beatles en Sevilla: "El documental nos ha dejado en shock"

La sevillana sala Malandar acogerá esta noche (22.30 horas) la 31ª edición del Homenaje Nacional a The Beatles, el evento de mayor tradición en la beatlemanía española, con una actuación especial de Los Escarabajos junto a artistas invitados y un mercadillo de coleccionismo en torno a la banda de Liverpool. Tras dos años de espera por causa de la pandemia de COVID-19, la cita sureña por excelencia para los seguidores de los cuatro fabulosos, que conmemora cada 5 de diciembre el asesinato de John Lennon, regresa en plena renovación de la fiebre beatlemaníaca con el estreno del aclamado documental de Peter Jackson Get back, que incluye abundante material inédito.

El campo de fresas almeriense que inspiró a John Lennon

Saber más

Al frente de Los Escarabajos y de este Homenaje está el músico Enrique Sánchez, quien guarda una memoria precisa de cómo empezó todo. “Nuestro homenaje a The Beatles nació en 1991 en Sanlúcar la Mayor, mi pueblo, y sin existir aún Los Escarabajos. En uno de sus primeros años tuvo dos ediciones en la comarca del Aljarafe, por lo que su contador iba adelantado, y en la cuarta muestra de 1993, celebrada por fin en Sevilla capital, en el antiguo Hotel Macarena, con exposiciones, proyecciones, conferencias y demás, actuó mi grupo recién formado”, evoca. El coleccionismo también estuvo presente desde el primer momento, agrega Sánchez, “pues en aquella época mi mujer, Marisa Pérez, que se dedicaba al management artístico a través de nuestra agencia Bis Managers, llevaba conmigo la tienda de discos Beatlemania en el barrio sevillano de Los Remedios”.

Desde entonces, “ha sido una constante que se agotaran las entradas en Sevilla y se quedase gente fuera, sin poder acceder al recinto. Una tradición también fue presentar siempre en el marco del evento un lanzamiento relacionado con The Beatles, como mis libros Olé, Beatles! y Beatles en el aire (Radionovela de una época) en las respectivas ediciones de 1994 y 1997, o nuestro primer disco propiamente dicho, By The Beetles”, añade Sánchez.

En castellano y en acústico

Asimismo, llegó a presentar junto a su esposa un proyecto de adaptaciones de canciones de Los Beatles en castellano. “En su día se lo propuse a Antonio Carmona, de Ketama. Aún lo tengo en mi cartera artística y espero encontrar la oportunidad de llevarlo a cabo”. Los Escarabajos también presentaron su trilogía Escarabásico con versiones acústicas, intervinieron en la banda sonora de la película Pobre juventud y en 2019 –última edición del Homenaje hasta ahora– sacaron el DVD Road & Roof, “incluyendo nuestro concierto de la azotea en el Hotel Doña María de Sevilla, al amor de la Giralda, réplica del que hicieran The Beatles en la de Apple y que ahora se rescata en el documental de Peter Jackson”. Entre 2017 y 2019, llegaron a Sevilla personajes muy relevantes de la beatlemanía y que tuvieron vínculos directos con The Beatles, como Rod Davis, Tony Bramwell o Günter Zint, amén de Mark Lewisohn, reputado historiador del cuarteto.

Los Escarabajos fue concebido en un viaje de vuelta de un concierto de Paul McCartney en Barcelona, el 28 de octubre de 1993, y han acompañado puntualmente el Homenaje anual a John, Ringo, Paul y George, además de que durante muchos años han hecho giras temáticas de los álbumes del cuarteto de Liverpool. Junto a Sánchez, José Manuel Bueno, José Luis Blanco, José Carlos Seco y Santiago Ruiz han compuesto “el núcleo que ha sobrevivido a la pandemia”, comenta su líder, que el año pasado sintió que tocaba techo con un acontecimiento muy especial.

“Realizamos un concierto muy especial el 16 de septiembre de 2020, con grandes restricciones derivadas de las medidas sanitarias, con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) en el Start Festival en el Teatro de la Maestranza, interpretando la obra Beatles Go Baroque de Peter Breiner”, apunta Sánchez. “En ella realizamos la simbiosis en directo de la orquesta sinfónica con el combo de rock, agotamos el aforo de 800 butacas disponibles y el éxito de la experiencia me hizo pensar que era un buen momento para retirarse”.

Por suerte para sus seguidores, fue tan solo una idea pasajera, en cuyo descarte ha influido la renovada fiebre beatlemaníaca, con la restauración del material audiovisual de The Beatles en 1969 grabado por el director Michael Lindsay-Hogg, del cual salió en 1970 el álbum Let It Be, así como el lanzamiento de las nuevas ediciones, libro fotográfico añadido, vinilo, compact-disc... Pero sobre todo el reciente estreno en el canal Disney+ del documental en tres capítulos The Beatles: Get Back, realizado por Peter Jackson, responsable de la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos.

Relevo generacional

“Tengo que agradecer a Peter Jackson el estado de shock que ha inducido a un humilde intérprete como yo, que ahora asiste a la génesis de composiciones memorables, profundizando en semejante proceso a un nivel del que sólo un músico puede disfrutar y, sobre todo, aprender”, celebra Sánchez. “A un lado quedan para mí los afectos, las rencillas o los cotilleos del invierno londinense de 1969. Por encima de todo está el arte de bien combinar los sonidos y el tiempo. Y eso es la música, con mayúsculas. La experiencia bioscópica de The Beatles que se anunció en 1970, y que yo presencié en el cine siendo un niño en el estreno del largometraje Let It Be en Sevilla en su tiempo, por fin se ha plasmado en este trabajo de Jackson”.

Ahora Los Escarabajos vuelven con su Homenaje Nacional “porque eso es lo que están haciendo nuestros ídolos supervivientes: Get back to where you once belonged. Valga decir, "volver adonde pertenecemos". Y nos debemos a los escenarios, y muy especialmente a nuestra audiencia, que viene desde hace 30 años a este singular concierto de la calle Torneo, en todas las épocas del ya mítico local, cuando se llamaba Weekend, luego Sala Mandra, ahora Malandar...”, asevera Sánchez, quien ha querido contar para la ocasión, abriendo la noche, con el debut de la nueva formación del grupo Los Beatos, que evoca los rockers de The Beatles en directo entre 1964 y 1966, y a cuyo frente está su hijo, Enrique JR. “Se trata de ir calentando a la audiencia con un puñado de piezas que unos fab four jóvenes y adrenalínicos tocaban en los escenarios de mitad de los sesenta. Un comienzo muy animoso es el de versión truncada de Twist And Shout enlazado con She's A Woman, pero no pretendo hacer spoiler”.

Por último, Enrique Sánchez asegura no haber perdido el tiempo durante el confinamiento y los meses posteriores. “La pandemia me ha permitido terminar mi tercer libro, un volumen de medio millar de páginas titulado Por un penique defresas (La semilla española del disco que cambió a Los Beatles), sobre cómo dos canciones coyunturales, Strawberry Fields Forever y Penny Lane, juntas en un single de 1967, fueron iniciadas en España, pues John Lennon y Paul McCartney, sus respectivos autores, se encontraban aquí en 1966, y particularmente en Andalucía. Mi editor, Ramiro Domínguez, de Sílex, va apostar muy fuerte por esta obra, que también debido al Covid-19, saldrá si dios quiere en la primavera de 2022”.