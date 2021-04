La primera feria del libro del nuevo año de pandemia se celebra en un pueblo de Sevilla

Ni Madrid, ni Barcelona ni Sevilla: la primera feria del libro de la era pandémica en España tendrá lugar a partir de este miércoles en un pueblo próximo a la capital hispalense. Tomares, que presumía hasta ahora de tener la única cita de este tipo en la provincia además de la que se celebra en la sevillana Plaza Nueva, y de abrir cada año la temporada de ferias literarias, celebra una nueva edición en la que se encomienda a John Le Carré y a la novela negra para desafiar la parálisis provocada por la pandemia de la Covid-19.

Un pregón del novelista Lorenzo Silva, premio Planeta 2012, servirá como pistoletazo de salida para un programa que se prolongará hasta el 18 de abril con un día más que en ediciones anteriores y más invitados que nunca: 90 autores, que desfilarán por un espacio de 5.000 metros cuadrados con todas las medidas de higiene y seguridad para mantener a raya el virus. Entre las figuras destacadas de la cita estarán Javier Cercas, Alicia Giménez Bartlett, Susana Martín Gijón, Manuel Jabois, María Dueñas, Víctor del Árbol, César Pérez Gellida, Care Santos, Santiago Díaz o Toni Hill, entre otros.

Todo ello en un momento delicado, con las ferias del libro del año pasado canceladas por la pandemia y las de este año en vilo: Madrid pospone su cita en el parque del Retiro hasta septiembre –del 10 al 26–, Sant Jordi –23 de abril– obliga a Barcelona a un dispositivo nunca visto para evitar aglomeraciones, y Sevilla pondrá a prueba la nueva dirección de su feria con Rafael Jurado al frente, todavía sin fecha pero con toda seguridad aplazada hasta el otoño.

Apuesta estratégica

¿Cuál es el secreto? Cabe recordar que Tomares, con 25.000 habitantes, es el pueblo con la renta per cápita más alta de Andalucía y uno de los 60 pueblos más ricos de España. Pero no es menos cierto que, desde que se instituyó la feria del libro hace 12 años, la actividad cultural en general y la literaria en particular ha venido siendo una apuesta estratégica de la alcaldía, que no ha escatimado recursos para que el nombre de la villa se asocie a los libros.

Así, a lo largo de estos años han pasado por la feria tomareña firmas tan populares como las de Antonio Muñoz Molina, Almudena Grandes, Manuel Vilas, Juan Eslava Galán, Ignacio Martínez de Pisón, Federico Moccia, Javier Sierra o Carmen Posadas, así como algunas celebridades no directamente vinculadas con las letras: Inocencio Arias en 2017 o José María Aznar en 2019.

Presupuesto desconocido

Eso sí, el presupuesto de la Feria es un dato que hasta ahora nunca se ha dado a conocer. Consultado al respecto por elDiario.es Andalucía, el Ayuntamiento no ha sabido concretar una cifra. Teniendo en cuenta que el consistorio asume todos los gastos, como los de las casetas -mientras que en Sevilla o Madrid, por ejemplo, libreros y editores pagan un canon, y no pequeño-, o los viajes, alojamientos y dietas de los autores invitados, cabe suponer que la inversión no será precisamente rácana.

El alcalde de Tomares, José Luis Sanz (PP), se muestra exultante a la hora de hablar de “una gran cita literaria que hará que la cultura vuelva a la calle a lo grande, permitiendo que tras un difícil año, de nuevo se encuentren en persona los lectores con sus escritores favoritos”, afirma.

"Letras de oro"

También recuerda el primer edil que el sector cultural “necesita más que nunca del apoyo de las administraciones”, por lo que la administración a su cargo “ha redoblado sus esfuerzos para que la Feria del Libro regrese con más fuerza que nunca, con más autores, con más días, con más novedades”, y también “para ayudar a dinamizar la economía del municipio, especialmente, a colectivos tan importantes que tan mal lo están pasando como son los autónomos, comerciantes y hosteleros”. Con todo ello, concluye Sanz, “hemos conseguido escribir el nombre de Tomares con letras de oro en el panorama cultural andaluz y español".

Presentaciones, charlas y firmas de libros componen el grueso de esta propuesta en la que no faltarán ilustres vecinas de la localidad, como las tomareñas Sara Mesa –que mantendrá un coloquio con el también novelista Jesús Carrasco, extremeño afincado en Sevilla– o Maribel Cintas, considerada la mayor estudiosa de la figura del periodista y escritor Manuel Chaves Nogales. Junto a otros escritores locales como José Antonio Gómez Marín, pregonero de la feria 2016, Salvador Gutiérrez Solís o Francisco Robles, que dedicará una conferencia a John le Carré, no pasará desapercibido para el público más joven el paso por Tomares de youtubers e influencers que están revolucionando el panorama literario como Martina D´Antiochia, Mercedes Ron, Rebeca Stones, Sofía Surferss o Carlota Moon.

En total, serán catorce expositores, con trece editoriales y ocho librerías las que articularán la feria, además de la caseta del Ayuntamiento para firmas y una caseta infantil aireada de 150 m2. Asimismo, por primera vez habrá una programación paralela de cine vinculada con la Feria, con cuatro películas basadas en novelas de John le Carré: abrirá el martes 13 de abril, un día antes del pregón, a las 17 horas, con El espía que surgió del frío (1965), de Martin Ritt y El sastre de Panamá (2001), de John Boorman. Y cerrará el domingo 18 de abril, con El Jardinero Fiel (2005), de Fernando Meirelles, y El Topo (2011), de Tomas Alfredson.