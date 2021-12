Tom Sawyer se pone "macarrilla"

"Demonio de chico, ¿no acabaré por aprender nunca? ¡Con la de faenas que me ha hecho y aún no estoy prevenida!". Así habla la tía Polly sobre Tom Sawyer en las primeras líneas del libro. Ese espíritu de Tom es el que ha buscado el ilustrador almeriense Antonio Lorente en su versión del clásico, que edita Edelvives. "En el personaje, a la hora de crearlo, quería mostrar un Tom guapo, que tuviese mucha belleza, un atractivo así de primeras, pero sobre todo muy libre. Muy macarra también, un punto muy macarrilla, pero con mucha dulzura. Porque así es Tom Sawyer. Tom es como un niño muy travieso, muy malo, pero luego se gana a su tía en cuanto le dice dos palabras. Entonces quería crear eso, como una belleza escondida, como un lobo con piel de corderito. Aparentemente un niño muy angelical, muy bueno, pero luego dentro lleva un aventurero y un macarrilla, como digo yo".

La idea de traer a la actualidad esta historia surge de hacer los clásicos actuales, dejar a los nuevos lectores a estos personajes. "Yo no lo había leído, la novela -nos confiesa Antonio-. De joven no la leí. Entonces me la leí, y me encantó, que eso es muy importante, hacer algo que te encante. Me gustó muchísimo y así empezamos". Para todo el proceso de documentación e investigación, lo primero que hizo el ilustrador almeriense fue recurrir al cine. "Vi la película antigua, la primera, en blanco y negro, un Tom Sawyer muy auténtico, la ambientación era muy buena. Cuando me leí el libro, que lo tenía muy fresco, vi esta película, la primera, que era muy muy fiel a la realidad, e intenté de ahí pillar un poco de ambientación, ropa, todo el tema de vestimenta, y luego leyendo muchísimo, documentándome".

Después de Peter Pan, de Ana de las Tejas Verdes, "en este libro he intentado hacer algo completamente diferente al resto. Es un libro muy cinematográfico. De los más personales, si no el más personal que tengo hasta el momento; de hecho salimos mi padre, mi hermano y yo dentro de la novela. He querido darle un toque muy cinematográfico, como casi de película. Influencia de Tarantino y del cine western".

Guiños personales

En este nuevo clásico de Lorente los retratos siguen siendo protagonistas, con esa mirada que se fija y cautiva al lector. "El retrato es mi fuerte, y yo sé que con el retrato se expresa muchísimo. Pero cada vez intento que el paisaje sea un personaje más dentro de la novela. Por eso el tipo de aves que salen, el tipo de vegetación, todo el tema del Misisipi, toda la vegetación que crece alrededor del río, está muy estudiado. Intento que el paisaje sea un personaje más dentro de la obra".

Entre las ilustraciones del libro, para Antonio Lorente siempre hay una favorita. "La primera ilustración, que son las dos miradas enfrentadas de Tom Sawyer y el niño nuevo que aparece en el pueblo, esa me encantó. Cuando la llevé a color y vi ese cine western de 'te miro, me miras', las dos miradas enfrentadas, en una sola página; era algo que nunca había hecho. Esa me gusta muchísimo. Y luego el retrato de mi padre, mi hermano y yo, que como es tan personal, el poder ser actores dentro de la obra de Mark Twain…".

En el libro, nos cuenta Antonio, encontraremos muchos guiños que espera que la gente termine localizando. De momento, nos cuenta que en este Tom Sawyer se ha colado Ana de las Tejas Verdes, así que, lectores, a buscar…

En todo proceso se terminan aprendiendo cosas, y en este último trabajo de Lorente nos asegura que ha puesto mucho de sí mismo. "He aprendido sobre todo a sentarme, ser paciente; hay veces que las cosas no salen a la primera. He aprendido a no desesperar, en este libro me ha pasado eso. Es un libro muy completo, con muchísimas ilustraciones. He tenido tiempo, pero tiene tanto trabajo, que se acercaba la fecha y me agobiaba. He aprendido a sacar paciencia, yo diría, de Tom Sawyer".

Antonio, de gira por varias provincias de Andalucía, ya trabaja en su nuevo álbum ilustrado que será... otro clásico.