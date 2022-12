Pasión Vega: “Quiero reivindicar al García Lorca músico, no solo al poeta”

“Ya verás, te vas a volver Lorca”. Eso le dijo Miguel Poveda, acreditado lorquiano, a Pasión Vega cuando ésta le comentó que estaba trabajando sobre la figura del genio de Fuentevaqueros. Aquel proyecto ha ido tomando forma y por fin está a punto de estrenarse. Será en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, el próximo lunes 26 de diciembre, en el espectáculo Lorca sonoro, en el que la artista madrileña y gaditana de adopción se ha rodeado de numerosos cómplices, y que ha plasmado en un disco homónimo.

La habitación que no pudo encerrar a Federico García Lorca

Más

La voz de la cantante tiene la vibración propia de los días previos a una gran cita, mezcla de excitación y tensión para tener controlado hasta el último detalle. “La figura de Federico García Lorca es un referente fundamental para quienes nos dedicamos a la cultura en España y en el mundo. A lo largo de estos 30 años de trayectoria ha aparecido muchas veces en mi trabajo, hasta el punto de que podríamos hablar de una inspiración constante”, explica.

Abordado desde casi todos los ángulos posibles y desde estéticas muy diversas, el genio de Fuentevaqueros sigue dando juego a muchos otros creadores. Pasión Vega no es una excepción. En su caso, se trataba de explorar una faceta no demasiado explotada. “Hablamos de una persona con un talento inagotable, pero esta vez me apetecía trabajar en su parte más musical, que a menudo dejamos de lado. Ahí está la rítmica que imprimía a sus poemas, y las canciones que incluía en sus obras. Sabemos, además, que estudió armonía y tocaba muy bien el piano. Yo quiero reivindicar al Federico músico, no solo al poeta”.

Lunas y caballos

Para ello, ha contado con un equipo de colaboradores entre los que destaca Jacob Sureda, pianista y director musical. “Tengo una confianza total en él desde hace 20 años”, dice la cantante. “Discográficamente había probado con varios músicos para mis producciones, pero esta vez he querido probar con él”. También cuenta Pasión Vega con los guiones de Antonio Romera ‘Chipi’, cantante de La Canalla, y Juan José Téllez, la dirección escénica de Ana López Segovia, de Las Niñas de Cádiz; y las texturas sonoras y ambientes de Calde Ramírez, de Music Komité. Sobre las tablas, acompañará a la madrileña el actor Víctor Clavijo.

“En el disco hay poesía también, claro. Me apetecía jugar con las introducciones, le da una dimensión bonita al conjunto e involucra a compañeros muy queridos”, agrega Vega, quien ha contado para esta grabación con invitados como Rozalén, Elvira Sastre, Carmelo Gómez o el propio Juan José Téllez. Todo para poner de relieve algo que ya saben los devotos de García Lorca: que el legado del poeta sigue vivo y plenamente vigente. “Todo lo que decía tenía una gran profundidad, es un autor que va más allá de la primera lectura. Dice mucho más que la luna y el caballo, de sus símbolos más evidentes”.

“Habla de desigualdades, de la posición de la mujer en la sociedad, de su propia forma de entender el amor, de sentir esa libertad personal de elegir a quien uno quiere amar. Y todo lo hizo en una época en la que era difícil expresarse abiertamente. Por todo ello, no solo está vigente: va a seguir siendo muy importante en los tiempos venideros”, prosigue la cantante. “Además, su personalidad es indisociable de ese círculo de intelectuales maravillosos de los que estuvo tan cerca, de Salvador Dalí a Luis Buñuel. Ya me hubiera gustado colarme en sus reuniones, o al menos verlos a través de un agujerito”.

Un misterio que crece

A través de este proyecto, la admiración de Pasión Vega por la vida y la obra de Lorca no ha hecho más que crecer. “Vas leyendo sus entrevistas, las cosas que han escrito sobre él, vas sabiendo más y más y, al mismo tiempo, sientes que también va creciendo su misterio. Te surgen muchas más preguntas sobre cómo era él, qué pensaba”, confiesa. Adonde todavía no ha llegado, es al punto de volverse coleccionista de cosas de Federico, como el citado Miguel Poveda. “A tanto no llego”, ríe. “Yo no soy fetichista, pero sí tengo en casa mis láminas de Lorca, y sus libros por supuesto”.

Por el momento, la artista va a terminar el año y empezar el 2023 embarcándose en una gira que, tras la cita del día 26 en el Maestranza, la llevará el 4 de febrero al Teatro Cervantes de Málaga, el 27 de enero en el Palau de la Música de Barcelona, y a partir de ahí, a recorrer el territorio nacional con la palabra del autor de Romancero gitano y Poeta en Nueva York como bandera. “En directo todo toma otra dimensión”, asevera. “Estamos vibrando mucho en los ensayos y deseando hacerlo ya ante el público”.

¿Nervios? Los justos. “Desde que un artista se compromete con la profesión, los miedos desaparecen y afrontar cualquier reto se convierte en una aventura más que una responsabilidad”, concluye Pasión Vega. “Subir al escenario y cantar de manera honesta ya es bastante responsabilidad. Pero esto que hacemos ahora en torno a Federico no es ninguna responsabilidad, es un regalo. Yo vibro con la poesía de Lorca, y me ilusiona pensar que, aunque algunas de sus obras son muy conocidas, todavía hay canciones que puedo descubrir a la gente, junto a piezas tan populares como La leyenda del tiempo o el Pequeño vals vienés. Me pongo hasta nerviosa de pensarlo, pero no es ninguna presión, ya digo. Es disfrute, es juego, es cuidar de ese legado”.