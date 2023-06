Por qué Sonic marcó la vida de los amantes de los videojuegos

La vida de un gamer está llena de títulos e imágenes, pero ninguno olvida los videojuegos que lo han marcado. Y para la comunidad de jugadores empedernidos, Sonic, el personaje creado en los primeros años 90 y que desde entonces ha protagonizado un sinfín de peripecias, es algo más que un hito. Dos aficionados jerezanos, Moisés Oneto y Miguel Solís, participan de esta pasión hasta el punto de haber escrito Más allá de la estela azul (Héroes de Papel), un doble volumen en el que examinan en sus mínimos detalles las características y la Historia de la célebre criatura azul y sus compañeros de aventuras.

“Tengo más de 40 años, pero empecé a jugar a mediados de los 80”, recuerda Oneto. Mi primo tenía una Atari, algunos amigos tenían microordenadores, pero no había sentido una empatía tal con un personaje hasta que vi en un supermercado mi primer videojuego de Sonic. Era algo diferente, muy rápido, se jugaba muy bien… Y tanto tiempo después, sigue siendo el videojuego al que más he jugado. Desde 1991, todos los años me lo hago entero al menos una vez“.

La idea de escribir esta obra, no obstante, vino de la mano de la editorial Héroes de Papel, que seguía a Oneto a través de su cuenta de Twitter @SEGUEROS, dedicada a temas relacionados con la corporación del mismo nombre. Cuando le ofrecieron escribir sobre ésta, no dudó en que el primer objeto de estudio sería Sonic, ni que recurriría a un amigo, Miguel Solís, con quien había lanzado un podcast especializado, para llevar la empresa a buen puerto.

De la pantalla al 'merchandising'

“Yo también soy fan de Sonic desde pequeño, así que antes incluso de saber si la editorial querría que el libro se escribiera a cuatro manos, le dije que por supuesto le iba a ayudar”, comenta Solís. Fue así como empezaron a plantear un posible índice, a pergeñar los primeros capítulos y a repartirse el trabajo. “La pregunta que nos hicimos fue, ¿qué nos gustaría leer a nosotros? Era llamativo que, con lo popular que es el personaje en España, no había salido sobre él nada oficial ni extraoficial, más allá de un libro sobre el primer videojuego. Estaba casi todo por hacer”.

Desde ese momento, ambos amigos se pusieron a investigar sobre los orígenes de Sonic, los distintos videojuegos en los que ha figurado –“después de tantos años, ha tenido por supuesto sus altibajos”-, los otros personajes que se cruzan en su camino, sus cameos en otros juegos, las películas que se han hecho sobre él, su merchandising, desde su aparición en los viejos bollycaos a todo tipo de soportes… “Lo más complicado era buscar información fiable, porque la propia compañía se ha contradicho a veces”, señalan.

Y pronto empezaron a aparecer las curiosidades. “Por ejemplo, todo el mundo piensa que Sega es japonesa, pero en cambio nació en Estados Unidos. Buceamos un poco en su origen, su primera función de entretener a los militares, sus diferentes etapas en arcade y consolas, como Mega Drive… Y por supuesto nos detenemos en los creadores de Sonic, Yuji Naka, Naoto Ohshima e Hirokazu Yauhara”.

El enemigo de Mario

Otra singularidad se refiere al nacimiento del personaje. “Se había abierto un proceso de búsqueda intensiva de un rival para Mario Bros, y que a la vez sirviera como mascota de Sega, de ahí que Sonic sea azul. Los diseñadores de la casa hicieron todo tipo de propuestas, desde un niño a un conejo… Al final se decantaron por un erizo, que en casi todos los videjuegos se ahoga, porque Yuji Naka creía que estos animales no nadaban: todo lo contrario, son grandes nadadores”.

“Algo en lo que pensaban continuamente”, prosigue Oneto, “era en la velocidad, en que no fuera tan lento como los videojuegos que conocíamos hasta entonces. Fueron perfilando su personalidad y hasta pensaron en ponerle novia, que iba a ser… ¡Madonna! Pero considerando que el juego era accesible al público infantil, se lo pensaron dos veces, y se centraron en un mundo de animales, en la naturaleza. De hecho, su antagonista, Robotnik (Eggman), el malo, es todo tecnológico”.

Según los autores de Más allá de la estela azul, Sonic no solo revolucionó la forma de jugar, sino también el modo de vender videojuegos. “El director de Sega en Estados Unidos pensó que sería una buena idea incluirlo de serie, gratis, con la compra de cada consola. Hubo una gran pelea con Sega Japón, pero al final aquél demostró que tenía razón. Su idea de incluir el videojuego en la consola sirvió para vender un montón de millones de ejemplares”.

La popularidad de Sonic alcanzó cotas insospechadas, hasta el punto de que un trofeo de Fórmula 1 –“que llegó a ganar Ayrton Senna”, apuntan-, tenía la forma del personaje, aunque ha tardado 27 años en ser expuesto en las vitrinas de McLaren.

Un cantante en la industria

“En España, una de las claves del éxito fue sin duda la figura de Paco Pastor, vocalista y fundador del grupo Fórmula V y director de Sega en España durante cuatro años, que demostró una enorme visión de mercado. La idea de crear los packs trajo una de las mejores etapas de la historia de la compañía”.

Todo este culto a Sonic ha hecho que los autores del libro hayan recibido felicitaciones de todas partes, incluso desde Hispanoamérica. Ya anuncian que están trabajando en un nuevo proyecto, del que no pueden desvelar aún gran cosa, salvo que girará de nuevo en torno al universo de Sega.

Para Solís, parte del irresistible encanto de Sonic es “ese aire rebelde que tiene, unido a su velocidad. Ya desde el primer videojuego, se quedaba parado y miraba a pantalla impaciente, con esa chulería tan suya. El personaje se ha actualizado, pero su esencia sigue. De hecho, a su último videojuego, tanto Moisés como yo le hemos dado bastante caña”.