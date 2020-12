‘Turismo interior’: cuando uno mismo es el patrimonio a admirar

En el año de la caída del turismo, son muchas las voces que se han alzado pidiendo reflexionar sobre la dependencia que España tiene de este sector y replantear de manera crítica su futuro. En esa misma línea, el dramaturgo David Montero y la gestora cultural Violeta Hernández han querido hacer su aportación en clave performática, y el resultado lleva por título Turismo interior.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo del Banco de Proyectos del ICAS, quiere ir de la experiencia social hacia la personal a través de una serie de acciones que se desarrollarán en las calles de Sevilla desde este martes hasta el 4 de diciembre. “Es un acercamiento físico e intelectual al intercambio turístico”, adelanta Montero, que llevaba tres años dando vueltas a esta idea, hasta que el confinamiento le permitió concretarla. “Empecé preguntándome por qué una ‘atracción turística’ se convierte en algo que la gente quiere ver, qué es lo extraordinario que busca el turista. Y a preguntarme si podía llegar a ser turístico lo que no lo es: lo ordinario, lo cotidiano”.

Con esta premisa se puso a trabajar con Violeta Hidalgo, quien reconoce que “al principio no me enteraba de nada, hasta que me di cuenta de que la idea de David era llevarse el concepto de turismo al terreno personal”, comenta. “Aunque Turismo interior tiene mucho de estudio sociológico, en el fondo es un proyecto artístico. Hemos hablado con mucha gente, desde el activismo antiturístico más ortodoxo al municipalismo a favor de la explotación turística de la ciudad, pero la propuesta consiste en visitar la vida de una persona, como otros visitan monumentos”.

Tecnología de lo turístico

Así, Turismo interior comprende dos líneas de acción del proyecto a las que han denominado Souvenirs y Máquinas. La primera de ellas es un archivo de testimonios y reflexiones sobre el turismo y el viaje recopilados durante el proceso, en diálogo con la vida cotidiana. En esta investigación se ha contado con el asesoramiento de María Barrero, arquitecta e investigadora especializada en los conflictos urbanos en torno al turismo. Además de los testimonios y aportaciones de guías turísticos, geógrafos, trabajadoras y trabajadoras del sector turístico, etc.

La segunda, Máquinas, incluye una serie de performances y acciones inspiradas en “la tecnología de lo turístico”, que se compone de dos elementos fundamentales: el turista y la atracción, y que incluirán piezas creadas exprofeso por Vanesa Aibar y Rocío Huertas.

Las performances comenzarán este martes a las 11.00 horas con Tourssam: una visita audioguiada, para 15 personas, y que tendrá lugar “in situ” en la línea 1 de Tussam. La actividad partirá desde la parada de dicha línea en la Avda. San Lázaro (Doctor Morote). Le seguirá la ruta guiada 500 días que estremecieron al mundo: desde que me dejó X, hasta que levanté cabeza. En este caso se trata de un itinerario a pie, en el que se contarán “acontecimientos históricos que determinaron la vida de David Montero”, explica el propio creador. “Se trata de inspirarse en las típicas rutas de ‘a su derecha, el monumento tal’ para contar cosas de la vida cotidiana”. El lugar de partida de esta performance será la calle José Gestoso, también a las 11.00 horas de mañana miércoles.

El jueves 3 tendrá lugar una nueva sesión de performance, en este caso, la visita audioguiada La elíptica me está salvando la vida, en la que podrá vivirse una experiencia única observando la “cotidianidad de un indígena sevillano”, prosigue Montero. “La idea es que la gente vea a un grupo de personas mirando a algún rincón que no sea relevante, y se pregunte, ¿eso qué es? ¿Qué están mirando? Se cuestiona qué es turístico y qué no”. El lugar de partida, en este caso, será la Plaza de Santa Marina.

Sacarse en procesión

Por último, la cita para la performance “más canalla” será el viernes 4, a mediodía, en la “Puerta de la capilla de David Montero”, es decir, la calle bordador Rodríguez Ojeda, 7. Desde allí partirá la Estación de Penitencia de Nuestra Señora de los Ansiolíticos, una “autoprocesión” desde dicho lugar hasta el Centro Cerámica Triana, que incluirá una visita guiada a una exposición organizada al efecto. “Nos inspiramos en los itinerarios cofrades para aplicarlos a la clásica mañana de mandados”, apunta Montero. “Me saco a mí mismo en procesión, y como sucede con las imágenes, el público sabe dónde estoy en cada momento, ya sea comprando el pan o entrando en una librería”.

El montaje expositivo también podrá ser disfrutado en visita guiada los días 1, 2 y 3 de diciembre, a las 16.00 horas. La muestra, guiada por David Montero, nos enseña una “réplica de la Casa Museo de David Montero”, incluyendo también una entrada “al Tablao de la ducha”, con la bailaora Vanesa Aibar, y la proyección del ensayo audiovisual de Rocío Huertas A perfect day. “Estarán ahí las colillas de cuando yo fumaba, la medicación que tomo, fotos, libros, mi cama… Muestro la vida cotidiana como algo excepcional”.

Para participar en las diferentes actividades de la Semana del Turismo Interior hay realizar la inscripción previa a través de la web. Éstas tienen el aforo limitado, serán grupos reducidos, ante la situación actual de la COVID-19. “Ahora la falta de turismo vuelve a poner en primer plano el modelo de ciudad y del monocultivo del turismo”, concluye Montero. “En este sentido, la reflexión de Turismo interior es super pertinente. Porque esto pasará y tenemos que saber qué hacer con ello”.