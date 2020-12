Andalucía pierde a un referente mundial en la investigación contra los tumores raros

"El 20 de octubre se me comunica, en un pasillo, por parte del jefe de la Unidad de Oncología Médica, que mi plaza de comisión de servicios salta y que en cualquier momento me avisarían desde personal. Al día siguiente me avisaron telefónicamente, estando en consultas, que desde el día anterior ya no era trabajador del hospital. He leído que se me ha responsabilizado de la situación por no presentarme al concurso de traslados. Francamente, pensaba que la comisión de servicios no iba a saltar, porque no había ocurrido hace dos años con otro concurso de traslados. Por otra parte, algún compañero de Oncología Médica tuvo que salir tras el concurso de traslados y la Oferta Pública de Empleo pero luego han vuelto al centro por nuevas comisiones de servicios o contrataciones".

Tras seis años en la Unidad de Sarcomas de Oncología Médica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, así relata su marcha Javier Martín-Broto, oncólogo médico de reconocida trayectoria y líder del proyecto internacional Selnet (Sarcoma European & LatinAmerican NETwork). El especialista venía trabajando desde 2014 con una plaza temporal en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) que se había ido renovando anualmente mediante una comisión de servicios. Su no participación en un concurso de traslados ha terminado con su etapa en Sevilla. Según el director de Oncología, Javier Salvador Bofill, el ya extrabajador del Virgen del Rocío "no ha querido concursar a la plaza", "la normativa es igual para todo el mundo" y "la unidad sigue funcionando".

Martín-Broto venía avalado por 25 años de experiencia previa en la lucha contra ese tipo de tumores infrecuentes, denominados sarcomas, que se originan en los huesos o en los tejidos blandos del cuerpo. Dos años después de la llegada del doctor, el centro consiguió la acreditación de CSUR en sarcomas, junto a otros cuatro centros de España, y la europea ERN EURACAN junto con otros dos centros nacionales. En cinco años se había cuadruplicado la asistencia en sarcomas en oncología médica en el Virgen del Rocío, y se abrieron más de 35 ensayos clínicos, lo que lo ha posicionando como uno de los hospitales líderes en sarcoma a nivel europeo. El hospital atiende cada año en oncología médica a unos 400 nuevos pacientes llegados de distintos puntos del país, apunta Martín-Broto.

"El Virgen del Rocío ni siquiera estaba en el mapa de oncología médica a nivel nacional, y ahora está en el internacional, y eso es objetivable y tangible, y para beneficio de los pacientes", apunta el oncólogo en conversación con elDiario.es Andalucía. Según Salvador Bofill, el oncólogo saliente "recogió la herencia" de una centro que "viene trabajando en los sarcomas desde 1985". "Esto no se viene abajo porque se vaya una persona", indica. El equipo CSUR que trata este cáncer en los adultos integra a oncólogos médicos, traumatólogos, cirujanos oncológicos, cirujanos plásticos, oncólogos radioterápicos, anatomopatólogos, radiólogos, especialista en medicina nuclear, biólogos moleculares y profesionales de la Enfermería. Todos ellos, coordinados desde la unidad de Oncología Médica y Radioterápica, según aseguran fuentes oficiales del hospital.

"Es mucho prescindir"

Desde el hospital se quiere aclarar que "la marcha de dos oncólogos del CSUR, que ya han sido sustituidos por otros dos especialistas en Oncología, no afecta al tratamiento o a los recursos con los que cuentan estos pacientes en el Virgen del Rocío". El centro también alude a la salida de la oncóloga Nadia Hindi Muñiz quien, como el doctor, pertenece al Grupo Español de Investigación en Sarcomas (GEIS). "Prescindir de la experiencia acumulada de 35 años es mucho prescindir, porque los sarcomas son tumores raros y en los tumores infrecuentes lo que más se requiere es experiencia", considera Martín-Broto.

Las asociaciones de familiares de pacientes tratados en esta unidad especializada están que trinan porque consideran que su marcha afectará a sus tratamientos y a su salud porque se pierden dos de los máximos exponentes a nivel internacional en el tratamiento e investigación de la enfermedad, según incide ante este periódico Juan Antonio Suárez, presidente de la Asociación Voz y Difusión del Angiosarcoma (VyDA), que denuncia que el centro ha permitido la marcha de profesionales con dilatada experiencia y liderazgo internacional.

Según los familiares y pacientes, desde inicios de este año el Virgen del Rocío "ha bloqueado la apertura de todas las nuevas propuestas de ensayos clínicos académicos y proyectos de investigación" promovidos por el GEIS, "lo que ha impedido el acceso de los pacientes con sarcoma de este centro y su área de influencia a dichos estudios", algunos de los cuales "han sido abiertos en otros hospitales de España y van a abrir en otros hospitales de renombre mundial y no han podido ser abiertos en nuestro hospital". Además de la "limitación" al acceso a ensayos clínicos, "se está aumentando la restricción al uso de ciertos fármacos aprobados en el tratamiento de pacientes con sarcomas avanzados, algo que va en detrimento de las oportunidades terapéuticas de los pacientes".

22 ensayos clínicos activos

"Los ensayos clínicos en enfermedades raras como las que nosotros (o nuestros familiares) padecemos son opciones de tratamiento que aumentan nuestras posibilidades de luchar contra la enfermedad", argumentan. "Lamentamos que los mejores no encuentren condiciones adecuadas para desarrollar su trabajo, permitiendo que perdamos a baluartes en la lucha contra nuestra cruel enfermedad", inciden.

Desde el hospital se insiste en que "la atención de pacientes con sarcomas dentro del CSUR del Hospital Universitario Virgen del Rocío se mantiene garantizada hasta 2022, fecha en la que tendrá que someterse a la evaluación de resultados que de manera periódica hace el Ministerio de Sanidad para renovar la certificación", añadiendo que los especialistas del hospital "mantienen activos 22 ensayos clínicos y otros estudios de investigación básica y molecular sobre el sarcoma". "La investigación tanto clínica como traslacional en los laboratorios del campus del Virgen del Rocío, entre ellos en el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), busca de manera general encontrar nuevas opciones de tratamiento para estos pacientes", concluye el hospital.

Martín-Broto ha querido también lanzar un mensaje a los pacientes de la unidad: "Nosotros queremos dar las gracias a los pacientes porque su coraje nos ha dado el impulso para investigar y seguir luchando contra el sarcoma. Creo que la investigación que hemos desplegado da fe de lo que decimos. Hemos querido y luchado por quedarnos en Sevilla con todas nuestras fuerzas y damos gracias a los que nos habéis ayudado. Al final no ha podido ser y tendremos que buscar otro centro para seguir, pero os deseamos lo mejor y quedamos a vuestro servicio".