El ayuntamiento deja sin pagar 1,2 millones del último festival Cala Mijas y pone en riesgo la edición de este año

El ayuntamiento de Mijas (91.691 habitantes) no ha pagado las facturas de patrocinio del festival Cala Mijas 2023 a Last Tour (la empresa promotora), por un montante aproximado de 1,2 millones de euros. Es decir, la totalidad de lo que debía abonar. Ese impago, entre otras cuestiones económicas, mantiene en el aire la edición de 2024 a menos de seis meses de la fecha prevista para su celebración y cuando el resto de grandes festivales internacionales ya tienen su cartel casi cerrado y anunciado, y una parte importante de las entradas vendidas.

“Nos encanta a todos, pero lleva aparejadas unas facturas que no se han hecho efectivas en 2023. Si queremos seguir, hay que cumplir con nuestra obligación”, ha advertido Ana Mata, alcaldesa de Mijas (PP), durante el Pleno celebrado este viernes, en el que se ha dedicado casi una hora a justificar la incertidumbre que sobrevuela el festival, por cuya celebración apostó el anterior gobierno local (PSOE) durante cinco años (hasta 2026).

El actual equipo de gobierno (PP, Vox y el partido local Por mi Pueblo) ha llevado este vienes a Pleno las facturas para su reconocimiento extrajudicial, pero tras el cruce de reproches, todos los concejales (del equipo de gobierno y de la oposición) se han abstenido, y la alcaldesa ha postergado la decisión a un próximo Pleno Extraordinario. Este Pleno, sin embargo, también está en el aire, ya que hay dudas de que se pueda celebrar para volver a abordar un tema que ya ha sido objeto de votación.

Facturas mensuales sin fiscalizar

Tal y como adelantó este periódico, los reparos del interventor del Ayuntamiento y las exigencias del nuevo equipo de gobierno mijeño mantienen en el aire la celebración de un evento que el año pasado congregó a 110.000 asistentes en tres días, con cabezas de cartel como Arcade Fire y The Strokes. El festival Cala Mijas fue una idea del PSOE, que lo llevó en su programa de 2019, lo impulsó hasta que la pandemia obligó a parar, y lo retomó convocando un concurso de patrocinio por cinco años que se adjudicó Last Tour, promotora de BBK Live o Azkena Rock. Se celebra desde 2022 y, de celebrarse finalmente, la de este año sería su tercera edición.

Inicialmente, el PP renegó del festival. Pero una vez en el gobierno (tras la moción de censura que desbancó a González, en noviembre de 2023), siempre ha manifestado públicamente su intención de darle continuidad, por considerarlo positivo para el municipio. Así lo ha hecho lo alcaldesa en el Pleno en incontables ocasiones.

El problema, asegura la alcaldesa, no es de voluntad sino de papeles. Las facturas que debía pagar Mijas por patrocinar la edición de 2023 (1,2 millones divididos en ocho facturas mensuales anticipadas, y una con la justificación final, todas previa acreditación del impacto publicitario) no se han abonado. Y el motivo sería la falta de fiscalización por parte del interventor, que ya había plasmado su disconformidad con determinados gastos sufragados por el ayuntamiento (y no por la promotora) en ediciones anteriores, hasta el punto de que el asunto ha acabado ante el Tribunal de Cuentas.