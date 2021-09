Muere un bombero forestal en el incendio de Sierra Bermeja en Málaga

Un bombero forestal ha fallecido esta tarde durante las labores de extinción del incendio que se está produciendo en Sierra Bermeja, en la provincia de Málaga, según ha informado la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, en declaraciones a los medios de comunicación en el puesto de mando avanzado instalado en Estepona (Málaga), para coordinar las labores de extinción.

El bombero, de 44 años y que contaba con seis años de experiencia, pertenecía a un retén de Almería y trabajaba en el dispositivo contra los incendios forestales de la Junta de Andalucía, el Plan Infoca. "Se pueden imaginar el dolor y la tristeza que, en estos momentos, reina en el Puesto de Mando y en todo el Plan Infoca de Andalucía", ha dicho la consejera, al tiempo que ha informado de que se ha iniciado una investigación para esclarecer las causas de este terrible suceso.

La cifra de desalojados por el incendio de Sierra Bermeja, que afecta a los municipios malagueños de Jubrique, Genalguacil, Estepona y Benahavís, ha continuado aumentando durante la tarde de este jueves. Así, son ya un total de 939 las personas que han tenido que ser desalojadas de forma preventiva de las urbanizaciones y diseminados de Estepona y Benahavís.

El fuego es "muy peligroso"

La representanta del Gobierno andaluz ha trasladado el apoyo y fuerza a cada uno de los trabajadores de este incendio y sus compañeros. "Todos están trabajando en un incendio complicado y muy difícil", ha afirmado, añadiendo que "siguen ahí, esforzándose con profesionalidad y con el ímpetu que les caracteriza para combatir este incendio, que sigue activo".

Crespo ha advertido de que el fuego es "muy peligroso", volviendo a mostrar el reconocimiento "porque este hombre ha fallecido en acto de servicio por los andaluces; y todos los que están trabajando en el incendio están trabajando por los andaluces", ha sostenido.

A su juicio, "le debemos todos un reconocimiento público, como mínimo", pidiendo, en este punto, tener precaución "pensando lo que son capaces de producir los incendios en la zona, vidas humanas, y por tanto, tenemos que extremar precauciones, ser diligentes".

También ha incidido en que se investiguen las causas del incendio y "si es provocado que caiga todo el peso de la ley sobre las personas que lo han producido". "No olvidemos nunca que estos hombres y mujeres están dando la vida y su trabajo por todos los andaluces, no por el medio forestal solo, no por los bienes, sino por los andaluces al completo", ha concluido.