Paradas Romero se marcha de Ciudadanos acusando a su expartido de “mentir” para cesarlo como alto cargo

La condena judicial y posterior cese José Luis Paradas Romero, exalto cargo de Ciudadanos en Málaga, va camino de convertirse en un quebradero de cabeza para el partido. El exárbitro de fútbol ha acusado este miércoles a los naranjas de “mentir y manipular” en relación con su destitución como gerente de la empresa municipal Málaga, Deporte y Eventos.

El viernes se conoció que el Juzgado de Instrucción 5 de Málaga lo había condenado por tres delitos leves de coacciones a Juan Cassá (exconcejal de Ciudadanos) y sus dos asesores. Él mantiene su inocencia y ha asegurado que recurrirá. Aunque en un principio recibió el apoyo público del partido, al día siguiente se le comunicó que se le cesaría. Paradas, que dice sentirse “traicionado” y “desamparado” por su expartido, ha centrado el tiro en la dirección andaluza, sin aclarar si fue el propio Juan Marín quien pidió su cese.

Paradas sostiene que los Estatutos de Ciudadanos daban margen para mantenerlo en el cargo, al tratarse de una sentencia no firme sobre un delito leve no vinculado a la corrupción. “Dadme la oportunidad, que soy todavía presunto inocente. No seáis cobardes”, ha dicho.

El ya exalto cargo ha vinculado su destitución con el acuerdo de gobernabilidad suscrito entre el alcalde Francisco de la Torre y Juan Cassá el 21 de septiembre, un día antes de que se celebrara el juicio contra Paradas. “Yo no creo en las casualidades, y menos en la política”. Cassá, que rompió puentes con su expartido tras su salida, es esencial para que salgan adelante las iniciativas del equipo de Gobierno, que conforman los 13 concejales del PP y la única concejala de Ciudadanos, Noelia Losada, además del propio alcalde.

El cambio de postura de Ciudadanos

Paradas Romero ha arremetido contra su expartido (asegura que se ha dado de baja este mismo miércoles) en una concurrida rueda de prensa, a la que ha acudido con su abogado y un comunicado. “No estoy dispuesto a que se falte a la verdad”, ha leído ante los medios.

Según Paradas, la dirección provincial le dio su respaldo y le trasladó el apoyo de la dirección nacional el mismo viernes, día que se conoció la sentencia. En una cafetería, Guillermo Díaz (coordinador provincial, miembro de la ejecutiva nacional y diputado) y Alejandro Carballo le comunican, según Paradas, la decisión de ratificarle. En esa reunión se le habría pedido que no dimitiera bajo ningún concepto: “Hasta cuatro veces me repiten que no puedo dimitir sea cual sea la presión, ya que dejaría al partido muy mal una vez tomada la decisión de respaldarme”.

Este respaldo en privado se trasladó también en público. El viernes, Ciudadanos envió un comunicado confirmando a Paradas Romero. Entonces, el partido justificaba su decisión en que la sentencia no es firme y la Fiscalía había pedido su absolución.

24 horas después, todo cambió. Ciudadanos envió un nuevo comunicado informando de que iba a ser cesado de su cargo (que depende de la concejalía de Cultura y Deportes, dirigida por Noelia Losada) porque no había aceptado dimitir. Según Paradas, fue la propia Losada (única concejal de Ciudadanos) quien le llamó por teléfono para informarle: “Me comenta que han existido muchas presiones sobre Madrid, en concreto de Andalucía, y que la directiva nacional había cambiado de decisión”. Según Paradas, no es cierto que se le diera un margen para dimitir o apartarse antes de cesarlo, como sostiene el partido.

El exárbitro acusa a los dirigentes de Ciudadanos de mentir: “Mentir para no reconocer que el partido ha cambiado tres veces de opinión en 24 horas. Mentir para no reconocer que es un partido veleta. Mentir para no reconocer que las direcciones del partido actúan como pollos sin cabeza. Mentir para intentar seguir engañando a la población haciéndole creer que este partido se mueve por interés público”.

También les ha acusado de actuar con crueldad al gestionar la comunicación de esta crisis: “Hablamos de una manipulación de los hechos que solo busca hacer más escarnio y humillación hacia mi persona”. “Yo he entrado aquí por unos principios y actualmente los que hay no se corresponden”, ha dicho luego.

Paradas mantiene su inocencia

Acompañado de su abogado, Paradas Romero ha insistido en que recurrirá la sentencia, que le condena por tres delitos leves de coacciones, cometidas sobre el exconcejal de Ciudadanos Juan Cassá y sus dos asesores. Según la resolución, Paradas Romero les llamó con número oculto 170 veces entre el 4 de mayo y el 30 de julio de 2020, justo después de que Cassá se marchara del partido y pasase a ser concejal no adscrito. Paradas Romero mantiene que es inocente.

“Nunca hice las llamadas”, ha insistido. Un informe policial señala que las llamadas se realizaron desde el número personal de Paradas, pero este asegura que no fue él. “Lo que dice el informe es que el número del que proceden esas llamadas es el del señor Paradas; no que las llamadas procedan del teléfono del señor Paradas”, ha comentado el abogado Rafael Mesa. En el juicio, el exárbitro comentó que “la mujer de Cassá es experta en hackear” y que, de hecho, alguien le hackeó la cuenta de Facebook el 11 de marzo de 2020. Entonces no lo denunció ante la Policía porque no le dio importancia. Tampoco lo ha denunciado posteriormente. ¿Por qué? “Es que hay cosas que hemos aportado en el juicio que no podemos aportar”, ha respondido.

La segunda línea del posible recurso será defender que esas llamadas no produjeron en Cassá y sus asesores un efecto intimidatorio tal que permita aplicar el tipo del delito leve de coacciones. Cassá no denunció los hechos hasta el 30 de julio, cuando ardió la autocaravana de la que era dueño. Fue entonces cuando les dijo a los agentes que había recibido decenas de llamadas con número oculto en las últimas semanas. Tampoco los dos asesores denunciaron hasta poner el asunto en común con Cassá.