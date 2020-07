El exportavoz de Ciudadanos en Málaga denuncia la quema de su caravana el día que el Pleno lo declara tránsfuga

El Pleno del ayuntamiento de Málaga ha declarado este jueves que Juan Cassá es un tránsfuga. El grupo socialista sacó adelante una moción urgente con el apoyo de Adelante Málaga y la (ahora) única concejala de Ciudadanos, Noelia Losada. Pocas horas antes había ardido la autocaravana de Cassá, aparcada junto a su domicilio. Aunque la investigación acaba de comenzar, el propio concejal y su pareja vincularon el incendio a su actividad política.

Un concejal abandona Ciudadanos y deja en el aire el Gobierno del Ayuntamiento de Málaga

Saber más

Juan Cassá se convirtió este jueves en protagonista absoluto de la actualidad política malagueña. Se votaba en el Pleno del ayuntamiento una moción del PSOE, que buscaba lo mismo que no consiguió en Diputación: que el Pleno declarara que Cassá es un tránsfuga. La moción fue aprobada por 16 votos a favor (PSOE, Ciudadanos y Adelante) y 15 en contra (PP y el propio Cassá, no adscrito). Fue significativo el apoyo a la moción de Noelia Losada, de Ciudadanos, socio de gobierno de De la Torre (PP).

La moción, que no es ejecutiva, recoge tres acuerdos: la declaración formal de tránsfuga del exportavoz de Ciudadanos; llevar el caso a la comisión de seguimiento del pacto antitransfuguismo; y "aislar" al concejal "para que su voto no sea utilizado por el gobierno o la oposición para aprobar ninguna cuestión y para que no forme parte del gobierno municipal".

Daniel Pérez, portavoz del PSOE, acompañó su propuesta de excluir a Cassá de una oferta de acuerdo para "no bloquear la gobernabilidad de la ciudad". "Aislar" a Cassá equilibraría en número de votos al equipo de gobierno (14 concejales del PP y uno de Ciudadanos) y a la oposición (12 del PSOE y 3 de Adelante).

Una moción similar fue rechazada hace dos días en Diputación, donde el PP hizo valer su mayoría holgada. Sin embargo, si Cassá es un tránsfuga es por su situación en la Diputación, y no en el ayuntamiento, donde por ahora sigue fuera del equipo de gobierno.

El cargo de nueva creación para Juan Cassá

Cassá abandonó Ciudadanos en mayo. Tras convertirse en concejal y diputado provincial no adscrito ha logrado una notable mejora en sus perspectivas económicas y políticas. El PP se aseguró que mantenía su apoyo (determinante para conformar la mayoría en el ayuntamiento), integrándolo con un cargo de nueva creación en la Diputación Provincial. De esta forma, alejó la posibilidad de una moción de censura en el ayuntamiento.

Lo nombró portavoz y delegado de relaciones institucionales, con funciones poco claras y un sueldo público de 73.422 euros, similar al de un vicepresidente provincial, y muy superior al que percibiría si fuese diputado raso. Además, Cassá percibe dietas por asistencias a Pleno y comisiones del ayuntamiento, que pueden suponer otros 20.000 euros anuales. También ha logrado que Diputación nombre como asesor a una persona de su plena confianza.

Para encajar el nuevo cargo, se convocó un pleno extraordinario y urgente con el único objeto de aprobar la nueva estructura del ente provincial. Los socialistas han pedido la nulidad, por entender que ni la urgencia ni el carácter extraordinario del Pleno estaban justificados.

Este acuerdo entre el PP y Cassá generó un notable revuelo, también a nivel nacional. José María Espejo, Vicesecretario General Adjunto de Ciudadanos, acusó al PP de "comprar la voluntad de Cassá con dinero de los malagueños". Para la oposición y su antiguo partido, Cassá encaja en la definición de tránsfuga porque abandonó Ciudadanos, no entregó el acta y pasó a desempeñar funciones de gobierno. Este caso y otro en Santa Cruz de Tenerife han provocado que vuelva a convocarse la Comisión de Seguimiento del pacto antitransfuguismo, que llevaba diez años sin reunirse, a petición de Ciudadanos.

Según el pacto antitransfuguismo, tránsfuga es quien se aparta de su grupo político "para cambiar o mantener la mayoría gobernante en una entidad local, o bien dificultan o hacen imposible a dicha mayoría el gobierno de la entidad". El hecho de que Cassá haya pasado a ser no adscrito no ha servido para cambiar o mantener ningún gobierno local. Todo sigue como estaba. En cambio, sí está claro que encaja en la definición de tránsfuga de la RAE: "Persona que con un cargo público no abandona este al separarse del partido que lo presentó como candidato".

Cassá vincula el incendio de su autocaravana con la política: "No voy a moverme de mi postura"

La declaración de Juan Cassá como tránsfuga coincidió con el incendio de su autocaravana, que se produjo esta misma madrugada. Él mismo denunció el hecho en Twitter, colgó un vídeo y aseguró que lleva tiempo recibiendo amenazas anónimas. "Esta madrugada han quemado mi autocaravana, aparcada junto a mi casa, con la que me voy con mi mujer y mis cinco hijos de vacaciones. Llevo tres meses recibiendo amenazas y coacciones, pero hoy han traspasado la barrera de lo tolerable. No podemos permitir estos actos mafiosos".

Además de deslizar que las amenazas empezaron a producirse coincidiendo con su baja de Ciudadanos ("hace tres meses"), Cassá vinculó el episodio con su posición política. "No voy a moverme de mi postura ni voy a permitir que me amedrenten con actos mafiosos", escribió. Y añadió: "Llevaré esta investigación hasta las últimas consecuencias. Y reitero mi apoyo al alcalde Francisco de la Torre".

Gianella Ligato, su pareja, también apuntó un motivo político: "¿Esta es su democracia y su regeneración?". Incluso el propio alcalde pareció sumarse a esta tesis: "Mi total repulsa a cualquier acto intimidatorio, incompatible con una democracia sólida como la nuestra, donde las discrepancias se manifiestan con palabras y procedimientos reglados, de forma civilizada".

Todos los portavoces de los grupos municipales condenaron el hecho, igual que lo hizo Juan Marín, portavoz de Ciudadanos Andalucía.