La pandemia no va a impedir que miles de andaluces salgan este domingo a la calle para reivindicar, como cada 28F aunque con las pertinentes medidas de seguridad sanitaria, mejoras en la vida de la población andaluza. Lo harán, como el año pasado, por tres cuestiones prinicipales: por una sanidad y educación públicas, en defensa del empleo y los servicios públicos por una renta básica de emergencia, y por una vivienda digna y los suministros básicos. Son idénticas proclamas a las del 28F del año pasado. Tampoco cambia el lema principal (¡Andalucía, muévete!). "Es el plan de choque mínimo para tratar de paliar la situación de emergencia social que tenemos encima", apunta a este periódico Manuel Sáez, uno de los portavoces de la coordinadora de las Marchas de la Dignidad en Granada, que acogerá en esta ocasión la manifestación andaluza del 28F, a diferencia de años anteriores en que fue Sevilla la que celebró la gran movilización con los partidos, sindicatos y organizaciones y colectivos sociales que habitualmente participan de la marcha. En otras ciudades se desarrollarán concentraciones desde las 12.00 horas (ver despiece de abajo), coincidiendo como siempre con el acto oficial que organiza la Junta de Andalucía en el Teatro de la Maestranza de la capital hispalense.

"Los problemas no dejan de incrementarse con esta crisis sanitaria. La explotación, la precariedad y el paro se extienden por todos los sectores, especialmente en los más feminizados", claman las organizaciones convocantes en el manifiesto de este 28F de 2021. Durante el año anterior el mundo cambió tal y como lo conocíamos, pero las reivindicaciones siguen siendo las mismas, y más fuertes las quieren hacer oír los convocantes ante la situación de crisis social, con especial hincapié en la situación de la sanidad pública: "Las carencias en materia de personal sanitario y de infraestructuras siguen siendo prácticamente las mismas a las de las dos primeras olas de la pandemia. Es inadmisible", protestan.

Para Sáez, como en cada ocasión, se ha buscado "la presencia de colectivos activos para consolidar el apoyo mutuo, con manifestaciones y concentraciones unitarias para mostrar una movilización popular fuerte", defendiendo que este año se sale también a la calle "por nuestros derechos". Sáez explica que, en algunas ciudades como Málaga o Cádiz, e incluso en alguna localidad gaditana, la movilización se había previsto para este sábado 27, centrándose principalmente en la defensa de la sanidad pública.

En el manifiesto se recogen las diferentes reclamaciones de los colectivos. ¡Hay que derogar las reformas laborales, los pensionazos y subir salarios y pensiones!", exclaman. "Además, las condiciones infrahumanas y la falta de trabajo en el campo vuelve a dejar a cientos de miles de trabajadoras y trabajadores al filo de la navaja, por lo que exigimos peonadas 0 ya, reforma agraria y seguridad en el campo! No a la despoblación del medio rural. Reivindicamos abordar ya la reindustrialización sostenible; así como un sistema de financiación justo para Andalucía".

Desarrollo del pueblo andaluz

Según los organizadores de la movilización, "la pobreza se sigue extendiendo. En plena pandemia, no cesa la plaga infame de los desahucios y no dejan de aumentar los precios de la luz, la comida, las medicinas, el gas, de todo lo imprescindible para vivir. Para combatir todas estas realidades, exigimos la implantación de la Renta Básica y la nacionalización de los sectores estratégicos". Al mismo tiempo, "la emergencia climática ya es una realidad causada por los poderes económicos y financieros y permitida por los diferentes gobiernos. Solo 100 grandes empresas son responsables del 71% de emisiones de gases de efecto invernadero. Cambiemos el sistema, no el clima", piden.

Las marchas también se fijan en la lucha "contra las violencias machistas, sexual, laboral, judicial, institucional… El capitalismo y el patriarcado son los responsables de esta situación, por eso el 8 de marzo volveremos a las calles y apoyaremos de nuevo la Huelga General Feminista de 24 horas", anuncian pese a la advertencia de la ministra de Sanidad esta semana.

Y claman contra la Junta y el apoyo de Vox al gobierno de coalición PP-Ciudadanos: "Después de más de 40 años del primer 4 de Diciembre y a los 39 años de haber conseguido la llamada 'autonomía plena' se sigue el camino contrario al anhelado por millones de andaluzas y andaluces, artífices de la autonomía, en las calles y en las urnas, sin haber alcanzado aún la soberanía plena para el total desarrollo del pueblo andaluz. Después de 39 años de políticas neoliberales en Andalucía que han ido en contra de las clases populares, ahora nos encontramos ante un nuevo gobierno sostenido por la extrema derecha con aún más recortes para los derechos de las personas. Ahora, más que nunca, hay que movilizarse".

Los servicios públicos, centran gran parte de la movilización, "en especial nuestro sistema sanitario, están en una situación de debilidad estructural como consecuencia de años de políticas neoliberales de recortes y privatizaciones tanto a nivel andaluz como a nivel estatal". Según exponen, "seguimos sin camas y sin sanitarios suficientes para administrar las vacunas a la vez que muchos niños y niñas están en nuestras escuelas muertos de frío sin que se cumplan las medidas básicas de distanciamiento físico, al igual que ocurre en la gran mayoría de los centros de trabajo y en los transportes públicos".

"Hay que derogar todas las reformas laborales, los pensionazos, la ley Mordaza, la Ley de Amnistía, para terminar con la impunidad del franquismo y para poner fin a las devoluciones en caliente y a las concertinas. Nosotr@s, desde luego, seguiremos movilizad@s gobiern quien gobierne. Nuestra tierra, inhumana frontera, blindada a personas migrantes y refugiadas, tratadas como delincuentes en los brutales CIEs. Basta ya de una Andalucía militarizada como portaaviones para las guerras de EEUU y la OTAN, y paradójicamente, centro internacional del narcotráfico y la trata", concluye el manifiesto común a la movilización.