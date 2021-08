Martina Velarde, Podemos Andalucía: "Moreno Bonilla habla como Bambi, pero gobierna como Ayuso"

Martina Velarde (Rota, Cádiz, 1979) sustituyó a su paisana Teresa Rodríguez al frente de Podemos Andalucía y después la acusó de "tránsfuga" y la expulsó del grupo parlamentario Adelante Andalucía junto con otros antiguos compañeros. Ahora quiere "dejar atrás estas cuestiones y mirar hacia adelante" para consolidar de nuevo una formación que se encontró "rota". La también diputada por Córdoba en el Congreso de los Diputados ha aprendido que la izquierda tiene que "pelear más por el 98% que les une que por el porcentaje que les separa". No descarta ser la candidata a la Junta por Unidas Podemos por Andalucía (UPporA) aunque "no es una prioridad".

El grupo parlamentario Adelante Andalucía acuerda llamarse Unidas Podemos por Andalucía por la "usurpación" de la marca

Saber más

¿Cuál es la valoración que hace de este curso político?

Ha sido largo e intenso. No hemos parado con la pandemia, ya que el Gobierno [central] se ha tenido que hacer cargo a nivel sanitario, económico y social de todo que ha ido pasando. Creo que el balance es positivo porque hay una recuperación económica y porque somos ahora mismo los líderes en vacunación a nivel europeo y mundial.

Y esa lectura llevada a Andalucía...

Pues a nivel andaluz no puedo decir lo mismo, por desgracia. La voluntad política tiene mucho que ver con la gestión que se haga. Todos los fondos que han llegado a Andalucía han sido, con diferencia, los mayores a nivel del Estado. Hemos trabajado por Andalucía más que el propio Moreno Bonilla, que ha tenido una política confusa y errática para poder paliar los efectos de la COVID-19. Y lo que no entiende es que, con tal de confrontar con el Gobierno estatal, se cruza de brazos ahora en la quinta ola y no prioriza las medidas para la salud.

Pero, según las encuestas, los andaluces valoran positivamente la gestión de la pandemia del Gobierno andaluz, cosa que no sucede con el Gobierno central

Creo que ningún gobierno saldría indemne de la oposición descarnada que ha tenido de los presidentes autonómicos del PP y Pablo Casado. Es impresionante que se esté hablando de caos en la vacunación. Nos valoran más los gobiernos de otros países que el nuestro. Me parece de un antipatriotismo absoluto por parte de las derechas que lo único que hacen es gritar y no arrimar el hombro en un momento como el que estamos ahora. ¿Qué es lo que lo que hace Moreno Bonilla? Pues que habla como Bambi, pero gobierna como Ayuso. Y claro, decirse moderado y decir que lo ha hecho muy bien en la pandemia es solo marketing.

¿En qué ha fallado el Gobierno andaluz?

Resulta que tiene la desvergüenza de salir diciendo que tienen un superávit de 300 millones de euros sin gastar, de los 8.500 que hemos transferido a Andalucía, cuando tenemos absolutamente colapsada la atención primaria. Además, ha ido cambiando de opinión a cada minuto: un día decía que tenía que haber medidas muy duras, luego decía que libertad, que esto era una dictadura. Después quería que se prolongase el estado del alarma; las mascarillas, que no las quería y ahora las quiere. Sólo hay que mirar la hemeroteca, lo que pasa es que es un gobierno del marketing. Y, además de moderado, no tiene nada en tanto que está gobernando gracias a la ultraderecha y a los herederos ideológicos del franquismo.

De acuerdo con el último Barómetro de Opinión Pública de Andalucía, usted es la última en preferencia para ser presidenta de la Junta con un respaldo del 0,2%. ¿Qué dice esto de su gestión al frente de la secretaría general de Podemos en Andalucía?

Me he dedicado a trabajar más de manera interna que pública porque es el momento de huir de los personalismos para hacer política de lo común. Lo que he querido es construir partido porque me encontré un Podemos Andalucía que estaba roto y con mucho desgaste de la militancia. Era como empezar a construir de nuevo con la gente que se quedó ahí, que ha aguantado y que ha dado lo mejor de sí este tiempo. Ahora mismo el balance es muy positivo porque tenemos implantación territorial y es la primera vez que tenemos cargos orgánicos a nivel provincial y a nivel local.

¿Cuánto le pesa a Podemos no tener diputados en el Parlamento andaluz?

Es una mala noticia porque tenemos que hacer política a través de nuestros socios, Izquierda Unida. Independientemente de tener diputados o no, trabajamos de manera conjunta ya que somos Unidas Podemos por Andalucía y somos la única oposición que tiene Moreno Bonilla. Hay un PSOE que venía a cambiarlo todo, pero que al abstenerse con la ley del Suelo, se parece mucho al anterior. Vox lo único que hace es dar inestabilidad continua al Gobierno con un nuevo chantaje cada semana y Ciudadanos no está ni se le espera.

Si entras en política es para intentar cambiar las cosas, con vocación de gobierno. Si es solamente para criticar lo que hacemos otros, puedes montar una asociación en tu barrio

Con este contexto, si los votos dieran para una unificación de la izquierda, hipotéticamente con Juan Espadas de presidente de la Junta, ¿estaría a favor de replicar la coalición del Gobierno central en Andalucía?

Esa decisión no la tomamos nosotros sino las bases. En Andalucía hubo un 96% de votos para que se hiciese ese Gobierno de coalición. También depende de la senda que siga el PSOE, pero hasta que no llegue el momento…

Le leí decir que estaba "descorazonada" por la "oposición constructiva" que propone Espadas al PP. Si gobernase con el PSOE, ¿cuántas veces cree que le rompería el corazón?

[Ríe]. A nivel estatal tenemos una experiencia donde se nos ha roto el corazón unas poquitas de veces. Pero se está dando por hecho que Juan Espadas tendría más votos y no lo tengo tan claro. Hemos demostrado que los acuerdos a los que llegamos, los cumplimos. Esto se ve en el toque que ha dado Unidas Podemos al Gobierno. La diferencia está en cómo se han hecho las cosas con respecto a la anterior crisis.

¿Asume el desgaste de estar en el Gobierno en minoría?

Preferimos equivocarnos y asumir contradicciones porque gobernar significa asumir responsabilidades. Preferimos esto a una política del purismo, de la marginalidad, donde está muy bien decir a todo que no, pero que, a la hora de la verdad, no consigue cambiar en ningún momento la realidad ni la vida de la gente. Plantear la reforma laboral o la ley de Vivienda o el ingreso mínimo vital; subir la financiación en sanidad o en educación o proteger a los trabajadores y las trabajadoras y a las familias… eso es hacer política. Se dice que sólo se mancha el que trabaja, pues preferimos mancharnos, la verdad.

En una anterior entrevista con eldiario.es/Andalucía dijo que el reto estaba en reunificar a la izquierda, pero parece que habrá tres papeletas de la izquierda a la izquierda del PSOE en las próximas elecciones

Tendemos la mano siempre a todas las fuerzas políticas, pero también a colectivos, a movimientos sociales y a todo el mundo que quiera trabajar en un proyecto serio para Andalucía. Y cuando digo serio, entiendo, con vocación de gobierno. Si entras en política es para intentar cambiar las cosas. Si es solamente para criticar lo que hacemos otros, puedes montar una asociación en tu barrio.

Entonces, ¿qué no es serio?

No es serio Vox, que dice que rompen relaciones de un día para otro [con el Gobierno], pero luego es de mentirijilla. Da bastante pudor. Pero además, el PSOE no puede olvidar que la ultraderecha y la derecha gobiernan porque rompió el gobierno con Izquierda Unida y se tiró a los brazos de Ciudadanos. Si sigue otra vez dándole las prebendas a la derecha, la única alternativa de izquierda que va a quedar en Andalucía, de manera transversal y con convocación de gobierno, va a ser Unidas Podemos por Andalucía.

Con estos amagos de Vox para romper con el Gobierno andaluz, ¿cree que habrá un adelanto electoral?

Si adelantan o no las elecciones, no nos importa. Estamos absolutamente preparadas, tenemos una cantera de gente trabajadora y con perfiles potentísimos con muchísima experiencia. Llegaremos a acuerdos con Izquierda Unida y con Alianza Verde... no nos preocupa absolutamente nada. Creo que le preocupa más al PSOE terminar la legislatura. Nosotros no tenemos ese miedo.

Todavía no se conoce cuál será la candidatura de Unidas Podemos por Andalucía a la Junta

Llegará, pero no estamos ahora mismo en ese tema. Estamos hablando de transición ecológica, nos preocupa muchísimo la ley del Suelo, la sanidad, el desmantelamiento de la industria en Andalucía... Esto nos interesa muchísimo más que quién va a ser candidato o la candidata. Hemos aprendido de los errores. Hubo una época donde los personalismos estaban bien, pero es el momento de un proyecto común.

¿Se presentará como candidata?

No lo descarto, pero tampoco es ninguna prioridad. Yo estaré donde la gente de UPporA me necesite o me quiera. Soy una militante más y estoy a disposición de nuestra organización y de la coalición.

¿Cree que las derechas llevan mucho mejor las cuitas internas que las izquierdas donde parece que a la mínima todo salta por los aires?

Bueno, es que a nosotros se nos mira con lupa. Mira lo que dijo Vox de romper las relaciones con el Gobierno andaluz y sin embargo no le pasa factura. Creo que el acoso mediático que sufrimos no se ha conocido en la historia de la democracia. No se nos ha tratado con la misma vara de medir cuando hemos tenido algún conflicto y cuando lo tienen las derechas, pasa de puntillas.

¿Cómo ha quedado la relación con Anticapitalistas? Y, ¿con Teresa Rodriguez?

Hay cierto dolor en el sentido de que ahora hace una refundación de una marca [Adelante Andalucía] que era de todas, por lo tanto es complicado de llevar. Pero hay que dejar atrás estas cuestiones y mirar hacia adelante. Le deseo la mayor de las suertes. Nosotros tenemos un proyecto diferente: no queremos ser la CUP andaluza. No estamos en ese nacionalismo excluyente que compara el norte y el sur.

Rodríguez explicó en este diario que se equivocó al hablar de la lucha de "los del sur contra los del norte"

Bueno, pues lo han dicho en varias ocasiones. Nosotros no estamos en esas porque eso es muy de derechas, que lo han hecho siempre para poder afianzar la unidad del territorio español.

Para cerrar con Adelante Andalucía, ¿pelearán por el nombre de la marca?

Me gustaría que hubiésemos llegado a un acuerdo sin tener que ir al ámbito judicial, pero la usurpación es clara de una marca que ha sido común y para la que hemos trabajados todas.

¿Ha defraudado la izquierda a la izquierda del PSOE a los electores andaluces?

Nosotros asumimos los errores, pero tengo que decir que defrauda quien cambia de posición. Nosotros no nos hemos movido del sitio.

La última, ¿qué le parece que en el Consejo de Coordinación estatal de Podemos sólo esté Noelia Vera como representación andaluza?

Tenemos varias estructuras y papeles repartidos. Es verdad que nuestro partido no es tan orgánico como los partidos tradicionales sino que todos tenemos unas funciones importantes, estés dentro de la coordinación o no.