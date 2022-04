Moreno llama a las urnas para “sacarle una tarjeta roja a las malas políticas de Sánchez y sus socios”

Juan Manuel Moreno ha hecho una lectura nacional de las elecciones recién convocadas haciendo un llamamiento a que los andaluces para que vayan a votar para “sacarle la tarjeta roja a las malas políticas de Pedro Sánchez y sus socios de Gobierno” y ha repetido cual mantra los “dos dígitos de inflación que tenemos en España”. El actual presidente de la Junta ha explicado en una entrevista en la Cadena COPE que el adelanto electoral al día 19 de junio era la “única opción posible para tener los presupuestos en tiempo y forma antes del 31 de diciembre”.

Asegura que, además de ser la fecha que “más facilita la participación”, era necesario por “razones técnicas”, como el incremento de los precios que obligaría a ajustar los números de obras adjudicadas por la Administración Pública y contar con la convalidación del Parlamento, en definitiva, “una complejidad administrativa”.

“Si Vox no existiera yo tendría mayoría absoluta”

Moreno no duda de la “trascendencia nacional” de la cita porque “Andalucía es la comunidad más importante de España”. Y confía en Feijóo, que ha “resuelto una crisis de partido en cuatro semanas” porque es un “líder sólido, capaz, ganador. Sabe de lo que estamos hablando los candidatos autonómicos. Es una garantía”.

No obstante, ha insistido en que las decisiones de la campaña, que coordinará Bendodo, serán tomadas en Andalucía. De hecho, ha dibujado las líneas estratégicas de la misma durante la entrevista: una, ganar para gobernar “en solitario”, sin Vox porque “si Vox no existiera yo tendría mayoría absoluta” porque hay “una gran mayoría de ciudadanos dispuestos a respaldar nuestro gobierno moderado”; dos, no hay posibilidad de acuerdo entre el PSOE y el PP porque “nuestras políticas son muy distintas”; tres, votar a los socialistas “es volver a la casilla de salida de 40 años del PSOE”, un mensaje que repite de los últimos comicios. En este punto critica que el PSOE siempre ha creído que Andalucía “era un cortijo suyo” y “hemos demostrado que todo lo que decían eran mentiras: que íbamos a privatizar la sanidad y la educación (a comernos los niños crudos)... y todo eso ha quedado desdibujado con nuestra gestión”.

“O Moreno o gobierno Frankenstein”

Al más puro estilo Rajoy cuando planteaba la opción de “el caos o yo”, Moreno pone sobre la mesa lo que, a su juicio, son las dos opciones que tienes los votantes este 19 de junio: “o Moreno o Espadas con un Gobierno frankestein” por el respaldo de lo que el describe como un montón de partidos que, salvo Teresa Rodríguez y Adelante Andalucía, en principio irán en una única candidatura.

Y ha introducido en el discurso el elemento del “milagro económico” de Andalucía. “De la ecuación hay que sacar la pandemia - explica- pero hay datos evidentes: es la tercera economía de España, se acerca de manera clara a Cataluña (la segunda), hemos batido récord en exportaciones, hemos aumentado la inversión extranjera, hemos bajado los impuestos en Andalucía y hemos tenido 280.000 nuevos contribuyentes (la prueba de que bajar impuestos aumenta la capacidad de ingresos, insiste), ya somos los que tenemos más trabajadores de autónomos... Tenemos la aspiración de ser la Baviera de España, y no es una gilipollez”.

Respecto al resto de partidos, Moreno cree que con Vox da igual el candidato porque “tienen una marca muy sólida, sin quemar y vendrá a hacer campaña Abascal”. Y a la izquierda del PSOE, considera que “Podemos tiene una marca muy deteriorada” y asegura que ya “no me entero” de quién se presenta y con quién. En cuanto a Ciudadanos, afirma que “ha sido el mejor socio de Gobierno” pero que esta vez le gustaría gobernar solo.

A partir de ahora empieza a correr el reloj. El 2 de junio empezará la campaña, el 14 de julio estaría constituido el Parlamento de Andalucía y, asegura Moreno, “máxime a principios de agosto tendremos Gobierno” en la comunidad.