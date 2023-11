Los niños y niñas de Andalucía reclaman su sitio: “Los adultos no deben poner en duda nuestros problemas”

“Los adultos no deben poner en duda nuestros problemas”, han pedido Antonio Jesús y Gala, del Consejo Provincial de Huelva. “Tenemos el derecho a ser cuidados y atendidos de forma adecuada para evitar sufrir violencia. Este es el único modo de poder vivir libres y sin temor”, han expuesto Cristian y Marwan, de Vícar. “Cuando hablamos de protección, no nos referimos solo a estar bien y a salvo físicamente. Queremos y pensamos en un lugar donde no solo evitemos el peligro, sino que también cuidemos de nuestra salud mental y emocional y es lo que le pedimos a nuestros responsables políticos”, ha concluido Carolina, de Algarrobo.

Este lunes, en conmemoración del Día Mundial de la Infancia, el Parlamento andaluz se ha llenado de niños y niñas que, en pleno han reivindicado sus derechos. Se ha celebrado así la decimoquinta edición del Pleno Infantil, impulsado por Unicef Comité Andalucía en colaboración con la cámara andaluza. En esta ocasión, la atención de los menores se centró en el derecho de todos los niños y adolescentes a ser protegidos contra cualquier forma de abuso o violencia, así como en la necesidad de crear espacios seguros para la infancia.

Alfonso (15 años), de Paradas (Sevilla), el presidente infantil, destacó la importancia de garantizar el derecho a la protección a través de propuestas y mejoras políticas en pueblos y ciudades. “Estamos aquí para reclamar que se preste atención a la situación de los niños y niñas que sufren situaciones de acoso o violencia y recordarles a los responsables políticos que tomen medidas para proteger sus derechos”. Con él, más de 130 jóvenes, entre 9 y 17 años, de los consejos locales de participación infantil y adolescente de varias localidades andaluzas, (Algarrobo (Málaga), Jaén, Lebrija (Sevilla), Montemayor (Córdoba), Motril (Granada), Paradas y Vícar (Almería), y del Consejo provincial de Infancia y Adolescencia de Huelva) tomaron la iniciativa en la cámara para conmemorar la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Antes del Pleno, fueron recibidos por el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre; la presidenta de Unicef Comité Andalucía, Claudia Zafra; y la directora de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aacid), Celia Rosell.

El presidente del Parlamento subrayó la prioridad de proteger a los menores y destacó la relevancia de este compromiso, especialmente en situaciones bélicas en distintas partes del mundo, y mencionó la situación en Gaza, en Ucrania y en otros puntos del globo a los que ya no se mira, como Afganistán o Siria. La presidenta de Unicef Comité Andalucía recalcó que cualquier forma de violencia contra la infancia es prevenible y abogó por establecer los mecanismos legislativos y políticos necesarios para proteger a los niños, niñas y adolescentes. “Cualquier forma de violencia contra la infancia nunca está justificada y siempre es prevenible”, aseveró.

En el XV Pleno Infantil, los participantes abordaron la prevención del abuso, la explotación y la violencia contra la infancia. Identificaron espacios “inseguros” en sus municipios y presentaron propuestas de mejora a los responsables políticos locales. A pesar de sentirse mayormente seguros, solicitaron más atención y formación para adultos, destacando la importancia de la educación, la salud y las condiciones de vida para todos.

El Comité asedor traslada sus propuestas a los portavoces parlamentarios

El evento también incluyó la reunión del grupo asesor de niños de Unicef Comité Andalucía con representantes parlamentarios, donde expresaron sus inquietudes en nombre de la infancia y adolescencia andaluza.

Desde su inicio en 2009, el Pleno Infantil ha proporcionado a más de 1.800 niños la oportunidad de expresar sus propuestas a través de los consejos municipales de infancia y adolescencia de la región. En la actualidad, uno de cada cuatro menores de 18 años en Andalucía vive en un municipio con algún órgano de participación infantil, y 85 localidades ostentan el reconocimiento de 'Ciudad Amiga de la Infancia'.

