Olona marca la casilla de su nombre en las elecciones andaluzas: "Para mí sería un privilegio ser la candidata de Vox"

A Macarena Olona solo ha habido que repreguntarle una vez este martes para que se deje querer sin matices como candidata de Vox en las próximas elecciones andaluzas. Sin estructura en Andalucía, -Vox rechaza el estado autonómico y no existe a nivel regional en ninguna comunidad- Abascal quiere cerrar el debate cuanto antes, y a falta de voces que se alcen con claridad, Olona ha dado este martes un paso adelante para sostener que, para ella, sería "un privilegio" ser la candidata.

Es verdad que todavía no hay fecha de elecciones ni similar, pero la maquinaria electoral está en marcha. "Soy una privilegiada diputada por Granada. Mi presencia en Andalucía no es sorpresa. No estamos ahora en la elección del candidato, y no me cabe dudad de que se elegirá a la persona más idónea", ha dicho a preguntas de los periodistas poco antes de comenzar un mitin muy cerca del Palacio de San Telmo, sede del Gobierno autonómico.

Pero su respuesta de manual de primero de política se ha tornado más directa cuando ha sido repreguntada: "Para mí, como para cualquier persona sería un privilegio encabezar esta candidatura. No me corresponde a mí tomar la decisión. Soy un soldado y estaré donde me pidan".

Fuentes del partido de extrema derecha explican que es un "problema" que quieren solventar cuanto antes. En las autonómicas de 2019 fue Francisco Serrano, que consiguió 12 escaños por el eco del partido a nivel nacional más que por su carisma, pero desde entonces no se ha logrado asentar una voz e imagen claras del partido en Andalucía. Que se anuncie que Olona es la candidata parece cuestión de tiempo.

Posible apoyo a los presupuestos

Macarena Olona, además de desgranar los habituales mensajes contra la migración (en este caso Afgana) y contra el Gobierno de Pedro Sánchez, ha lanzado, además, un mensaje difuso a Juan Manuel Moreno sobre el apoyo de Vox a los presupuestos andaluces. Ya no se habla de retirar el apoyo si no se cumplen los acuerdos con los de Abascal, sino de que el PP demuestre que quiere cumplirlos. De hablar de apoyo se pasa a hablar de gestos.

Eso, ante la prensa, porque ya en el escenario ha advertido de que, en Andalucía, cuando haya unas próximas elecciones "el Gobierno será con Vox o no será", y ha pedido "respeto", que exigirá tras las próximas elecciones, es decir, que pedirán entrar en el Gobierno.

Ha asegurado que, a pesar de la reforma fiscal que apoyarán esta semana, no respaldarán los presupuestos de 2022 en Andalucía si no se cumple lo acordado y ha lamentado que Moreno haya demostrado "que no tiene ninguna voluntad, ni firme ni débil, de cumplirlos". Olona ha exigido de nuevo elecciones anticipadas porque Andalucía "requiere un cambio real y este Gobierno no ha tenido voluntad de hacerlo", por lo que ha pedido a sus seguidores "apoyo" para ser "firmes". "¿Queréis ley, queréis firmeza, queréis orden? Pues vais a tener a Vox en San Telmo", ha dicho Olona a los asistentes al mitin, no más de cien las personas reunidas.