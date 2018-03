Nueve rutas senderistas para vivir la primavera en Andalucía (y sus mapas)

Las Chorreras · Cabra · Córdoba

A las afueras de Cabra, el punto de partida de esta ruta familiar se ubica en las cercanías de la ermita de la Virgen de la Sierra, en pleno corazón del P arque Natural Sierras Subbéticas.

Sin duda, este lugar vive su mejor momento en primavera: miles de flores cubren en su práctica totalidad del cauce del río Bailón formando una preciosa cubierta floral. El espectáculo se conjuga con las muchas formas geológicas surgidas de la disolución de las piedras calizas del entorno, que tienen unos 170 millones de años.

Durante el primer tramo, el camino transcurre junto al río Bailón y atraviesa el llamado Poljé de La Nava, un extenso valle prácticamente plano que se encuentra a mil metros de altura y acoge especies endémicas como el bonito Narcissus bugei, además de numerosas plantas aromáticas.

Cuando el sendero principal se desvía hacia la bonita localidad de Zuheros, esta ruta continúa hasta las denominadas Chorreras. Unas cascadas que, en años como el actual de abundantes lluvias, componen una maravillosa imagen.

El camino puede seguir ascendiendo luego hasta el nacimiento del arroyo Fonseca, junto al que hay un pequeño y frondoso bosque. Desde allí, existe la posibilidad de culminar la ruta de manera circular, aunque lo habitual es volver sobre los pasos y volver a disfrutar del camino desde otro punto de vista, así como de la abundante fauna, entre la que destacan buitres, zorros y una amplia variedad de reptiles.

En determinadas épocas del año hay que solicitar permiso para la realización de la ruta en el Centro de Visitantes Santa Rita.

Los Cahorros de Monachil · Granada

Esta propuesta aprovecha los cañones excavados por el río Monachil para plantear un recorrido tan diverso como entretenido que atraviesa algunos parajes de alta belleza. Las obras de remodelación del sendero público permiten desde finales del año pasado acometer el camino desde el propio municipio de Monachil, una ventaja a la hora de acometer esta pequeña aventura en el Parque Natural de Sierra Nevada.

Aprovechando siempre el cauce, la ruta arranca paralela al río, para ir cruzándolo en diversas ocasiones debido a la escarpada orografía del terreno. Para ello se han dispuesto varios puentes colgantes de gran seguridad y, aunque algunos cuentan con bastante longitud, no alcanzan demasiada altura, lo que es un alivio para quien sufra de vértigo. Estos pasos se combinan con desfiladeros junto a altas paredes verticales en las que es habitual la práctica de la escalada. La vía se vuelve a veces muy angosta e incluso obliga a agacharse o a transitar a gatas por algunos tramos, mientras también atraviesa lugares a los que no llega la luz del sol como el túnel de Las Palomas. Finalmente, el río y su entorno se abren hasta llegar a la central eléctrica de La Vega, aún en funcionamiento. La vuelta más recomendable es por el mismo camino, aunque también existe la posibilidad de realizar una ruta circular a través del Tajo de Las Palomas, el Barranco del Encantado y el Cortijo de la Umbría, con espectaculares vistas sobre esta comarca granadina.

Pinsapar de Yunquera · Málaga

Especie endémica de Cádiz y Málaga, los pinsapos son uno de los mayores atractivos naturales de la Sierra de las Nieves, comarca que pronto será declarada Parque Nacional. Una de las zonas más espectaculares es el pinsapar de Yunquera, por el que discurren varias rutas que ascienden hasta las cumbres del Peñón de los Enamorados o El Torrecilla, uno de los picos más altos de la provincia malagueña. La primavera sienta bien a este entorno natural, donde los matices de verde se multiplican gracias a sus numerosas especies vegetales, muchas de las cuales florecen también a comienzos de la estación.

Una interesante opción es realizar una ruta circular que parte del Puerto del Saucillo, a las afueras de Yunquera y donde existe una pequeña zona de aparcamiento. Desde allí, la senda se dirige hasta la Cueva del Agua, para luego transitar junto a la Cañada de las Encinas o la Cañada de los Mármoles. El camino atraviesa diversos bosques entre los que encontrar espectaculares ejemplares de pinsapos como el llamado El Candelabro por su forma, altura y numerosas ramas. Tras una intensa subida final se alcanza por fin Puerto de los Hornillos y un poco más arriba el Cerro Grande de Yunquera, desde donde la ruta comienza a descender. Lo hace sobre un paisaje casi lunar y junto a antiguos neveros en dirección al mirador Luis Ceballos, muy cerca del punto de partida para, finalmente, atravesar de nuevo el pinsapar.

La Cebadilla · Capileira · Granada

Caminar por alta montaña no siempre es fácil por la altura, la dificultad, los entornos hostiles y las cambiantes condiciones meteorológicas. Sin embargo, La Alpujarra granadina ofrece diversos senderos que dificultad media que ofrecen la misma sensación. Uno de ellos parte del barrio del Castillo de Capileira, municipio declarado como uno de los pueblos más bonitos de España.

Desde allí, en pleno espacio natural de Sierra Nevada, el camino asciende en sus primeros tramos por un empedrado hasta alcanzar la acequia de Los Lugares. Ésta forma parte de la red de canales ideada por la cultura árabe y, más de cinco siglos después, aún siguen en perfecto funcionamiento. Poco después, una pista discurre tranquilamente hasta alcanzar La Cebadilla, un viejo núcleo de casas donde una vez habitaron los trabajadores de la central eléctrica que allí se ubica. De hecho, aún está en funcionamiento y se puede ver un poco más arriba, justo cuando los arroyos Naute y Toril se encuentran.

La vuelta se puede realizar de manera circular cruzando a la ladera contraria, siempre bordeando el estimulante barranco del Poqueira. Más adelante, pasando junto a viejos cortijos y construcciones donde los pastores guardan su ganado, se alcanza el barranco de Prado Largo, un lugar en el que es fácil encontrar algunos ejemplares de cabra montés. El camino desciende entonces hasta el puente del Abuchite, que permite volver a cruzar el río en un paraje donde los chopos ganan presencia y el agua del cauce es el único sonido. Finalmente, una abrupta subida llega de nuevo hasta Capileira pasando junto a sus viejas eras de Aldeire, hoy convertidas en mirador.

Calas de Rodalquilar · Almería

Cabo de Gata es un refugio veraniego, pero también una delicia en primavera. La estación permite disfrutar de un sol que calienta pero no quema, lo que ayuda a la práctica del senderismo en un entorno escaso en vegetación. Un paisaje prácticamente desértico donde descubrir algunas especies vegetales como palmito, azufaifo, lentisco, esparto o los espinosos ágaves. Además, existe la posibilidad de cruzarse con algún que otro ejemplar de camaleón, que en esta época despiertan de su letargo y al que, eso sí, nunca hay que molestar.

Una de las muchas rutas que se pueden realizar es la que parte del casco urbano de esta pedanía de Níjar para adentrarse en la cala del Carnaje, inaccesible de otra manera que no sea a pie. No tiene arena y sí cantos rodados, pero si el tiempo acompaña es perfecta para un primer chapuzón. Más tarde, la vereda atraviesa diversos cerros para situarse paralela al Mediterráneo hasta llegar a la Torre de Los Lobos y, después, pasar junto a la Cala de la Polacra, a la que no se puede acceder y más tarde por la Cala del Bergantín, a la que sí. Finalmente, el camino llega hasta El Playazo, donde se encuentra el castillo de San Ramón, del siglo XVIII y la Torre de los Alumbres, de carácter defensivo y construida en el siglo XVI. Una pista parte de nuevo hacia Rodalquilar, en cuyo casco urbano se puede visitar el bonito jardín botánico El Albardinal y las ruinas de las viejas minas de oro de la localidad.

Laguna de Valdeazores · Cazorla · Jaén

Probablemente, esta ruta sea una de las más espectaculares a realizar en toda Andalucía. Permite conocer el corazón del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas en un camino que ofrece vistas espectaculares y ayuda a entender la increíble biodiversidad local. Parte de la piscifactoría junto al Centro de Visitantes del Río Borosa. De hecho, su primer tramo se realiza a lo largo de una pista forestal que siempre acompaña su cauce, aunque merece la pena abandonar el camino de tierra para saborear las formas kársticas de la Cerrada de Elías, un cañón excavado a lo largo de miles de años por el río y que se puede disfrutar a través de las diversas plataformas que pasan por la ribera hasta enganchar de nuevo con la pista. Toda esta primera parte es la parte más sencilla por la ausencia de desnivel, algo que cambia radicalmente a la altura de la central eléctrica, donde muchas personas prefieren dar la vuelta y, así, hacer la ruta más corta y accesible.

Para quien quiera vivir la esencia de este entorno natural de más de 210.000 hectáreas (es el mayor espacio protegido de España), no hay más que seguir por el estrecho sendero que surge a la derecha del edificio y que sigue manteniendo el curso del Borosa. Pequeños zig zag ayudan a caminar con ritmo por paisajes de gran belleza hasta toparse con el Salto de los Órganos, una bonita cascada que en primavera y justo después de la época de lluvias, ofrece una imagen única. A partir de ahí, una serie de túneles excavados en la roca permite llegar a las cercanía de la Laguna Negra, construida para canalizar el Borosa para su aprovechamiento hidrológico. De hecho, una vereda de unos 300 metros permite llegar a su nacimiento. Y un kilómetro más allá se encuentra otra laguna, la de Valdeazores. Momento de descansar, recargar energías y, finalmente, volver por los mismos pasos.

Mirador Salto del Cabrero · Grazalema · Cádiz

Con algo más de 53.000 hectáreas, el Parque Natural Sierra de Grazalema es otro de los espacios naturales más interesantes de toda Andalucía. Territorio por excelencia de la cabra payoya, se extiende por 14 términos municipales, once de la provincia de Cádiz y tres de Málaga. La opción para realizar rutas senderistas son variadas a lo largo de su territorio y son muchos los pueblos unidos por senderos que atraviesan parajes espectaculares. Una de las opciones más interesantes es la que permite recorrer el frondoso pinsapar, pero sus peculiaridades hacen que tenga acceso restringido y sea obligatorio solicitar permiso.

Por eso, apostamos por otra preciosa ruta que se puede realizar durante todo el año, aunque en primavera se llena de vida y color. Es la que parte del Puerto del Boyar, a las afueras de Grazalema, para dirigirse hasta el Salto del Cabrero, un mirador natural en el que obtener una preciosa panorámica de la comarca y, en días claros, incluso alcanzar a ver la bahía de Cádiz. Para llegar allí, pequeños senderos serpentean entre piedras calizas, quejigos y acebuches y una gran variedad de especies de aves. Tras disfrutar de las vistas, se acomete un tranquilo descenso que llega hasta el pueblo de Benaocaz, completando una ruta lineal accesible a toda la familia. El recorrido también se puede acometer de manera circular volviendo al Puerto del Boyar. Para ello, se debe girar hacia el Arroyo de las Piletas y seguir la ruta que vuelve al punto de partida por la Sierra del Endrinal. Eso sí, ojo porque esta parte es más complicada, es fácil perderse y requiere de buena forma física: es el mejor momento para seguir fielmente al GPS.

Acantilados de Maro · Nerja · Málaga

Sin apenas lugar a la duda, las playas del Paraje Natural Acantilados de Maro - Cerro Gordo son las mejores de Málaga. De agua limpia y clara y con toques turquesas que recuerdan a las Islas Baleares, su entorno posee una naturaleza salvaje y difícil de encontrar en alguna otra parte del litoral malagueño. Quizás no son las más cómodas ni la que más servicios ofrecen, pero también ahí está su encanto. Por eso, recorrerlas a pie en la estación primaveral ofrece doble recompensa: un paseo sencillo y atractivo y, si el tiempo lo permite, el primer chapuzón del año.

La playa naturista de Cantarriján y la de El Cañuelo son las dos principales oportunidades para testar las playas del Mediterráneo antes del verano. Pero la ruta también atraviesa pequeños bosques de pinos repletos de plantas aromáticas por los que cruzarse con un pequeño camaleón o algún rebaño de cabra montés. El sendero se acerca igualmente a la Torre de La Caleta, una de las que compone la importante red de vigilancia construida en el siglo XVI para defender de los piratas esta parte de la costa a mitad de camino entre las provincias de Málaga y Granada.

Circular por la Cascada de Jollarancos · Sierra de Aracena · Huelva

Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche vive su apogeo en otoño. Los castañares cambian de color, las setas eclosionan, los madroños se visten de rojo y la visita se convierte en toda una experiencia. Sin embargo, en primavera cuenta con nuevos atractivos: una temperatura perfecta, la explosión de su increíble variedad de plantas aromáticas y medicinales y unos días más largos que permite aprovechar aún más este enclave natural. Además, todos los pueblos y aldeas de la comarca están unidos por senderos, lo que facilita la práctica del senderismo y la posibilidad de realizar numerosas rutas.

Una de las más apropiadas para la época primaveral es la que parte del bonito municipio de Santa Ana La Real para ascender a Alájar a través del sendero que pasea junto al río y al Barranco de la Presa. Hay que atravesar las pequeñas y bonitas aldeas de El Cabezuelo y El Collado, para llegar finalmente a Alájar. Justo a la entrada, un camino se dirige hasta el poblado de El Calabacino (el camino podría ampliarse un poco ascendiendo brevemente a la Peña Arias Montano) y seguir ascendiendo a dirección Castaño del Robledo pasando por un bonito castañar y zonas donde los alcornoques y las encinas hacen las delicias de los cerdos ibéricos que allí campan a sus anchas.

Desde Castaño, un camino desciende directamente hasta Santa Ana La Real, aunque merece la pena hacer un pequeño desvío para disfrutar de la cascada de Jollarancos, un bonito salto de agua de 50 metros en distintos saltos. En los tres municipios, además, existen diferentes opciones para disfrutar de la sabrosa gastronomía local.