La "presencialidad total" anunciada por la Junta no termina de llegar a todos los centros de salud de Andalucía

"El comité de expertos ha acordado la vuelta a la normalidad en la Atención Primaria que recupera la presencialidad total a partir del 1 de octubre". Con esas palabras anunciaba el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que los andaluces podrían volver a sus centros de salud para ser atendidos en persona desde este mes. Una realidad que ha comenzado a ritmo descompasado en algunos distritos sanitarios, hasta el punto de que hay lugares en los que es imposible solicitar una cita presencial con el médico de cabecera. Aunque el Servicio Andaluz de Salud (SAS) reconoce que eso ocurre "de manera puntual", se remite a las nuevas consultas de acogida como solución para las personas que necesiten acudir urgentemente a ver a su doctor.

La falta de personal y las nuevas tareas de enfermería, las polémicas claves del Plan de Atención Primaria de Andalucía

De momento, el panorama actual desmiente las palabras de Moreno porque hay usuarios que no están pudiendo solicitar una consulta presencial, por más que desde el Ejecutivo andaluz así se anuncie. La realidad es que estas citas en persona, que desaparecieron totalmente por la pandemia de la Covid-19 en marzo de 2020 para prevenir contagios entre el personal sanitario y la población general, han sido sustituidas en el último año y medio por llamadas telefónicas que no siempre han resultado efectivas ni para el personal sanitario ni para la población general. Sin embargo, con la mejora de los datos relacionados con la pandemia y en un escenario de "riesgo bajo", la Junta las ha recuperado aunque no con el éxito con el que lo anunciaba el presidente andaluz la pasada semana.

En algunos lugares no es posible solicitar una cita presencial, según los casos a los que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía. Hay distritos sanitarios de Sevilla, Málaga, Córdoba, Huelva y Granada que no permiten a los ciudadanos que puedan pedir una consulta con su médico de cabecera en persona. Lo que ocurre en algunas ocasiones es que solo pueden solicitar su encuentro con el doctor de manera telefónica y con una demora que puede llegar a alcanzar los 14 días de espera. Una situación que se está produciendo a pesar de que, en teoría, el SAS ha habilitado en sus plataformas digitales (ClicSalud y Salud Responde) la posibilidad de pedir una consulta presencial, además de la telefónica, que "ha venido para quedarse", según insiste el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, que defiende que este método sirve para aquellos ciudadanos que no se pueden desplazar y que solo necesitan hacer pequeñas consultas o hacer trámites relacionados con su salud.

Sin posibilidad de cita

En otros casos, lo que está pasando es que directamente no hay posibilidad de pedir ninguna cita. Ni telefónica ni mucho menos presencial. Lo que ocurre es que el paciente recibe un mensaje en el que se invita al ciudadano a que, al no haber consultas disponibles, acudan "sin demora" al centro de salud. Es decir, el sistema recomienda a la persona que vaya a ver a su médico, sin especificar que tendrá que pasar antes por una "consulta de acogida" que se ha estrenado en el 70% de los centros de salud y que básicamente consiste en que un enfermero criba a los pacientes según su cuadro clínico y su gravedad, para decidir si lo deriva al médico de cabecera o lo envía a casa a esperar una cita telefónica. Una novedad que ya existía en los hospitales y que durante la pandemia se ha usado de forma experimental para dividir mediante el doble circuito a los pacientes que estaban contagiados por Covid-19 de aquellos que no.

Sobre eso, hay división de opiniones entre los sanitarios. En líneas generales, los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y el Sindicato Médico se muestran preocupados por la inseguridad jurídica que generan esas consultas a los enfermeros que las llevan a cabo. Puede ocurrir que un sanitario se equivoque a la hora de diagnosticar y acabe produciéndose un problema de salud que implique una denuncia contra este profesional. Fuentes del sindicato de enfermeros SATSE aseguran que su personal está preparado para hacer estas consultas, aunque sostienen que esta novedad se ha implantado sin contar con la opinión de los sanitarios por lo que tiene "muchas lagunas".

Más allá de esa circunstancia, este periódico ha tenido acceso a otro tipo de casos de pacientes que desmienten la recuperación de la presencialidad de la que hace gala el Ejecutivo andaluz. Algunos llegan a asegurar que ni siquiera los administrativos de su centro de salud dan citas para ver al médico de cabecera y otros han probado suerte en muchas ocasiones, sin éxito, a través de las aplicaciones. Al final, en algunos de esos casos, la solución que han encontrado ha sido pedir cita presencial a través del teléfono del centro de salud. Un método que evidencia que el sistema está lejos de ser tan idílico como trata de hacer ver la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

"Problemas puntuales"

Fuentes del SAS reconocen a elDiario.es Andalucía que hay “problemas puntuales” en algunas áreas sanitarias para poder pedir cita presencial. No obstante, dicen que probablemente se deben a que “los médicos están de vacaciones o de baja”, como también ha reconocido el consejero esta martes en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Al respecto, Andrés Jiménez especialista de Atención Primaria y portavoz del Sindicato Médico, sostiene que esta falta de citas se debe a la falta de personal. Además, “hay demoras prácticamente en toda Andalucía, y en algunos casos excepcionales se están solicitando aún más citas telefónicas que presenciales. En los centros con más demanda la demora llega a 15 días”. Paralelamente, según Rafael González, de CCOO, algunas provincias como Almería evidencian que el SAS no está informando correctamente a los ciudadanos sobre el regreso de las citas presenciales, “porque apenas están pidiendo consultas”. Un panorama que dibuja un “caos” asistencial en el que profesionales, sindicatos y usuarios no están cómodos.

“La vuelta a la normalidad es un engañabobos que nos ha contado esta Administración cuando la realidad es la que es y no se puede esconder. Antes faltaban profesionales, ahora siguen faltando y por tanto esa tan deseada vuelta a la normalidad no es real, o sí, si tenemos en cuenta que la normalidad es la de dos semanas para que te vea el médico de familia”, sentencia Antonio Macías, portavoz de Salud en UGT. Palabras que se vuelven hechos en localidades como Dehesas Viejas, en la provincia de Granada. Allí, fuentes del Ayuntamiento explican que el centro de salud no da citas presenciales porque solo les hacen ir al consultorio “si el médico cree que no puede solucionar el problema con una llamada o si entiende que es una urgencia”. Una realidad que se replica en diferentes municipios de Andalucía.

Salud defiende el modelo

Sin embargo, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, niega la mayor. Ante los medios dice que para el Gobierno regional la presencialidad es “muy importante”. “La presencialidad que tuvimos que perder como consecuencia del Covid y como consecuencia de los posibles contagios que hubiera en sala de espera con pacientes positivos y negativos, la hemos recuperado”. Con la nueva situación de la pandemia y ante el “riesgo bajo” de contagios, el dirigente sanitario insiste en que han apostado “de forma clara” por la recuperación de la presencialidad.

Sobre eso, al igual que el SAS, Aguirre saca pecho sobre las consultas de acogida. “Ahora cuando marcas en ClicSalud para tu médico de cabecera salen dos peticiones: vía telefónica o presencial. Si es telefónica, tenemos ahora mismo una demora de media 2 o 3 días entre todas las áreas y distritos sanitarios. Si hay que hacer algún trámite, ya no hay que ir presencialmente (si estás trabajando o con problemas de movimiento), renovación de recetas, ver analíticas… Si se pide cita presencial, ahora mismo la media está en 3 o 4 días de media estadística en conseguirla. Que tú no puedes esperar esos 4 o 5 días, vas al centro de salud y la consulta de acogida te atiende al momento con un profesional sanitario”. Para el consejero, lo que están haciendo es “potenciar la rapidez a la hora de ser atendido presencialmente sumando recursos con las nuevas tecnologías”.