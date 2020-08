El PSOE pide explicaciones al Ayuntamiento de Pulpí (Almería) sobre la visita en la que Casado tuvo contacto con un positivo por COVID-19

El PSOE ha registrado en el Ayuntamiento de Pulpí una serie de preguntas, tras conocerse los positivos en Covid-19 del teniente alcalde y del alcalde del municipio que han obligado a cerrar el Ayuntamiento almeriense el jueves 13 de agosto. Afirman que quieren "clarificar" por qué la visita del líder del PP, Pablo Casado, a la Geoda del municipio "fue ocultada". Exige conocer "qué miembros del equipo de Gobierno asistieron a la cita" y "si estaban bajo sospecha de padecer coronavirus".

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Pulpí ha calificado en un comunicado de "irresponsable" al equipo de Gobierno del Partido Popular y a la Junta de Andalucía "por permitir la visita del líder de su partido político Pablo Casado a la Geoda de Pulpí".

En este sentido, los socialistas también han preguntado "si era conocedor Pablo Casado de la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento de Pulpí en la que parte de su plantilla está realizándose las pruebas por sospecha de Covid-19".

Ante tal situación, el PSOE ha criticado "la actitud" del Partido Popular de Pulpí, que "ha permitido tal acto pudiendo poner en peligro a los trabajadores de la Geoda". "Nos parece una actitud totalmente irresponsable tanto del alcalde, Juan Pedro García, como la del presidente de su partido, quienes piden responsabilidad a la ciudadanía y los culpan de los rebrotes realizando después actos como este", ha concluido el partido socialista municipal.

"Las pruebas han dado negativo"

Fuentes de la dirección del PP, aseguran que Pablo Casado no tuvo más que contacto "superficial" con el teniente de alcalde de la localidad y en ningún caso con el alcalde. Y, al enterarse de que había dado positivo, se realizó las pruebas, "él y toda su familia, como cualquier otro ciudadano", aunque no detallan dónde se ha hecho dichas pruebas ni si, en función del grado de contacto, se le han recomendado o no los 14 días de cuarentena en los que el virus puede dar la cara. "Las pruebas le han dado negativo y por eso ha ido al acto en Balanegra (en la jornada del viernes)", han asegurado desde Génova.