Una residencia de mayores de El Puerto de Santa María registra 127 casos confirmados de COVID-19

La residencia Centro Puerto Luz Resort, de El Puerto de Santa María (Cádiz), tiene 127 casos confirmados de COVID-19 tras registrar un brote que cuenta con 104 residentes y 23 trabajadores afectados. La comunidad autónoma ha vuelto a superar de nuevo este martes los mil casos confirmados por PCR con un total de 1.043 en 24 horas, después de que este domingo y lunes bajase el ritmo de contagios con 680 el domingo y 661 este lunes tras tres jornadas consecutivas también por encima de los mil, según ha informado la Consejería de Salud y Familias, que anota ocho fallecidos más, cuatro en Málaga, tres en Sevilla y uno en Almería.

La provincia que suma mayor número de positivos en 24 horas es Málaga con 307, seguida de Almería con 193, Granada con 166, Sevilla con 151, Cádiz con 103, Jaén con 72, Córdoba con 37 y Huelva con 14.

En el caso del brote en la residencia Vitalia Teatinos de Málaga hay 86 casos confirmados --69 residentes y 17 trabajadores-- y se ha producido un fallecimiento. Ha añadido que en el brote declarado en la Residencia El Zapillo de Almería no se han producido cambios en las últimas 24 horas y en el de la Residencia El Manantial de la localidad almeriense de Terque (Almería) hay 43 casos confirmados --33 residentes y 10 trabajadores-- y no hay modificaciones en los datos de la residencia de mayores Fardes de Benalúa (Granada), ni en los de las residencias Vitalia y Mater et Magistra de Mairena del Aljarafe (Sevilla).

Por su parte, ha indicado que en el brote de la residencia de Luque (Córdoba) tampoco hay cambios con respecto a este lunes, como tampoco los hay en el de la residencia de discapacitados Prodicco de Coín (Málaga). Igualmente, ha indicado que no hay cambios en el del Centro de Discapacitados Afanas-Santa Beatriz de El Puerto de Santa María.

Además, este lunes hay 79 nuevos hospitalizados, al sumar 32 en Málaga, 22 en Sevilla, nueve en Granada, seis en Almería, tres en Córdoba, cuatro en Jaén, dos en Cádiz y uno en Huelva. Respecto a las personas que han pasado por una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), se han sumado cinco en 24 horas.

Actualmente, 750 pacientes confirmados con Covid-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 117 se encuentran en UCI. Málaga continúa como la provincia andaluza con más hospitalizados con 222, de los que 30 están en UCI --también la provincia con más hospitalizados en este Unidad--, seguida de Sevilla que tiene 131, 16 en UCI; Cádiz con 104 hospitalizados, 17 en UCI; Córdoba con 89, 13 en UCI; Almería con 92, 16 en UCI; Granada con 78 pacientes, 15 en UCI; Jaén con 31, nueve en UCI; y Huelva con tres, uno en UCI.

De acuerdo con los datos acumulados de la Consejería de Salud, Andalucía ha registrado 37.124 casos confirmados por PCR, 1.043 casos en 24 horas, después de sumar 661 este lunes, 680 este domingo, 1.030 este sábado, 1.021 este viernes, 1.038 el jueves, 884 el miércoles y 955 el martes. La comunidad alcanza las 1.561 muertes por Covid-19, tras sumar ocho fallecidos en 24 horas, cuatro en Málaga, tres en Sevilla y uno en Almería.

Por su parte, la cifra de hospitalizados sube hasta los 7.809, 79 más en 24 horas, después de subir en 52 este lunes, 41 el domingo, 105 el sábado, 72 el viernes, 57 el jueves, 70 el miércoles y 76 el martes. La cifra de pacientes que han pasado por UCI se sitúa en los 901 tras sumar cinco en 24 horas y el número de curados llega a los 19.627, 309 más en 24 horas.

En cuanto a los datos provincializados acumulados de la Consejería de Salud, de las 1.561 muertes en Andalucía, Málaga se sitúa como la provincia con más fallecidos con 307 --cuatro más--, seguida de Sevilla con 303 --tres más-- Granada con 302, Jaén con 194, Cádiz con 190, Córdoba con 124, Almería con 89 --uno más-- y Huelva con 52.

MÁLAGA SUMA 307 PCR POSITIVOS

Por su parte, los casos positivos confirmados por PCR alcanzan los 37.124 desde el inicio de la pandemia --1.043 más en 24 horas--, liderados por la provincia de Málaga con 9.598 --307 más--, seguida por Almería con 5.849 --193 más--, Sevilla con 5.687 --151 más--, Granada con 4.949 --166 más--, Cádiz con 3.985 --103 más--, Córdoba con 3.583 --37 más--, Jaén con 2.662 --72 más-- y Huelva con 811 --14 más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización alcanzan 7.809 en Andalucía --79 más en 24 horas--, con Málaga a la cabeza con 1.908 --32 más--, seguida por Sevilla con 1.420 --22 más--, Granada con 1.369 --nueve más--, Jaén con 835 --cuatro más--, Cádiz con 744 --dos más--, Córdoba con 685 --tres más--, Almería con 612 --seis más-- y Huelva con 236 --uno menos--.

De ellos, 901 han pasado por la UCI en toda Andalucía --suma cinco casos en 24 horas--, con la provincia de Málaga a la cabeza con 187, seguida de Sevilla con 171, Granada con 142, Jaén con 98, Cádiz con 96, Córdoba con 89, Almería con 85, y Huelva con 33.

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 19.627 en toda la comunidad tras sumar 309 en 24 horas, con Málaga a la cabeza con 4.405 --20 más--, seguida de Sevilla con 3.222 --17 más--, Granada con 3.051 --cuatro más--, Jaén con 2.061 --25 más--, Córdoba con 1.915 --49 más--, Cádiz con 1.884 --56 más--, Almería con 2.570 --138 más-- y Huelva con 519.