El sector sanitario andaluz carga contra Moreno por jactarse de suplir 8.000 despidos con contratos “precarios de un mes”

El sector sanitario andaluz se ha levantado al unísono para cargar contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, por afirmar que la mayoría de los 8.000 despidos que se produjeron en noviembre del año pasado se han recuperado. Médicos, enfermeros y sindicatos acusan al dirigente de “mentir” cuando sostiene que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha recuperado al 75% del personal al que no renovó en otoño. Los datos no encajan con la realidad que dibuja Moreno y las decisiones adoptadas por Salud tampoco los avalan, según recuerdan fuentes del sector.

De hecho, fuentes de la Junta reconocen a elDiario.es Andalucía que la mayoría de contratos que se han realizado han sido para sustituir al personal que se ha ido de vacaciones navideñas. Desde el SAS sostienen que “se han ido haciendo contrataciones”, al mismo tiempo que admiten que la falta de personal que sufren les ha llevado a poner en marcha diferentes iniciativas. Salud ha propuesto a los enfermeros doblar turnos, ha tratado de repescar a médicos jubilados sin éxito y a los de cabecera les ha ofrecido la posibilidad de trabajar 5 horas extra cada tarde por 214 euros al día aparte de su sueldo. Una situación que no ha logrado revertir la presión asistencial que sufre la Atención Primaria y que, de hecho, mantiene cerrados cada tarde la mitad de los ambulatorios andaluces.

Además, como la mayoría de los despidos se produjeron en Enfermería, muchos de estos profesionales han acabado marchándose de la sanidad pública de Andalucía hacia otras regiones españolas o de camino a la sanidad privada. Según CCOO, alrededor de 600 de ellos se han ido en los últimos meses a Cataluña. El sindicato de Enfermería SATSE recuerda que los contratos que ha hecho la Consejería de Salud de Jesús Aguirre y que son sobre los que se pronuncia Moreno Bonilla, en realidad, han sido "precarios" y “de corta duración, 15 días o un mes máximo para cubrir la Navidad”. Por eso y dadas las circunstancias, los sanitarios y los sindicatos no compran el argumentario del presidente andaluz y le acusan directamente de “mentir”.

Sustituciones navideñas

Antonio Macías, portavoz de UGT, dice que es “la mayor mentira” que ha escuchado de un dirigente político. “Los únicos contratos que se han hecho en el SAS son para sustituir las vacaciones reglamentarias que se han tomado los sanitarios en este periodo navideño”. Explica, como muestra de la falta de plantilla que sufre la sanidad andaluza, que los ambulatorios han tenido que cerrar por las tardes en buena parte de la comunidad. “Que diga ahora que ha sido contratado casi el 100% de los que fueron despedidos es mentira”. En UGT afirman que lo que ha ocurrido es que se han “sustituido a algunos sanitarios” de los que se han ido de descanso. “Además, a veces, con contratos de dos o tres días”.

En CSIF, Victorino Girela lamenta la falta de transparencia de la Junta de Andalucía al aportar los datos sobre estas presuntas incorporaciones. “Después de la no renovación de los 8.000 en noviembre se han hecho contrataciones, algunas a través de convocatoria extraordinaria por no haber candidatos en bolsa disponibles. ¿Cuántos? Lo desconocemos. Tampoco de qué categorías”. Como recogen todos los sindicatos, las contrataciones se tendrían que haber hecho desde el principio. “Es una lástima haber perdido la oportunidad de hacerlo hace 2 meses y perder efectivos irrecuperables a estas alturas, y no haber afrontado la sexta ola en mejores condiciones. Sigue siendo insuficiente y llega tarde, pero bienvenido sea”. Sobre las cifras, que cree maquilladas, Girela estima que Moreno puede referirse “a la renovación de contratados de un mes que se hicieron en noviembre, la mayoría de los renovados entonces”. Sobre esos números, “no han sido ni un 20% de las nuevas incorporaciones del SAS”.

En CCOO tampoco avalan las palabras del presidente de la Junta sobre las presuntas incorporaciones. José-Pelayo Galindo sostiene que "la Junta de Andalucía lanza cifras sin demostrarlas" y duda si el supuesto incremento en un 20% del personal en la Atención Primaria es real dado el colapso que están sufriendo los centros de salud. En CCOO también critican la “falta de transparencia” de Salud al dar unos datos que no han contrastado ni negociado con la mesa sectorial. Un asunto sobre el que fuentes del Sindicato Médico opinan que quizá los nuevos contratos a los que se refiere tengan más que ver con la incorporación de personal no sanitario. Francisco Cantalejo dice que se están contratando trabajadores con "puntuación 0" lo que supone que "todo el que quiere y tiene el título está trabajando".

En el Sindicato de Enfermería, el sector sanitario más afectado por los despidos de noviembre y la fuga de profesionales, lamentan que el presidente aporte datos que no ha trasladado aún al sector sanitario y que ocultan la “alta temporalidad” y la “precariedad” que sufren los trabajadores. José Sánchez, del Sindicato de Enfermería, no se cree estos números porque en octubre "dijeron que no despedirían a ninguno de los 20.000 contratados y después despidieron o no renovaron 8.000". Un panorama que no convence entre los profesionales del SAS. “Ellos dicen que han contratado a 11.000 personas, claro, pero es que de vacaciones se han ido alrededor de 40.000 personas en Navidad. Están contratando a 1 de cada 4 de los que se van. Mienten como bellacos”, sentencia Antonio Macías de UGT.