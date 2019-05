Juan Espadas revalida la alcaldía de Sevilla con una holgada mayoría

El PSOE mantiene su plaza de Sevilla, la mayor ciudad de España que gobierna el PSOE desde las municipales de hace cuatro años. Juan Espadas repetirá como alcalde tras conseguir los socialistas 13 concejales y más de 123.000 votos (casi un 40%), dos ediles más que en 2015. Los resultados, bastante superiores a los de 2015, permitirán a Espadas gobernar en solitario con apoyos puntuales de Adelante Sevilla o Ciudadanos, que suman cuatro concejales cada uno. El PP se deja cuatro concejales (de doce a ocho) y Vox irrumpe en el consistorio hispalense con dos concejales.

Situada la mayoría absoluta en 16 concejales, el PSOE tiene la posibilidad de dirigir la ciudad en solitario, como parece su intención y como ha hecho en los cuatro años anteriores, con un escenario similar, para repetir apoyos puntuales, pero con una ventaja bastante respecto al segundo partido y un mayor mayor número de ediles, ganando en ocho de los once distritos de la capital. Las derechas suman 14 concejales, pero Espadas puede mirar a la izquierda con Adelante Sevilla o a la derecha con Ciudadanos para repetir mandato. En los ayuntamientos, al contrario de lo que ocurre en las elecciones autonómicas, si no hay mayoría absoluta, gobierna el partido más votado, siempre que no haya una mayoría alternativa.

La confluencia electoral Adelante Sevilla (Podemos, IU, Participa, Equo, Izquierda Andalucista, Primavera Andaluza y Alternativa Republicana) dio su apoyo a Espadas en 2015. Los cinco concejales que aportaron (tres de Participa y dos de IU) para la investidura del socialista le sirvieron para arrancar una legislatura de cuatro años que, a ojos de estos, duraron poco a la hora de aplicar realmente políticas de izquierda. "Espadas cambió a los seis meses de ser elegido alcalde", han venido manteniendo en campaña los de Adelante Sevilla. Habrá que ver ahora qué pasa ahora con la candidatura coral encabezada por Susana Serrano.

El aumento de apoyos para Ciudadanos, cuyo candidato, Álvaro Pimentel, hermano del exministro de Aznar Manuel Pimentel elegido hace apenas un par de meses, otorga también un papel clave a los naranjas. Su prioridad es el cambio, ha mantenido en campaña, postulándose como alternativa en su ciudad a "la sucursal del sanchismo". Los tres ediles conseguidos por Ciudadanos en 2015 votaron por su propio candidato en la investiudra, pero tampoco habrían sumado con el PP para renovar a Zoido que, pese a ganar las elecciones en votos, tuvo que dejar la alcaldía.

El candidato del PP, Beltrán Pérez, se ha quedado muy lejos de los resultados del exalcalde Juan Ignacio Zoido, consiguiendo ocho concejales (cuatro menos que en 2015) y el 23% de los votos, más de 35.000 apoyos menos que hace cuatro años. Vox, con dos concejales, entra en el Ayuntamiento