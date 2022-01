Frente político de 90 alcaldes de Sevilla ante el “deterioro” de la sanidad pública

La sanidad pública es un servicio social clave y, como tal, una herramienta de grueso calibre a la hora de hacer política. Y si hay algo evidente en este arranque de 2022 es que, por un lado, la propia ciudadanía percibe de manera directa y en primera persona que los servicios sanitarios se han degradado de manera significativa y, por otro, que estamos en año electoral en Andalucía, lo que conlleva que la sanidad se va a convertir más que nunca en uno de los principales campos de batalla. Eso lo saben tanto el Gobierno andaluz (PP-Cs) como los partidos que conforman la oposición: el primero intenta transmitir la imagen de que se invierte y se contrata más que nunca, y los segundos (con el PSOE a la cabeza) han detectado que esta cuestión es a día de hoy el flanco más débil del Ejecutivo andaluz.

Es en este contexto en el que nace la Plataforma por la Sanidad Pública que impulsan regidores de la provincia de Sevilla y que este lunes ha vivido su puesta de largo en la sede de la Diputación. En total, y con la incorporación posterior de la capital, a la iniciativa se han sumado 90 municipios de los 106 que hay en Sevilla para alertar del "deterioro de la sanidad pública" y con el mensaje adicional de que se quiere funcionar al margen de colores políticos, algo complicado porque el PP lo entiende como una maniobra política contra el Gobierno andaluz y porque la provincia está abrumadoramente en manos de alcaldes socialistas.

Así, de las 16 localidades que se han quedado al margen de la plataforma, 10 están gobernadas por el PP, otra por Cs y cinco por alcaldes independientes. En cambio, en la recién estrenada entidad 72 de los 90 regidores son del PSOE, mientras que entre los restantes 18 los hay de formaciones de izquierda (IU y Podemos), andalucistas y también independientes.

Llamando a la puerta de los alcaldes

¿Y por qué esta plataforma nace ahora y no antes? Pues sin olvidar nunca el detalle de que estamos en año electoral, los alcaldes y alcaldesas aseguran que la sanidad pública está peor que nunca y, sobre todo, que por primera vez sus conciudadanos les están exigiendo responsabilidades a los ayuntamientos cuando las competencias son de la Junta de Andalucía. Es decir, que ante los problemas para acceder a su médico, el vecino llama a la puerta de su alcalde porque es el político que tiene más cerca.

Para empezar a rodar, la plataforma ha elegido una coordinadora que integran los regidores de Utrera, José María Villalobos (PSOE); Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle (IP-IU); Osuna, Rosario Andújar (PSOE); Bormujos, Francisco Molina (PSOE); Coria del Río, Modesto González (AxSí); Espartinas, Cristina Los Arcos (PSOE); Villaverde del Río, José María Martín (PSOE); y Peñaflor, José Ruiz (IU). Y en esta asamblea fundacional también se aprobaba un manifiesto con un decálogo que básicamente exige la mejora sobre todo de la atención primaria, pero también de la hospitalaria, además de dotar con más recursos a los profesionales y de aumentar la financiación del sistema sanitario público andaluz progresivamente hasta llegar a un incremento de al menos un 20% en 2024.

Una reunión con el presidente andaluz

La idea ahora es fijar un calendario de protestas y establecer alianzas con todos los actores del tablero, lo que incluye a sindicatos, colectivos de profesionales y pacientes o las mareas que llevan años peleando por la sanidad pública. En paralelo, se reclama una reunión con el consejero de Salud, Jesús Aguirre (PP), y con el propio presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno (PP), ya que se entiende que la delegada provincial de Salud, Regina Serrano, "no es una interlocutora válida" –tal y como señaló el regidor de Utrera– al tratarse de un problema global. Una delegada provincial, por cierto, que el viernes citó a una reunión telemática a los alcaldes que pusieron en marcha el embrión de esta iniciativa, a la que no acudieron al considerar que no eran todavía los representantes formales de la plataforma.

"No buscamos la confrontación", insistió el alcalde de Los Palacios, que explicaba que "desde la lealtad institucional" con este paso "hemos dicho basta ya porque la gente está desesperada". Y la regidora de Osuna apostillaba que lo que les une es "el interés común de que los vecinos tengan la mejor atención posible", aunque aprovechaba para lamentar que la Consejería de Salud está acometiendo cambios sustanciales en el organigrama sanitario de la provincia sin abordarlos con los ayuntamientos, como la unión hospitalaria de Osuna y Écija, el cerrojazo a la unidad de salud mental de Osuna o el cambio del hospital de referencia para Utrera, que ahora es el Virgen de Valme en vez de el Virgen del Rocío.

El PP lo ve una "performance" para politizar

¿Y cómo se ha tomado lo de la plataforma el PP? Pues su presidenta provincial, Virginia Pérez, apunta directamente al PSOE, al que acusa de impulsar una "performance" para politizar la situación de la sanidad. "Tenían la posibilidad de hacer política de altura y han hecho una política de subsuelo", ya que considera que esta iniciativa –y otras como concentraciones de protesta que se están sucediendo– son una "politización de la pandemia".

Todo ello, a su vez, confirma que la pelea política a cuenta de la sanidad pública no ha hecho más que comenzar abonada por un más que evidente malestar ciudadano. Y lo que es evidente es que todas las partes están convencidas de que este factor va a ser uno de los más determinantes en las elecciones autonómicas de este año.