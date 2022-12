“Miedo” a unas navidades sin luz: vecinos de barrios obreros de Sevilla reclaman de nuevo por los continuos cortes

La Nochevieja pasada, Mírian lo tenía todo preparado para despedir el año en su piso de la barriada San José de Palmete. Sin embargo, a las 9 de la noche tuvo que “salir corriendo” con toda la comida porque se quedó sin luz. Otros vecinos mayores, recuerda, “se comieron las uvas escuchando la radio y con velas”. Este año, los cortes han vuelto a casa por navidad y, ante el temor de que se repita la escena de la Nochevieja anterior, directamente ha optado por celebrar las fiestas “fuera de aquí”, como otros tantos vecinos afectados por los cortes en el suministro eléctrico que se han acentuado desde principios de noviembre.

Por eso, “no puedo celebrar la navidad en mi casa”, lamenta Mírian, quien vive con su hija de 11 años en el citado barrio desde hace 9, los tres últimos sufriendo constantes bajadas de tensión. En estas fechas tan señaladas sólo pide “que me den el servicio que estoy pagando” para poder poner fin así a “una pesadilla”. “Tengo pánico de llegar a casa y darle al interruptor”, confiesa esta madre que trabaja como cajera en un supermercado.

Ese mismo deseo lo comparten decenas de vecinos de diferentes barrios obreros de la ciudad que se han sumado a la última manifestación convocada este jueves por Barrios Hartos, la plataforma interdistritos de Sevilla que se encarga de coordinar las movilizaciones contra los cortes en el suministro eléctrico. En esta ocasión, la marcha de protesta ha arrancado desde la sede comercial de Endesa, donde los manifestantes han presentado más de una treintena de reclamaciones de vecinos de Palmete, Padre Pío y Su Eminencia, según detalla Eva Collado, una de las portavoces de la plataforma vecinal.

Carne en mal estado ante Endesa

Por su parte, fuentes de la compañía eléctrica consultadas por este periódico reconocen el incremento de estos cortes y dicen entender que los clientes con contrato en vigor “están en su derecho de reclamar un suministro de calidad”. “Y por ello trabajamos”, aseguran desde Endesa. No obstante, explican a elDiario.es Andalucía que las incidencias que se están registrando con frecuencia en las últimas semanas no responden a una deficiencia en la infraestructura eléctrica, como achacan los vecinos, sino a una sobrecarga en determinados puntos de la red de distribución, causada, a su vez, por actividades ilícitas relacionadas con el cultivo de plantaciones de marihuana.

Entre los manifestantes, se encuentra Carmen, de 74 años (60 de ellos viviendo en Su Eminencia). Es la segunda vez que visita la sede de la distribuidora esta semana. Ya lo hizo el lunes cuando la “impotencia” la llevó a presentarse ante el mostrador con un kilo de carne en mal estado que se le había echado a perder el fin de semana por un corte prolongado. Cuenta que otros años por estas fechas ya tenía “todo comprado” para reunirse con su familia en su casa “porque es la más grande”. Pero a tan solo un día de Nochebuena todavía no sabe “a dónde vamos a ir ni lo que vamos a comer”.

Independientemente de la época, su mayor preocupación es la situación a la que se enfrenta en el día a día: es dependiente del servicio de teleasistencia de la Junta de Andalucía y cuando se va la luz, se encuentra a sí misma “completamente sola” con el “miedo” de que le pase algo o se le estropeen los electrodomésticos. “Me tienen sin luz teniéndola pagada”, se aqueja esta mujer que cuenta con un tratamiento para la ansiedad, agravada los últimos meses por el problema de los cortes de luz, según apunta ella misma: “Te comen los nervios por dentro porque te ves que no puedes hacer nada”.

Como vivir en “Cuéntame”

También Mírian coincide en afirmar los estragos que causa esta situación en su estado emocional. “Ya no solo es indignante, es muy penoso”, deplora esta vecina al comentar cómo se desenvuelve en su rutina. “La cena es una odisea, tengo que andar lavando la ropa a mano, mi hija no puede hacer sus deberes y si llego y hay luz, tenemos que hacerlo todo corriendo”, apunta. Y eso, aun pagando sus facturas. “Me he propuesto vender la casa, pero quién me la va a comprar si no tiene luz”, se pregunta indignada. “Tengo una casa en la que intento vivir, pero Endesa no me deja y ni puedo venderla, ni vivir en ella”, zanja desesperada.

Al igual que ella, otros vecinos mayores y con problemas de salud sufren la situación. Fernando de la Orden, electricista jubilado y vecino de Su Eminencia comprometido con la causa que abandera Barrios Hartos, se ha encargado de recopilar las reclamaciones de personas mayores y dependientes durante el último mes que han presentado finalmente este jueves al inicio de la marcha. A su modo de entender la situación, “el problema es que la distribuidora no tiene infraestructuras suficientes y el Ayuntamiento como responsable de la ciudadanía no echa cuenta”.

Preguntado por este medio, desde el Consistorio hispalense señalan que la Junta de Andalucía es la responsable última de garantizar el suministro eléctrico de la ciudadanía. A pesar de ello, indican, la administración local ha tomado algunas medidas dentro de sus posibilidades para intentar paliar los problemas existentes, como agilizar los trámites y licencias en la Gerencia de Urbanismo para la instalación por parte de Endesa de los 12 nuevos centros de transformación que se está llevando a cabo en estos barrios. Además, continúan las mismas fuentes, desde el Ayuntamiento de Sevilla se vienen autorizando a lo largo de todo este año actuaciones de mejora de la red en baja y media tensión en aquellas calles de la ciudad enmarcadas en el programa de Endesa para la mejora de la red de suministro, para lo que la compañía ha destinado más de 33 millones de euros, según recuerdan.

En este punto, la propia compañía apela a un trabajo colaborativo con el resto de administraciones competentes en aras de poder garantizar a sus clientes un suministro normal como en el resto de la ciudad. Todo porque, aseveran, el problema rebasa su competencia como empresa privada, en la medida en que subyacen factores que entroncan con un aumento sobrevenido de la demanda por una actividad ilícita. Con todo, tranquilizan a la población apuntando que están trabajando por reforzar y reconfigurar la red que sí está adaptada a las necesidades de demanda energética que tiene la zona, para que los vecinos que pagan sus facturas no se vean afectados por aquellos que están detrás de la actividad ilícita causante del problema. Asimismo, recuerdan que las personas que atraviesen dificultades económicas tienen a su disposición la opción de solicitar el bono social, que ofrecen descuentos del 80% en la factura de la luz.

En cualquier caso, desde Barrios Hartos sostienen que van a seguir planteando acciones hasta que se alcancen soluciones reales y efectivas, en coordinación también con otras provincias afectadas, como Granada. En este sentido, una de sus portavoces, Eva Collado, afirma que no descartan interponer denuncias individuales ante el juzgado llegado el caso. Por lo pronto, solo esperan que lo que ya se ha convertido en una “pesadilla antes de navidad”, no se prolongue más allá de estas fechas, pues temen el inicio de año: “En enero viene lo peor”.