Los sindicatos rechazan el "desmantelamiento" del Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y exigen negociar con la Junta

Los sindicatos CSIF, UGT y CCOO, integrantes de la Mesa Sectorial de Educación junto a Ustea y ANPE, han rechazado el "desmantelamiento" del Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía (IEDA) y exigen "negociar para garantizar que no se pierde oferta pública 'on line' ni vacantes de profesorado".

La presidenta del Sector de Educación de CSIF Andalucía, Elena García, tras la celebración de la Mesa Sectorial, señala en un comunicado que espera que la decisión de la Junta de cambiar el modelo educativo que se ha desarrollado desde el IEDA durante más de una década "no camufle una intención economicista por parte de la Consejería en cuanto a ahorro de puestos de trabajo docentes".

Apunta que se ha hecho eco de "la incertidumbre y la inquietud" que sufre el equipo humano que integra el IEDA, compuesto por 77 docentes, ante las informaciones aparecidas sobre las intenciones de la Junta respecto a la continuidad de su actividad. Asimismo, ha lamentado "la falta de información sobre un asunto de tal calado a las organizaciones sindicales, de manera previa a la convocatoria de la Mesa Sectorial celebrada este lunes".

"Desde CSIF Educación Andalucía respaldamos que se puedan potenciar las enseñanzas a distancia que se ofrecen en la educación pública utilizando para ello otros centros educativos u otros recursos, pero siempre de manera complementaria a la actividad del IEDA, que lleva doce años funcionando y ofreciendo una enseñanza de calidad y adaptada a las necesidades de un alumnado muy específico, que va desde personas que retoman su formación para reinsertarse a la vida laboral, hasta personas enfermas o mujeres en situación vulnerabilidad social", manifiesta García.

Ante la situación de "alarma" generada respecto a la continuidad de la actividad del IEDA, CSIF dice que ha solicitado información detallada sobre cuáles son las "pretensiones" de la Consejería al respecto, así como sobre cuáles son los recursos con los que prevé la Junta llevar a cabo la modificación del modelo educativo hasta ahora desarrollado por el IEDA.

Por su parte, la secretaria de Enseñanza de FeSP UGT Andalucía, Sandra Fernández, señala, en declaraciones a Europa Press, que en la sectorial han insistido en que antes de "desmantelar" el IEDA "deberían haberse sentado a negociar con las organizaciones sindicales y ver de qué forma se podía llevar a cabo esta enseñanza 'on line'", ya "que, según la propia Consejería, llevan desde 2017 percibiendo una tasa importante de abandono en las enseñanzas a distancia que se imparten desde IEDA".

Igualmente, CCOO indica en un comunicado que Educación va a proceder a "descentralizar" esta oferta pública 'on line' y a "suprimir" el IEDA, en el que "trabajan más de 70 docentes, para que esta oferta se realice descentralizada desde los centros que ya imparten formación 'on line' a 15.000 estudiantes andaluces, entre otros, de once familias profesionales de FP".

"Incertidumbre y desconcierto" entre el personal

CCOO critica que este tipo de modificaciones se presenten a las organizaciones sindicales "tras haberse informado a los medios de comunicación y a las direcciones de los centros obviando la representación legal del profesorado", lo que genera "incertidumbre y desconcierto" entre el personal docente adscrito a estos centros en comisión de servicio, toda vez que recuerda que "es obligación" de Educación negociar con las organizaciones sindicales todos los aspectos que afecten directamente a las condiciones laborales de los trabajadores, en este caso del profesorado.

Para CCOO "es imprescindible" que no se pierda oferta formativa ni puestos docentes. "No puede olvidarse que existen en Andalucía más de 30.000 personas que no han podido optar a una plaza de formación profesional y que la formación 'on line', tras la pandemia, se ha manifestado como una modalidad formativa necesaria, máxime en el caso de personas trabajadoras o que por su situación personal no les es posible la asistencia presencial a un centro educativo".

Para CCOO "es imprescindible negociar la actualización y descentralización de esta formación con los representantes legales del profesorado; ampliar la oferta de plazas y de ámbitos profesionales de formación 'on line', especialmente en FP y en idiomas; incrementar las plantillas para poder atender toda la oferta que los actuales momentos demandan; disponer de profesorado que elabore y actualice los materiales para la formación que, entre otras cuestiones, realizaba el IEDA; un plan actualizado de formación; dotación de recursos técnicos y tecnológicos que posibiliten la descentralización de la formación 'on line'; y definir con transparencia los centros que impartan esta formación".

CCOO critica que esta descentralización se realice "sin negociación alguna y teme que solo suponga una nueva supresión de oferta educativa y de plantilla del profesorado de la educación pública". "La Consejería de Educación no puede convocar una Mesa Sectorial, realizar su exposición sin presentar ningún borrador de orden, y dar por cerrada una negociación que no se ha producido", sentencia.