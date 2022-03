Regantes del Condado convocarán una manifestación a favor de la norma que legaliza regadíos en Doñana

La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva reunirá en los próximos días a sus agricultores en asamblea para convocar una “gran manifestación” a favor de “las soluciones a las fincas históricas del Condado”, es decir, a la proposición de ley (PDL) presentada por PP, Cs y Vox en el Parlamento de Andalucía para legalizar más de 1.400 hectáreas de regadíos (1.900 según las previsiones de WWF) que hoy extraen agua de manera ilegal del acuífero de Doñana. No obstante, la plataforma considera que lo que se va a hacer es “recuperar 800 hectáreas históricas en cinco pueblos” de la Corona Norte.

La iniciativa legislativa beneficiará a cultivos de los municipios de Moguer, Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado y Almonte, y según el presidente de esta entidad, Romualdo Macías, con la manifestación que se prepara lo que se hará es “reclamar que se diga la verdad y no se usen mentiras para echar por tierra el trabajo del sector de los frutos rojos, que genera uno de cada dos empleos en la agricultura en Huelva”. La iniciativa ha desatado el rechazo tanto del Ejecutivo central y las asociaciones ecologistas como de la Comisión Europea y la Unesco.

La manifestación, de la que aún están por cerrarse los detalles, reunirá a agricultores, trabajadores, proveedores, distribuidores y vecinos de los cinco pueblos del Condado, “porque todos vivimos de la agricultura y estamos hartos de las mentiras”, ha subrayado Macías. El objetivo es reunir a unas 15.000 personas, “a las que se sumarán vehículos agrícolas y tractores”, todo ello con el impulso de una plataforma en la que han surgido tensiones internas, lo que llevó a salirse de la misma a la asociación Puerta de Doñana, de Almonte, la que más explotaciones, agricultores y hectáreas aglutina.

“Campaña de desinformación”

Macías considera que “existe una campaña de desinformación por parte de colectivos que no están de acuerdo con la PDL que trata de tumbarla a toda costa, y no importa si se lleva por delante el trabajo de miles de familias en el Condado, todo a base de mentiras”. “Por ejemplo, no se trata de colocar 2.000 hectáreas nuevas sino 800 hectáreas que con la aprobación del plan especial y su retroactividad a 2004 perdieron su calificación de regadío”, ha añadido el presidente.

Por otro lado, ha asegurado, “no tendrán derecho a agua hasta que no llegue el agua superficial, por medio del trasvase, por lo que no se dañará el entorno”. Y, ha apuntado, “lo más importante es que garantiza el trabajo de miles de personas en estos cinco pueblos, unos municipios que viven exclusivamente de la agricultura de frutos rojos, directa o indirectamente”.

“Volvemos a solicitar diálogo. No tenemos ningún problema en explicar qué es la PDL, qué incluye o cómo trabajamos a cualquier colectivo que nos lo pida, pero pedimos respeto, que no se eche por tierra el trabajo de varias generaciones y muchos profesionales en este sector”, ha concluido Romualdo Macías.

Comparecencias en el Parlamento

En cuanto a la proposición de ley, la comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz ha citado para este próximo martes, 29 de marzo, a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Ribera figura así en el listado de comparecencias de agentes sociales en el marco de la tramitación parlamentaria una norma a cuya toma en consideración dio luz verde el Pleno de la Cámara el pasado 9 de febrero con los apoyos de los citados tres grupos y la abstención del PSOE-A.

En concreto, Teresa Ribera es la última de las comparecencias previstas para este próximo martes en dicha comisión, a las 18.40 horas, según un listado que incluye un bloque de doce citaciones en sesión de mañana y otro de nueve en sesión de tarde, de 20 minutos de duración aproximada cada una de ellas. El martes 29 de marzo, día de la citación de la vicepresidenta tercera, coincide con la jornada en la que está previsto que el Consejo de Ministros apruebe el Plan Nacional para responder al impacto económico y social de la invasión de Ucrania, según anunció hace dos semanas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Jornada de mañana y tarde

En el bloque de comparecencias matutinas, a partir de las 10 horas, figuran las de los ayuntamientos de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, así como la de la Plataforma en defensa de los regadíos del Condado de Huelva, las de las organizaciones agrarias UPA y Asaja Andalucía, y las del Consejo Participación del Espacio Natural de Doñana, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Comunidad de Regantes Condado de Huelva y la Asociación de Agricultores Puerta de Doñana.

Para la sesión de tarde, a partir de las 16 horas, están citadas la Asociación onubense de productores y exportadores de fresa (Freshuelva), la Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Corehu), la Diputación Provincial de Huelva, el agricultor Francisco Palomo Betanzos, la Comunidad de Regantes El Fresno, los sindicatos UGT-A y CCOO-A, la asociación ecologista WWF y la ya mencionada vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.