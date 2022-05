Trabajadores del Infoca en Andalucía irán a la huelga el 1 de junio para presionar por su situación laboral

Los trabajadores del servicio de extinción de incendios forestales (Infoca) y de la Agencia de Medio Ambiente y Aguas (AMAYA) de la Junta de Andalucía están llamados a la huelga el próximo de 1 de junio, justo cuando empieza la época de alto riesgo de fuegos que dura todo el verano. CGT, el sindicato mayoritario, la ha convocado junto con una concentración frente a la sede del Gobierno andaluz en San Telmo y una acampada informativa que persiguen el objetivo de presionar para lograr mejoras laborales que llevan tiempo reclamando. Los profesionales lamentan que solo se acuerden de ellos para “hacerse la foto”, pero no para mejorar sus condiciones. Desde Medio Ambiente respetan las movilizaciones, pero dicen que en el tiempo que lleva este Ejecutivo regional se ha hecho mucho trabajo en favor de la mejora de estos servicios. Especialmente en Infoca donde recalcan la inversión en medios materiales.

El BOJA publica la oferta pública de 451 plazas destinadas al Plan Infoca

Saber más

Después de meses de reclamaciones al Ejecutivo andaluz, creen que ahora es el momento ideal para que se les haga caso, hasta el hecho de reclamar la celebración de un Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla). En plena campaña para las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio, consideran que la presión que pueden ejercer en la calle es básica. Para ello, basan sus peticiones en tres grandes ejes: que se les reconozca la antigüedad en sus puestos de trabajo, que se apueste por la estabilización de la plantilla y que se cursen las jubilaciones que solicita el personal que ya ha pasado a segunda actividad y cumple con la edad mínima para retirarse. Aspectos a los que se suma la necesidad de aprobar un nuevo convenio colectivo que dejó de estar en vigor el pasado 1 de enero de 2021.

“Trabajadores de segunda”

De esta forma se encuentran alrededor de 5.500 trabajadores de la AMAYA (3.000 de ellos pertenecen al Infoca). Se sienten menospreciados por parte de la Junta de Andalucía, sobre todo aquellos que se dedican a la extinción de incendios forestales. Asumen que hacen un trabajo muy complicado y en el que se juegan la vida, lo que hace inverosímil que no se les haga caso. Sobre todo, porque viven en una situación contractual compleja desde 2011 cuando el PSOE decidió estabilizar los puestos del personal público que estaba trabajando en situación de temporalidad en la agencia hasta ese momento. Todos fueron subrogados pero, como denuncian los sindicatos, el 85% de los 700 trabajadores temporales que fueron absorbidos como trabajadores públicos ya se encontraban en situación de “fraude de ley” puesto que habían superado con mucho su periodo de eventuales.

Para ordenar esta situación, la Junta de Andalucía está lanzando varias ofertas de empleo público (OPEs) este año con el fin de que los temporales pasen a ser fijos discontinuos. Una situación que para los sindicatos no es la deseada porque no estabiliza servicios como el del Infoca, que no solo son importantes durante los meses en los que la posibilidad de incendio es mayor. Javier Sánchez, sindicalista de CGT y trabajador de Infoca, lamenta que desde que en noviembre se iniciaran movilizaciones “no ha cambiado nada”. Considera que el Gobierno regional los ve como “trabajadores de segunda” puesto que no tiene en cuenta las peculiaridades de una agencia y un servicio de Infoca tan importantes para Andalucía. “No somos un dispositivo solo de incendios, sino que somos de emergencias”.

Un servicio que no puede descansar

“Lo tienen todo encharcado porque desde que a 31 de diciembre de 2020 perdió vigencia el convenio colectivo. Lo denunciamos entonces y se nos pidió un informe para ver un tema presupuestario y sigue sin contestarnos. Están mareando la perdiz”. Sánchez cree que cada OPE que se lanza en realidad lo que hace es “distraer la atención”. “Creen que servicios como el Infoca solo son importantes en la época de alto y medio riesgo, pero es esencial que haya plantilla durante todo el año para que haya prevención”. Este periodo de alto y medio riesgo empieza a mediados de mayo y suele terminar a 31 de octubre.

“Ahora desde la Junta hacen una limpieza de imagen porque en la campaña de alto riesgo de incendios sí hay más gente, pero sigue faltando personal el resto del tiempo. Ahora se harán fotos”. Porque solo se contrata al personal para cinco meses y medio. De ahí que no sea casualidad que el calendario de movilizaciones lo tengan estipulado a partir de la huelga del 1 de junio, que es cuando empieza el periodo de peligrosidad de fuegos más elevada. Pretenden presionar de esta manera. Para los sindicatos CGT y SAT lo que está haciendo la Junta de Andalucía con AMAYA e Infoca va camino de la privatización. “Se está disimulando, pero lo que están intentando es que las plazas que deberían ser continuas vuelvan a ser plazas de solo medio y alto riesgo, se volverá a ofertas de empleo público de cinco meses y medio de fijos discontinuos. Están privatizando el dispositivo porque cuando empiezas a recortar es lo que buscas”.

El asunto de la antigüedad

Además de esta estabilización necesaria de personal, para que no solo trabajen como fijos discontinuos sino para que estén todo el año en la agencia AMAYA y sobre todo en el Infoca, los trabajadores buscan la fórmula para que se respete su antigüedad. Desde hace 15 años no se tiene en cuenta lo que hace que profesionales que llevan todo este tiempo ejerciendo sus labores apenas sumen dinero por este complemento. Javier Sánchez de CGT lleva trabajando desde 2002 y hoy en día solo suma 13 euros a su nómina por la antigüedad que tiene reconocida hasta 2004. Sin ir más lejos, una persona que entra nueva cobra 1.350 euros netos al mes y Sánchez solo percibe esos 13 euros más a pesar de llevar dos décadas en el servicio trabajando.

Por último, además de exigirle a la Consejería de Medio Ambiente que actualice de una vez por todas el convenio colectivo, lo reclaman porque este afecta directamente a la jubilación del personal. Hay trabajadores que cumplen los requisitos y que ya están en segunda actividad, pero que ni siquiera se les cursa la petición de retiro. “Tenemos a gente muy mayor y a veces nos encontramos más plantilla mayor que nueva. Gente que lleva 30 años trabajando en este servicio debería tener derecho a jubilarse con todos sus derechos, pero desde diciembre que se presentaron varios trabajadores con 63 años para solicitar su jubilación, no se les ha tenido nada en cuenta y ahí siguen”, explican desde CGT. Una denuncia de la realidad que comparten también en UGT y CCOO, hasta el punto de que estas dos secciones sindicales también se movilizan este 17 de mayo ante la Junta de Andalucía para exigir que AMAYA e Infoca no sean olvidados. Eso sí, ninguna de estas dos secciones sindicales ha participado en el acuerdo para ir a la huelga.

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente dicen respetar las movilizaciones al tiempo que se excusan en los problemas que puedan existir: “La reivindicación es lícita, pero llevamos tres años de inversiones sobre todo en maquinaria en el Infoca. Hemos hecho mucho para solucionar lo que no se había hecho antes con los otros gobiernos”. Con respecto a los problemas concretos de estabilización de plantilla, antigüedad, prejubilaciones y convenio colectivo este medio ha preguntado sin respuesta hasta el momento. Por su parte, los sindicatos advierten de que se van a movilizar y van a seguir presionando hasta que se les tome en cuenta.