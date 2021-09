Aragón establece un programa de captación activa para incitar a la vacunación

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha puesto en marcha un programa de captación activa para incitar a la vacunación en las personas susceptibles de ser vacunadas que aún no lo han hecho.

Desde hace unos días se están enviando SMS a todas las personas que no se han vacunado y también a todas aquellas personas que tienen la primera dosis pero no se han puesto la segunda. El Director General de Salud Pública, Francico Falo, ha explicado que esta semana se iniciará la distribución de vacunas en grandes empresas.

Además, a partir del 23 de septiembre todos los centros de salud establecerán un horario para poder vacunar sin cita previa. Se plantea que esta vacunación sin cita sea de 14:00 a 15:00 y en los centros que trabajan por la tarde también de 15:00 a 16:00. "Es una alternativa que pensamos que puede recoger a todas las personas que no han accedido a su cita. No creemos que ninguna de estas iniciativas nos proporcione un incremento muy alto de personas pero sí que creemos que todas ellas sumadas nos pueden aportar. Los centros de salud hace semanas están llamando a todas las personas que no están vacunadas y desde hace días hemos iniciado la captación oportunista, de tal manera que cuando las personas van al centro por otra cosa se les ofrecerá la vacunación", ha explicando Falo.

En cuanto a la vacunación en centros educativos, se ha planteado la posibilidad de montar puntos de vacunación en la Universidad, pero esto se decidirá con la información cruzada de las personas de estas franjas de edad que aún no se han vacunado.

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha destacado la importancia del proceso de vacunación, por la que el contexto de esta onda epidémica no tiene nada que ver con las anteriores. "En toda la comunidad hemos llegado a más de un millón de personas con pauta completa, un 75% de la población general, y con estas cifrar se han evitado 1.300 muertes, 172 ingresos de UCI y 1.800 ingresos en planta", ha destacado.

Asimismo, Falo ha recalcado que la decisión de vacunarse no es solo individual, sino que es "un ejercicio solidario, todas las personas que se vacunan deben hacerlo no solo porque se protegen a si mimas, sino porque la vacuna limita la mortalidad, los casos graves y la trasmisión. Todas las personas que se vacunen están haciendo un ejercicio solidario por acabar con esta pandemia".

En Aragón han administrado 1.937.270 vacunas, 892.707 corresponden a la segunda dosis. El porcentaje de personas de 12 y más años que ha iniciado la vacunación es de 89,35% y el porcentaje con pauta completa 85,19%.