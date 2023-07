El Ayuntamiento de Zaragoza refuerza el servicio de comida a domicilio para personas mayores y dependientes

El Ayuntamiento de Zaragoza va a consolidar el servicio de elaboración y reparto de comida a domicilio para personas mayores y dependientes. Una prestación que desde hace varios años se desarrolla en la modalidad de convenio con la Fundación La Caridad y que, a partir de ahora, se gestionará mediante la fórmula de acción concertada con esta misma entidad, por un periodo de cuatro años ampliable a diez.

La alcaldesa Natalia Chueca ha informado de este acuerdo durante su visita a la sede de la Fundación La Caridad, donde ha suscrito el Libro de Firmas con motivo del 125 aniversario de esta entidad social. Ha estado acompañada por el director de la Fundación, Daniel Gimeno, la consejera de Políticas Sociales, Marián Orós, y por la concejala delegada de mayores y vicepresidenta del Patronato de La Caridad, Paloma Espinosa. Chueca ha agradecido la labor de esta entidad y ha puesto en valor la colaboración público-privada desarrollada junto al Ayuntamiento.

Con el cambio a la fórmula de concierto, este recurso se incorpora como prestación básica al catalogo de servicios sociales municipales, garantizando su carácter público de acuerdo a las valoraciones de los profesionales de los centros municipales de servicios sociales. Además, se introducirán varias mejoras, como los precios, la opción de incluir la cena, la variedad de los menús, el control de acceso y seguimiento de los usuarios, la evaluación y la existencia de un servicio de urgencias.

El nuevo concierto mantiene la consignación presupuestaria de 845.000 euros al año, por lo que las mejoras no supondrán un coste añadido para las arcas municipales. Actualmente, 525 personas mayores o dependientes reciben este servicio de comida a domicilio. En el primer semestre del año se han repartido 90.444 menús. La previsión es mantener un volumen similar de usuarios, que podría incluso incrementarse progresivamente.

El precio oscilará entre los 5,51 euros por menú de comida y 6,56 euros incluyendo comida y cena. El segundo usuario en el mismo domicilio tiene un descuento de 1,10 euros o de 1,31 euros en caso de comida y cena. Este precio será bonificado en mayor o menor medida de acuerdo a los recursos económicos del usuario, pudiendo alcanzar esta bonificación el 100%.

Una de las mejoras será la variedad de menús, todos ellos saludables y equilibrados. Además del menú normalizado, se ofrecerán opciones para diabéticos, menús bajos en sodio, menús de fácil masticación y otros para celiacos. De este modo, el servicio se adaptará a las distintas necesidades de las personas usuarias.

También se introducirán facilidades para recibir la prestación de manera flexible. Se mantiene la opción general, que es la de lunes a domingo durante los 365 días al año; pero además se ofrecen otras dos para quienes solo necesiten el servicio de lunes a viernes o bien para quienes solo lo requieran los sábados y domingos.

El servicio municipal de comida elaborada a domicilio es un recurso de gran relevancia para favorecer la autonomía de muchas personas en sus hogares, con una buena calidad de vida. En concreto, para personas que por su edad o por otras circunstancias no pueden realizar la compra y cocinar diariamente. Por ejemplo, personas con dificultades de movilidad permanente o temporal, con deterioro cognitivo o con limitaciones físicas sobrevenidas por causas médicas, convalecencias, etc. También para personas mayores que no tienen hábito o habilidad culinaria. De la valoración de cada caso, se encargarán los profesionales de los centros municipales de servicios sociales.