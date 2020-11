Los hermanos Machado llegan al Teatro Principal de Zaragoza

Manuel Machado, justo terminada la guerra civil, regresa a la casa que en Madrid compartían su madre y su hermano Antonio. Está intacta. Parece que no haya habido guerra en ella. Quizás porque Paca la asistenta ha seguido yendo para mantenerla. Manuel no puede evitar acordarse allí de su familia y especialmente de su hermano Antonio. Por ellos sí que ha pasado una guerra.

Situados en bandos distintos Antonio ha permanecido fiel a la República hasta el final. Manuel, sin embargo, ha estado en Burgos escribiendo loas a Franco. Cuando Antonio muere en Colliure, Manuel viaja hasta allí desde Burgos. En Colliure se encuentra con la muerte de su madre a los días de Antonio y conque su hermano José le retira la palabra.

Con este pasado a las espaldas Manuel no puede dejar de rememorar a Antonio en su casa y tiene con él la larga conversación que no pudo tener durante la guerra. Ese diálogo doloroso y sanador servirá para que ambos recuerden todo lo vivido juntos: sus años como autores teatrales de éxito, los amores de uno y el otro, su juventud de bohemios modernistas, su infancia en un patio de Sevilla... Son familia pese a todo, aunque ahora sean una gran familia rota y separada por la muerte... o no.

Con su habitual clarividencia Antonio Machado ya cantaba a las dos Españas antes de sufrirlas en la terrible Guerra Civil. Según él existían antes y nosotros añadimos que podemos seguir viéndolas hoy. Antonio Machado es el paradigma del amante de este país, apasionado de sus paisajes y sus gentes, meditabundo pensador transido por el espíritu del 98, siempre quiso ver cambiar para mejor esta tierra de campos. Y apostó personalmente por ello empujando un republicanismo en el que creía de manera racional y visceral a un tiempo. Por eso estuvo con la República desde el minuto uno y por eso la defendió hasta el final frente a quienes la abandonaban en una guerra fratricida.

Al otro lado de la trinchera su hermano mayor, Manuel, aquél que le condujo en sus primeros pasos poéticos y vitales, aquél con el que conoció el éxito social de sus autorías compartidas como autores de teatro, aquel hermano a quien siempre pudo recurrir estaba ahora en Burgos del lado de los sublevados. Pese a esta situación nunca escribirían nada en contra el uno del otro. Toda una guerra eso sí sabiendo que uno hacía lo que más podía doler al otro; dando discursos, escribiendo poemas, aceptando academias. Diciendo que no había dos Españas sino una, grande y libre y acaudillada España.

Espectáculo de creación a partir del texto de Alfonso Plou, sobre una dramaturgia de Alfonso Plou, Carlos Martín y María López Insausti. Es una producción de Teatro del Temple Producciones y está protagonizada por Carlos Martín, Félix Martín y Alba Gallego.