Roda de Isábena, la catedral más pequeña de España que fue expoliada por el mayor ladrón de obras de arte del siglo pasado

En Roda de Isábena presumen de ser la localidad más pequeña de España con catedral. Con 49 habitantes censados en 2019, Roda de Isábena se encuentra en la comarca oscense de Ribagorza. Su catedral no es una seo cualquiera. El antiguo templo dedicado a San Vicente y San Valero hace que este pueblo aragonés sume récords, al coronarse como la más pequeña del país y la más antigua de Aragón.

Considerada además como una de las más bellas, esta edificación, cuyo origen se remonta al siglo X, ha sido el escenario de varios acontecimientos propios de una película de acción, como el protagonizado por Erik El Belga, fallecido en 2020, uno de los más activos ladrones de arte de Europa.

Hace más de cuarenta años, durante la noche del 6 al 7 de diciembre de 1979, esta joya del Románico sufrió el robo de varios de sus tesoros. Erik el Belga asaltó la Catedral de San Vicente y se llevó La silla de San Ramón, que troceó para sacarla de España, y otros tesoros del templo altoaragonés, como el tapiz de la Virgen y de San Vicente. El salteador de templos está considerado como el mayor ladrón de obras de arte del siglo pasado: entre los años sesenta y ochenta realizó nada menos que 600 robos en iglesias y monasterios de toda España.

En 2012 mantuvo una conversación con la periodista de El País Karmentxu Marín, donde reconocía que no se sentía orgulloso de sus robos sino de que no le pillaran. “Yo no soy un chorizo. Yo soy un ladrón de lujo. He robado por amor al arte, y he robado cosas de lujo”, dijo.

Pero este no es el único suceso del que ha sido escenario esta construcción. Algunas de las pertenencias de la Catedral de San Vicente y San Valero formaron parte de los conocidos como "Bienes de Sijena", obras que fueron depositadas en el Museo de Lérida, siendo obligada su devolución al lugar de origen tras la publicación de la Orden del 28 de enero de 2011, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte. En concreto, entre estos mencionados bienes se encuentra la Cruz procesional, la Capa Pluvial de San Miguel o la de San Jerónimo.

Estudiosos de las inscripciones en piedra se reunirán en Roda

Entre las innumerables riquezas que forman parte de este conjunto aragonés figura su colección epigráfica, la cual cuenta con más de 230 conjuntos dispuestos en las cuatro galerías de su claustro.

De hecho, su relevancia es tal que, del 15 al 19 del próximo mes de septiembre, Roda de Isábena será una de las sedes de las Jornadas internacionales de epigrafía medieval, en las que dieciséis expertos internacionales en la lectura e interpretación de las inscripciones en piedra se reunirán, además de en la seo del pequeño municipio altoragonés, en distintas localidades de la provincia de Huesca: Graus, Benabarre, Barbastro.