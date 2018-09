¿Matar por amor?

A propósito del doble asesinato que se produjo el jueves en Zaragoza de Lola y María a manos de su marido/hijo, se está generando un enorme debate en torno a si se trata o no de un asesinato machista y no me resisto a escribir unas líneas al respecto.

Parte del argumento de aquellos/as que dicen que no es un crimen machista se basa en la hipótesis de que se trata de un asesinato por compasión. Lola, enferma de Alzheimer, y María, anciana, eran dos mujeres que necesitaban cuidados y el asesino era la persona que sentía sobre sus espaldas el peso de la tarea de cuidar. Veamos algunos datos para entender la situación:

Un estudios de la Fundación ACE nos dice que el 70 % de los cuidadores de Alzheimer son mujeres y este dato es curioso si le sumas, a su vez, que el 70 % de los enfermos de Alzheimer son mujeres. Esto demuestra que rara vez es un hombre, el esposo o el hijo, el que asume la tarea de cuidar a su madre o a su mujer. En concreto solo el 9 % de los hijos cuidan a sus madres/padres enfermos y sólo el 22 % de los maridos cuidan a su esposa.

Estos simples datos ya nos hablan de un sistema patriarcal y MACHISTA donde los cuidados recaen sistemáticamente en las hermanas, madres, hijas, esposas… en NOSOTRAS. Mujeres a las que se nos enseña desde pequeñas a cuidar y a estar al servicio de otros. Y salvo desgraciadas excepciones, la mayoría de los casos asumen esta dura tarea sin acabar asesinando al enfermo, por lo que no podemos aceptar que un caso en el que el cuidado recae sobre el hombre justifique un asesinato, más bien al contrario, es el ejemplo que ratifica que como sociedad parece que "toleramos" que a un hombre le venga grande la tarea de cuidar y eso, eso es MACHISMO.

Por si con esto no fuera suficiente para justificar el machismo de este asesinato, hay otra lógica subyacente al relato que todavía es más perversa y me preocupa más, os la cuento:

Hace unos años, los asesinatos por violencia de género se tipificaban como crímenes pasionales. El mantra "la mató por amor" justificaba socialmente el crimen. Tolerábamos, como sociedad, la forma en la que el hombre ama con enajenación y puede perder la cabeza por amor. El amor duele era el lema y el subtexto es que uno puede matar por amor y una morir siendo amada.

Esta defensa que hoy nos parece intolerable para describir las relaciones afectivas subyace en las afirmaciones del tipo: "Las mató por compasión", que es lo mismo que decir "las mató porque las quería". Que un hombre se crea en la posición de decidir sobre la VIDA o la MUERTE de las dos mujeres más cercanas de su entorno es machismo. Es una forma enferma de entender, no sólo la relación con las mujeres en términos de superioridad, sino además de entender el amor como algo que te da acceso a decidir sobre la vida y la muerte.

Y además por si esto no fuera suficiente, a mi se me parte el alma oír llamar además compasión a matar a alguien a puñaladas.

Si todo esto es amor, ojalá nos quieran menos pero un poco mejor.