2019, ¿hacia la reconquista?

¡Vaya forma de comenzar el año! Después de la resaca correspondiente al día 1, hoy he vuelto a encender la caja tonta y casi me da un infarto. He tenido que mirar el móvil para asegurarme de que no era Marty McFly en Regreso al futuro y algún que otro trago me había hecho volver a 1919. No, todo en orden, 2 de enero de 2019 y en todas las cadenas de televisión, el portavoz de Vox diciendo que no apoyan el pacto de PP y Ciudadanos en Andalucía si incluye ayudas contra la violencia machista. ¿Perdón? Os juro que durante unos segundos he deseado que fuera un fake, un malentendido, una frase sacada de contexto. Que el enfado fuera estratégico ya que creía de verdad que nadie en su sano juicio se habría atrevido a decir semejante barbaridad como inauguración del año. Pero sí, no sólo era cierto, es que todavía era más grave: uno de ellos, (todavía no me sé, por suerte, sus nombres) alegaba que la ley de violencia de género era inconstitucional y rompía la convivencia. Con dos narices.

Debe ser que el caballo a alguno le ha producido el efecto contrario a San Pablo y en vez de devolverles la fe, les ha dado un golpe mortal a la parte del cerebro que gestiona el sentido común, la empatía, y, todo sea dicho, la vergüenza. Todas las feministas sabíamos que, que nuestro discurso se hiciera hegemónico, no significaba directamente que aquello que defendíamos todo el mundo lo estuviera asimilando y aceptando en su foro interno. Sin embargo, creíamos, quizás con cierta ingenuidad, que el terreno conquistado en lo que era políticamente correcto defender sí que era batalla ganada. Craso error. Como nos enseñaron los grandes estrategas romanos, conquistar un territorio no es lo mismo que mantenerlo e imponer un orden nuevo en él. La batalla no termina cuando uno pone la pica en Flandes, ese momento sólo es el punto neurálgico del comienzo del fin, pero para terminar del todo con el machismo queda muchísimo por hacer.

Hoy estrenamos el año sabiendo que queda más por hacer de lo que sospechábamos sólo hace un mes. Luchamos contra una voz dormida que despierta y denuncia públicamente la pérdida de derechos que implica para los hombres machistas un sistema en igualdad. Nadie cede un derecho por las buenas, así sin más. Los derechos se conquistan y una vez conquistados se defienden y se lucha por ellos como si fueran el bien más preciado. Cada día se reconquistan. Pero no como la España que esta gente de Vox quiere reconquistar: emulando un siglo dorado que nunca existió tal cual. Nosotras tenemos la obligación de reconquistar las voces silenciadas a manos de maltratadores en este 2018. De reconquistar a todas esas mujeres que sintieron miedo al volver a casa, que tuvieron que esconder de por vida un abuso o tolerar para siempre ser miradas y tocadas como un objeto más. Esa es nuestra reconquista para el 2019 compañeras: volver a lucharlo todo, con las mismas ganas y la misma energía. Quizás esta contienda tiene menos épica que cien hombres sin camisa y a caballo por la estepa andaluza, pero contiene más verdad, más justicia y, sobre todo, más manos que cualquier incursión retrógrada que Vox intente imponer.

Queridas hermanas, comienza la reconquista. Ni un paso atrás.