El Gobierno de España anuncia una comisión de seguimiento de Yesa tras rechazar el PSOE una moción que pedía su creación

El pasado miércoles (11 de septiembre) el Congreso de los Diputados, con los votos en contra de PSOE, PP y Ciudadanos, rechazó una moción presentada por Unidos Podemos referente a la seguridad en las obras del recrecimiento de Yesa. Horas después, el Ministerio para la Transición Ecológica emitía una nota de prensa anunciando una serie de medidas que, en gran parte, se contemplaban en esa moción. Entre ellas, la creación de una comisión de seguimiento.

El rechazo inicial de los socialistas provocó un hondo malestar en las filas de Unidos Podemos. El diputado de los morados Pedro Arrojo asegura que había consensuado la moción, tanto con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, como con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Sin embargo, señala, antes de la votación el secretario de Estado le dijo que tenían “problemas por presiones del presidente de Aragón, Javier Lambán”. La realidad es que, finalmente, el PSOE votó en contra de todos los puntos de la moción.

Para tratar de entender lo sucedido, hay que echar la vista atrás. El 5 de septiembre de 2018, Unidos Podemos –en ese proceso de consenso– recibió la respuesta del Ministerio para la Transición Ecológica a su propuesta de moción. En la misma –a la que ha tenido acceso eldiario.es–, se asegura que “los trabajos cumplen, al menos a la vista de lo publicado hasta la fecha, con todos los requisitos técnicos exigibles para su ejecución”.

No obstante, se afirma ya que “el actual Gobierno se ha propuesto, como primer objetivo, retomar el diálogo institucional con las comunidades autónomas y los ayuntamientos afectados por el recrecimiento del embalse, así como los contactos con los diferentes colectivos sociales involucrados por la ampliación de esta infraestructura hidráulica”.

Para finalizar la misiva, se plantea un texto alternativo a la proposición de moción pergeñada por Unidos Podemos. Mantiene intacto el punto uno, referido a abrir un proceso de diálogo social y promover una comisión en la que participen, además del Ministerio, los gobiernos de Navarra y Aragón, los ayuntamientos implicados, las comunidades de regantes de Bardenas y las asociaciones de afectados. Todo esto, de manera idéntica, se contempla en el anuncio de este miércoles del Ministerio.

Tampoco tocaba el punto 2, que promueve un equipo de estudio con expertos de reconocido prestigio. En la medida anunciada se dice que se “consultará con expertos solventes”.

Variaban levemente el punto 3: en la propuesta de los morados decía “que se estudien urgentemente las actuaciones de regulación en tránsito precisas en Bardenas” y en la proposición ministerial se elimina el “urgentemente”. No se refiere a esto el anuncio definitivo.

Se solicitaba la eliminación completa del punto 4: “Detener las obras y actuaciones en curso en torno a Sigüés”. Y se cambiaba, también en pequeña medida, el punto 5: de “reformar la legislación y la normativa vigente en materia de seguridad de presas”, se quería pasar a “estudiar las posibilidades de reformar…”. Tampoco hay mención al respecto en la nota de prensa del Ministerio.

A la postre, se votó la moción con el texto original de Unidos Podemos, pero, a petición del PSOE, afirma Arrojo, se hizo por separado. Por un lado, los puntos 1, 2, 3 y 5, “que me dijeron que iban a apoyar”, y, por otro, el 4, “en el que me aseguraron que se abstendrían”. Explica también el diputado que no le hubiera importado “cambiar esas dos palabras”, pero que, “por reglamento, si lo hacía no se podía votar por puntos”.

El resto ya es conocido: los socialistas votaron en contra de todos los puntos y, posteriormente, el Ministerio anunció que articulará gran parte de las medidas propuestas. Además, también señala que “ha encomendado al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP) que analice toda la información disponible relativa a la seguridad de las obras de recrecimiento”.