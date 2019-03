Lambán pide un esfuerzo para que la lista del PSOE en Zaragoza no la imponga Ferraz porque nacería “con un lastre importante”

Se ha celebrado este lunes un Comité Regional Extraordinario del PSOE en Aragón con el objetivo de ratificar, si procede, las distintas candidaturas para los procesos electorales. En él, un asunto ha coleado por encima del resto: la lista para las próximas elecciones municipales al Ayuntamiento de Zaragoza.

La controversia se ha instalado en las filas socialistas desde que el equipo de Pilar Alegría mostrara su malestar tras la aprobación de esta lista municipal, el pasado sábado, en el Comité Provincial del partido. Alegan que, aunque se informó a la candidata, “como marca el reglamento”, no se le había permitido proponer una lista con personas de su confianza.

En su intervención al principio del Comité de este lunes, el secretario general del partido en la comunidad, Javier Lambán, ha asegurado que Pilar Alegría (que no estaba presente al no formar parte de la Ejecutiva Regional) “ha sido escuchada y ha recibido propuestas generosas”. A pesar de ello, le ha pedido a su homólogo en el PSOE de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, que haga “un último esfuerzo para tratar de llegar a un acuerdo y que Madrid no imponga la lista al Ayuntamiento de Zaragoza, porque eso la haría nacer con una debilidad y un lastre importante, que sería aprovechado por el resto de formaciones”.

A pesar de que el propósito principal del Comité Extraordinario que se ha desarrollado este lunes era ratificar las listas, todavía estas son susceptibles de cambiar. Es lo que se tratará de impeler con ese esfuerzo postrero que ha pedido Lambán. Este se producirá, como han apuntado a este medio otros miembros del Comité, y en el aire está que llegue a buen puerto.

Tienen dos días para tratar de lograr la entente que pide el presidente, antes de que, muy a su pesar, sea la Comisión Federal de Listas (órgano de ámbito estatal) la que, entre los próximos jueves y viernes, ratifique, o modifique, las candidaturas. El objetivo es que esta Comisión reciba una propuesta diferente a la que ahora está sobre la mesa.