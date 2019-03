Polémica con la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Zaragoza

El Comité Provincial del PSOE de Zaragoza ha aprobado este sábado la lista que concurrirá a las próximas elecciones municipales en la capital aragonesa. Ya se sabía el nombre de la cabeza de lista, Pilar Alegría, que ganó las primarias en septiembre del año pasado. Ahora también se han revelado los nombres que aparecerán tras ella: el actual coordinador del grupo municipal socialista, Horacio Royo, será el número dos; Ros Cihuelo es la tercera y Alfonso Gómez Gámez el cuarto.

Aún falta un trámite para que la candidatura sea definitiva. Y será importante. Miembros del Comité Provincial del PSOE han asegurado a eldiario.es que Pilar Alegría no está conforme con la lista: “Sabemos que no se ha llegado a un acuerdo con ella. Se le ha escuchado como marca el reglamento, pero sin más”. El propio secretario general del PSOE Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, subrayan las mismas fuentes, ha reconocido en el Comité Provincial “que no ha habido acuerdo con la candidata para la elaboración de estas listas”.

También Sánchez Quero, en declaraciones oficiales, ha subrayado la transparencia del proceso, que “se ha llevado a cabo de forma escrupulosa y siguiendo el reglamento marcado por Ferraz”. Dejan claro las antedichas fuentes que lo sucedido es absolutamente legal, pero entienden que “lo normal es que se le hubiera permitido a Pilar Alegría proponer un número de personas en dicha candidatura”. Alegría fue elegida tras un proceso de primarias donde participó el 70 % de la militancia, “el más participativo hasta la fecha, donde ella obtuvo 800 apoyos”, recuerdan.

Tras la aprobación de la lista, y habida cuenta del desacuerdo, será la Comisión Federal de Listas (órgano de ámbito estatal), quien tendrá que ratificar todas las candidaturas en ese postrero trámite del proceso. Esta comisión, apuntan personas cercanas a Alegría, “tiene la potestad de cambiarla si así lo considera, como ya ha sucedido en otras ocasiones".