Lambán basa el discurso de investidura en la "centralidad y la transversalidad" de su futuro gobierno cuatripartito

“A pesar de que el acuerdo de gobierno está suscrito por 33 diputados de izquierdas, no puede dar lugar a un gobierno de izquierdas, sino a un gobierno instalado en la centralidad y en la moderación”, ha dicho el candidato socialista Todo apunta que Arturo Aliaga (PAR) será vicepresidente y consejero de Industria, mientras que Podemos se hará con la cartera de Universidad y dirigirá el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM). CHA seguirá al frente de Vertebración del Territorio "Si Podemos acepta la convivencia pacífica de la educación pública y concertada, la limpieza del Ebro, la modernización de las estaciones de esquí o no aumentar la presión fiscal es un cambio a mejor y no tenemos por qué vetarles", dice Aliaga Para Lambán, el suyo será un Gobierno "heterogéneo desde el punto de vista ideológico, pero homogéneo en torno a la defensa del Estatuto y la construcción de Aragón como proyecto común"