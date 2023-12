Azcón reafirma en su mensaje de fin de año el “compromiso” con la “unidad de España”

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reafirmado en su mensaje de fin de año la idea que ha transmitido durante los meses de una gestión que también ha reivindicado. La defensa de la Constitución y de la “unidad de España” aparece en la parte central de su alocución, en la que insiste en que “en ningún caso vamos a permitir que los vergonzosos pactos del Gobierno central con el independentismo nos releguen a los aragoneses como españoles de segunda”. También presume de los logros del ejecutivo PP-Vox, respaldado por el PAR y Teruel Existe, y alude a proyectos como el la Nueva Romareda, el Plan Pirineos o la instalación de Stellantis. Los dos últimos, recalca, con un necesario apoyo del Gobierno central.

Azcón señala que Aragón es una comunidad con un papel “decisivo” en la “creación de España”. Por tanto, “dispuesta a seguir fortaleciendo su compromiso con la Libertad, la Democracia y el sistema constitucional”. La Carta Magna, añade, es “la gran obra de convivencia que es y cuya vigencia persiste en plenitud”. Bajo el paraguas de la Constitución y el Estatuto de Autonomía, el presidente subraya que “ante los ataques de quienes están dispuestos a romper ese marco constitucional, resulta vital reforzar el compromiso con la Constitución y el Estatuto como leyes esenciales para afianzar nuestro presente y nuestro futuro”.

La defensa de la Constitución se ha convertido, a ojos de Azcón, en un “reto que no podemos esquivar”: “Mantenerse fiel a la Constitución y defenderla constituye la obligación primordial de todo ciudadano que prefiera la libertad y no el sometimiento; la prosperidad y no la ruina; el futuro y el bien común en lugar de un presente reservado a unos pocos privilegiados”. Además, expresa el “compromiso” con “la unidad nacional de España, la libertad y la igualdad de todos los españoles”. Como presidente aragonés, se compromete a adoptar medidas “que eviten que aquello que nos ha proporcionado los mayores éxitos colectivos se vea destruido por la insolidaridad y el egoísmo de unos pocos”.

El mandatario aragonés repite la idea de que “aceptamos con lealtad los mismos deberes que el resto de españoles y, en consecuencia, exigimos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Los aragoneses no queremos más, pero nunca nos conformaremos con menos”. Azcón, analizado en el comienzo de su discurso la situación nacional, se centra después en la acción de gobierno y la aprobación del “mayor presupuesto de la historia de la Comunidad Autónoma”. Vislumbra un Aragón “con mayor gasto social, con crecimientos inéditos entre el 10 y el 12% en Sanidad, Educación y Políticas Sociales que permiten revertir recortes sufridos en la legislatura anterior en servicios públicos básicos como el de las ambulancias”.

Promete una comunidad “con una fiscalidad más justa y reducida”, que “ayude a las familias y las empresas, y que sea capaz de desarrollar nuestra economía y atraer inversiones”, aludiendo a cuestiones sobre la mesa como la despoblación, la vertebración territorial y unos servicios públicos “de calidad”.

Entre los desafíos para 2024, Azcón cuenta con la atracción de “empresas e inversiones” y lanza un guiño al Gobierno Central: “Necesitamos las ayudas estatales que requiere el proyecto de la fábrica de baterías eléctricas de Stellantis”. También, su participación en el Plan Pirineos “para impulsar con decisión nuestras comarcas más septentrionales, el establecimiento de las ayudas al funcionamiento empresarial en Teruel al 20% y no al 1% actual, y la culminación de grandes obras carreteras, ferroviarias e hidráulicas que acumulan décadas de retraso y que son esenciales para nuestro crecimiento y proyección”.